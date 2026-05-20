Ardour 9.5 llega como una de las actualizaciones más importantes del conocido DAW de código abierto, centrada especialmente en mejorar la edición MIDI y ofrecer un flujo de trabajo mucho más preciso para músicos, productores y técnicos de sonido. Esta nueva versión refuerza la posición de Ardour como una alternativa profesional gratuita frente a estaciones de trabajo comerciales, incorporando herramientas más avanzadas para composición y edición.

El lanzamiento de Ardour 9.5 introduce una serie de mejoras orientadas a la productividad y la creatividad en entornos de producción musical. Entre las novedades más destacadas se encuentran nuevas funciones de edición de acordes, mejoras en la cuantización y una interfaz más flexible para trabajar con pistas MIDI y automatización. Además, el equipo de desarrollo ha pulido el rendimiento general del programa, corrigiendo errores relacionados con la latencia, la estabilidad del sistema y la sincronización de dispositivos MIDI, lo que permite sesiones más fluidas y fiables.

Ardour 9.5 y las mejoras en edición MIDI, acordes y cuantización

Una de las grandes novedades de Ardour 9.5 es la evolución del piano roll, que ahora permite trabajar con edición de acordes de forma más intuitiva. Esta mejora facilita la creación de progresiones armónicas complejas sin necesidad de herramientas externas, algo especialmente útil para compositores y productores de música electrónica o cinematográfica.

Otra incorporación clave es la cuantización mejorada, que permite ajustar el timing de las notas con mayor precisión y flexibilidad. Esto ayuda a corregir interpretaciones en tiempo real o a dar un carácter más rítmico y estructurado a las composiciones, manteniendo siempre el control creativo del usuario.

También se han añadido mejoras en las pistas de automatización, incluyendo nuevas capas apiladas que facilitan la edición de parámetros múltiples sin perder claridad visual. Esto, junto con la optimización del flujo de trabajo en el editor MIDI, convierte a Ardour 9.5 en una actualización especialmente orientada a la producción avanzada.

En el apartado de interfaz, se han introducido mejoras visuales como vistas de plugins más compactas, nuevas opciones de organización de la sesión y temas oscuros adicionales que mejoran la experiencia en sesiones largas de trabajo. Todo ello contribuye a un entorno más limpio y eficiente.

Por último, esta versión también incorpora ajustes internos importantes en estabilidad, corrigiendo problemas de sincronización, fallos en dispositivos MIDI y pequeñas inconsistencias en la automatización. Con todo esto, Ardour 9.5 se consolida como una actualización sólida y muy enfocada a mejorar la experiencia del usuario profesional dentro del ecosistema de audio libre.