Ardour 9.1 llega como una actualización centrada en pulir la experiencia introducida con la rama 9.0. No es una revolución en cuanto a funciones, pero sí un lanzamiento pensado para devolver estabilidad al día a día de quienes editan y graban audio de forma intensiva.

Este nuevo paquete se enfoca en corregir errores detectados tras el estreno de la versión anterior, como Ardour 8.6, y en afinar el trabajo con MIDI, el panel de edición y la gestión general de sesiones. Para usuarios de estudios domésticos, semi-profesionales y pequeños espacios de grabación en España y Europa, la actualización apunta a un entorno algo más cómodo y predecible, sin grandes sobresaltos.

Corrección del fallo crítico en el panel de edición

Uno de los aspectos más relevantes de Ardour 9.1 es la reparación del comportamiento anómalo del panel inferior del Editor, introducido de forma involuntaria en la versión 9.0. Ese problema podía provocar que el panel dejase de responder correctamente al cambiar la selección de regiones o pistas, algo especialmente molesto en sesiones largas con múltiples tomas.

Con la nueva versión, el panel vuelve a funcionar como se espera, recuperando un flujo de trabajo estable en la zona de edición, que es una de las áreas que más se usan durante la producción. Esta corrección devuelve cierta tranquilidad a quienes habían notado comportamientos extraños tras actualizar a la serie 9.0, evitando tener que recurrir a soluciones provisionales o versiones anteriores.

Nuevas opciones creativas con MIDI: note chase y duplicación

Más allá de los arreglos, Ardour 9.1 incorpora novedades que apuntan directamente a la flexibilidad creativa en proyectos MIDI. La función de «MIDI note chase» (seguimiento de notas MIDI) es una de las más llamativas para quienes trabajan con sintetizadores, colchones de cuerdas o sonidos sostenidos.

Con el seguimiento de notas activo, si la reproducción comienza en medio de una nota larga ya existente, esta sonará desde el punto de inicio del cursor, en lugar de obligar a arrancar siempre desde el ataque original. Esto resulta especialmente útil en sesiones complejas, donde es habitual saltar a mitad de una sección para ajustar automatizaciones, efectos o arreglos sin tener que reproducir todo el pasaje desde el principio.

Esta función puede configurarse tanto por pista individual, desde el propio encabezado de pista, como de forma global en las preferencias de la sección MIDI. De momento, eso sí, aún no es compatible con el modo de reproducción en bucle cuando el inicio del ciclo cae justo en mitad de una nota, una limitación a tener en cuenta en composiciones muy basadas en loops.

Junto al note chase, se suma la duplicación rápida de notas MIDI mediante el atajo de teclado Ctrl+D en sistemas GNU/Linux y Windows (Cmd+D en macOS). Las notas seleccionadas se copian inmediatamente después de la última nota del grupo seleccionado, agilizando enormemente la construcción de patrones rítmicos o frases repetitivas.

Si el ajuste de cuadrícula o «Snap» está activado, la duplicación respeta el siguiente punto de la rejilla, lo que ayuda a mantener el material perfectamente alineado con el tempo del proyecto. Además, las nuevas notas permanecen seleccionadas tras el proceso, facilitando que puedan transponerse al instante con las teclas de flecha, sin pasos adicionales.

Pequeñas mejoras que suman en el flujo de trabajo

La actualización también pone el foco en pulir la experiencia diaria de uso, con una serie de ajustes que, aunque discretos de forma individual, en conjunto aportan un trabajo más fluido y menos fricciones al montar sesiones.

Entre estas mejoras destaca la posibilidad de arrastrar varias regiones simultáneamente desde la lista de fuentes hasta el Editor. Esta opción resulta práctica a la hora de organizar tomas, efectos o trozos de audio grabados en diferentes momentos, evitando operaciones repetitivas una por una.

El comportamiento del zoom también recibe atención: ahora se ha ajustado para gestionar mejor sesiones vacías durante la grabación, algo relevante cuando se empieza desde cero y se van añadiendo pistas sobre la marcha. Se busca que el usuario tenga siempre una visión coherente del proyecto, incluso en etapas muy tempranas.

En el apartado MIDI, Ardour 9.1 mejora la visualización del rango completo de valores de pitchbend, abarcando desde -8192 hasta 8191. Esta representación más clara ayuda a comprender mejor los movimientos de modulación y a depurar automatizaciones de afinación con precisión, algo muy valorado en producción moderna y diseño sonoro.

También se ha trabajado en una nomenclatura más precisa para pistas y carriles MIDI CC, con información más clara sobre canales y controladores. Para quienes gestionan proyectos con varias capas de control continuo (expresión, volumen, vibrato, etc.), tener una identificación más limpia de cada carril evita errores y pérdidas de tiempo.

El sistema de aprendizaje MIDI aplicado a la activación de pistas también gana fiabilidad, haciendo más sencillo asignar botones, pads o controles físicos a funciones de armado y activado. Esto puede marcar la diferencia en estudios pequeños o directos donde se depende de superficies de control externas.

Una función práctica añadida es la posibilidad de fusionar dos archivos mono en una pista estéreo mediante arrastrar y soltar, siempre que los números de canal coincidan. Esta opción agiliza el tratamiento de grabaciones duales, como micrófonos en configuración estéreo o tomas separadas de instrumentos, sin necesidad de procesos manuales más engorrosos.

Enfoque en estabilidad y corrección de fallos

A nivel interno, Ardour 9.1 llega con un buen número de correcciones orientadas a la estabilidad, un punto clave para quienes dependen del DAW en trabajos profesionales o semiprofesionales. La idea es reducir al máximo los bloqueos inesperados y situaciones ambiguas durante la edición.

Entre los fallos solucionados se incluyen problemas al arrastrar simultáneamente ambos extremos de un rango, lo que en algunas circunstancias podía provocar resultados no deseados o comportamientos extraños en la selección. También se han corregido errores relacionados con el inicio de la aplicación cuando se introducían atajos de teclado demasiado pronto.

Se han resuelto inconsistencias en los valores de automatización después de cortar o eliminar secciones, un punto delicado cuando se trabaja con mezclas llenas de automatizaciones de volumen, paneo o efectos. Asimismo, se ha abordado el bloqueo de ciertos estados «solo» que estaban ligados a un comportamiento incorrecto de las pistas VCA.

En el plano multiplataforma, la actualización se ocupa de detalles específicos de cada sistema operativo. Para los usuarios de Windows, la descarga de sesiones ahora cierra de forma adecuada todos los archivos relacionados, lo que reduce el riesgo de ficheros abiertos o conflictos al volver a cargar proyectos. En macOS, se ha mejorado la apertura directa de sesiones desde el Finder, una acción habitual para muchos usuarios.

También se ha corregido un bloqueo en la sección de monitorización cuando se trabajaba con un número elevado de canales, una situación que puede darse en estudios con configuraciones envolventes o proyectos con ruteos complejos de entrada y salida. Todo ello apunta a un entorno más robusto para quienes exprimen el DAW en contextos avanzados.

Traducciones actualizadas y experiencia más pulida

Como parte de esta versión, el equipo responsable del proyecto ha renovado las traducciones en alemán, italiano y francés, reforzando así el soporte para usuarios europeos que utilizan el programa en su idioma nativo. Aunque pueda parecer un detalle menor, una localización más cuidada ayuda a reducir malentendidos en menús, opciones y cuadros de diálogo.

La interfaz mantiene la línea introducida con la serie 9.0, pero se han ido puliendo aspectos para hacerla más intuitiva y menos propensa a errores, tanto en la edición de audio como en la grabación. La sensación general es de mayor coherencia entre las diferentes secciones del programa, algo que facilita el aprendizaje a quienes se incorporan desde otros DAW.

En conjunto, Ardour 9.1 se presenta como una versión que prioriza la fiabilidad del entorno de trabajo frente a los grandes titulares de nuevas funciones. Para músicos, técnicos y productores que ya estaban usando la rama 9.0, la actualización ofrece un ecosistema más estable, un manejo MIDI más cómodo y varias pequeñas ayudas en el día a día al crear y editar proyectos musicales.