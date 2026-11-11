Ardour 9.10 mejora la edición MIDI y la automatización de audio

Ardour 9.10 ya está disponible como nueva versión de esta conocida estación de trabajo de audio digital (DAW) de código abierto. La actualización, publicada el 10 de noviembre, se concentra principalmente en perfeccionar las herramientas de edición de audio y MIDI, facilitar el manejo de la automatización y corregir distintos problemas detectados en versiones anteriores.

Aunque no introduce una transformación radical del programa, esta entrega incorpora cambios prácticos que pueden agilizar el trabajo diario de músicos, productores y técnicos de sonido. Entre las novedades destacan la actualización visual de las formas de onda al modificar la ganancia, la edición simultánea de puntos de automatización en varias pistas y un nuevo sistema de sincronización con el reloj del ordenador.

Ardour 9.10 introduce mejoras en la edición de audio y automatización

Una de las novedades más visibles de Ardour 9.10 afecta a la representación de las formas de onda. A partir de esta versión, el programa puede actualizar su visualización mientras el usuario modifica los nodos de la envolvente de ganancia de una región de audio. De esta manera, los cambios de volumen se reflejan directamente en la forma de onda y resulta más sencillo comprobar visualmente el resultado de los ajustes.

Esta función viene desactivada de manera predeterminada y puede habilitarse desde Preferences > Appearance / Waveform > Apply region gain. También se incorpora una opción independiente para desplazar conjuntamente la automatización y las envolventes de una región cuando se mueve el fragmento de audio al que pertenecen. Esta posibilidad también permanece desactivada inicialmente.

La edición de regiones recibe otros ajustes interesantes. Ahora es posible seleccionar y arrastrar puntos de automatización pertenecientes a varios carriles simultáneamente, evitando tener que repetir la operación en cada uno de ellos. Además, las acciones Trim Front y Trim Back pueden aplicarse directamente a la región situada bajo el puntero cuando no existe ninguna selección activa.

También se ha simplificado la eliminación de fundidos: el editor permite establecer su duración mínima mediante acciones de teclado incluso cuando el punto de edición se encuentra fuera de la región seleccionada.

Un editor MIDI más cómodo

El trabajo con MIDI recibe un conjunto considerable de mejoras. Ardour permite ahora seleccionar mediante un recuadro los indicadores de velocidad de las notas y desplazarlos verticalmente, tanto con el botón izquierdo como con el central del ratón. También es posible añadir notas a una selección existente utilizando Ctrl mientras se arrastra.

Otra modificación afecta a la eliminación de notas y puntos de automatización. La combinación de clic central utilizada anteriormente se sustituye por Shift + clic derecho, un comportamiento que también se aplica a los puntos de control de automatización.

El editor incorpora además varios menús contextuales que permiten acceder directamente a operaciones como Quantize, Legatize, Transform y Remove Overlap. La cuantización de una región MIDI completa también se ha corregido para que afecte a todas sus notas, en lugar de limitarse a la selección activa.

A estos cambios se suman pequeños ajustes visuales relacionados con el escalado de la interfaz, el tamaño de las etiquetas de las notas y la anchura del teclado virtual.

Sincronización con el reloj del sistema

Una de las incorporaciones más específicas de esta versión es WallClock, un nuevo maestro de transporte que permite sincronizar Ardour con el reloj del sistema operativo. Esta función hace posible generar código de tiempo LTC o MTC sincronizado con la hora real del ordenador.

Su utilidad se encuentra especialmente en producciones audiovisuales, instalaciones y espectáculos en directo donde resulta importante registrar o ejecutar acontecimientos asociados a marcas temporales del día. De este modo, las sesiones pueden trabajar con referencias horarias reales en lugar de depender exclusivamente de la posición temporal interna del proyecto.

Cambios en macOS, plugins y superficies de control

Los usuarios de macOS también encontrarán modificaciones en el sistema de representación gráfica. Ardour pasa a utilizar una superficie de imagen intermedia para dibujar toda su interfaz, un cambio que, según los desarrolladores, proporciona mejoras apreciables de rendimiento. Como consecuencia, desaparece la opción de utilizar directamente OpenGL para esta tarea.

No obstante, el equipo reconoce que todavía existen algunos problemas de actualización de la interfaz en determinadas combinaciones de hardware y versiones del sistema operativo.

En Linux se han mejorado aspectos relacionados con las interfaces gráficas de plugins VST3 bajo X11, especialmente su redimensionamiento. También se ha corregido el envío de valores y marcas temporales de parámetros al finalizar los bloques de procesamiento, solucionando problemas de compatibilidad que afectaban a determinados plugins, entre ellos algunos de FabFilter.

Las superficies de control tampoco se quedan fuera. Se han corregido errores de Mackie Control, incluida una caída al cerrar la superficie desde la interfaz gráfica, y se ha mejorado la compatibilidad con Steinberg CC121. El control mediante OSC incorpora, además, nuevos métodos para gestionar operaciones de grabación.

Otras novedades y correcciones en Ardour 9.10

Ardour 9.10 introduce una herramienta para renombrar secuencialmente varias pistas y buses. Basta con utilizar una expresión como «Stem 1..8» para asignar automáticamente los nombres Stem 1, Stem 2 y así sucesivamente. El mismo mecanismo funciona al crear varias pistas o buses a la vez.

El sistema de MIDI Clock también recibe mejoras en la sincronización con señales entrantes y en el envío de información de posición durante la reproducción en bucle. Por otro lado, se amplían las posibilidades de scripting con Lua, incorporando nuevas funciones para consultar grupos de pistas, acceder a regiones y modificar selecciones desde scripts.

La lista de correcciones incluye problemas con notas MIDI que podían continuar sonando después de desplazarse por la línea de tiempo, reproducción de automatizaciones durante los bucles y grabación de señales multicanal en el sistema Cue. También se han corregido cuestiones relacionadas con la identificación de instrumentos MIDI y la restauración de determinados ajustes de las pistas.

En definitiva, Ardour 9.10 es una actualización de mantenimiento y mejora funcional que presta especial atención a la precisión y comodidad del proceso de edición. Sus novedades no cambian la filosofía de la aplicación, pero sí aportan herramientas útiles para quienes trabajan habitualmente con proyectos de audio complejos.