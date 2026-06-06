Ardour 9.7 ya está disponible y llega con una nueva ronda de mejoras centradas en uno de los apartados más importantes para productores y músicos: la edición MIDI. La popular estación de trabajo de audio digital de código abierto continúa evolucionando con una actualización que busca agilizar los flujos de trabajo y ofrecer una experiencia más precisa tanto para usuarios principiantes como para profesionales que trabajan en proyectos complejos.

El desarrollo de Ardour ha mantenido un ritmo constante durante los últimos años, incorporando funciones que tradicionalmente estaban reservadas para soluciones comerciales. Con esta nueva versión, los responsables del proyecto han puesto el foco en perfeccionar herramientas ya existentes, corrigiendo pequeños inconvenientes y añadiendo opciones que facilitan la creación y edición de secuencias MIDI. Además, la actualización incluye correcciones de errores y mejoras de estabilidad que contribuyen a una experiencia más fluida en Linux, Windows y macOS.

Ardour 9.7 mejora la edición MIDI y optimiza el flujo de trabajo musical

Uno de los aspectos más destacados de Ardour 9.7 es la optimización de las herramientas relacionadas con la edición MIDI. Los desarrolladores han trabajado para que la manipulación de notas resulte más intuitiva, permitiendo realizar ajustes con mayor rapidez y precisión. Esto beneficia especialmente a quienes utilizan instrumentos virtuales o crean composiciones complejas basadas en secuencias MIDI.

La actualización también introduce mejoras en la gestión visual de los datos MIDI. Gracias a estos cambios, los usuarios pueden identificar y modificar eventos con menos pasos, reduciendo el tiempo necesario para tareas de edición repetitivas. El objetivo es que la creación musical resulte más natural y que el productor pueda concentrarse en la parte creativa en lugar de perder tiempo navegando por menús o herramientas secundarias.

Otro punto importante es el refinamiento de diferentes funciones incorporadas en la rama 9.x de Ardour. Desde la llegada de la versión 9, el proyecto ha apostado por ampliar las capacidades de edición, mejorar el comportamiento del piano roll y ofrecer una integración más sólida con dispositivos y controladores MIDI. Ardour 9.7 continúa esa línea de trabajo, consolidando características que ya habían sido introducidas anteriormente y mejorando su funcionamiento general.

Otras correcciones

Además de las novedades relacionadas con MIDI, la nueva versión incorpora diversas correcciones destinadas a aumentar la estabilidad de la aplicación. Estas mejoras afectan a distintos componentes internos del programa y ayudan a reducir problemas detectados por la comunidad durante el uso diario. Como resultado, las sesiones de grabación, mezcla y producción pueden desarrollarse con una mayor fiabilidad.

Con Ardour 9.7, el proyecto reafirma su posición como una de las alternativas de software libre más completas dentro del ámbito de la producción musical. La combinación de nuevas funciones, mejoras de rendimiento y una atención constante a las necesidades de los usuarios convierte a esta actualización en una descarga recomendada para quienes utilizan el DAW de forma habitual y desean aprovechar un entorno de trabajo cada vez más potente y eficiente.