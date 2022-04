ArchyPie-Setup, la mejor manera de instalar RetroPie en Arch Linux

Para el uso que yo hago de la Rasperry Pi, que en parte hago pruebas y en parte la uso de Media Center y jugar, el mejor sistema operativo que existe es Twister OS. Aunque termina en «OS» (Operating System), lo que es en realidad es un Raspberry Pi OS vitaminado, con software útil y unos temas o «skins» especiales. Un software que tiene instalado y funcionando por defecto es RetroPie, y la experiencia es, hasta donde llega la placa, exquisita. ¿Se puede instalar RetroPie en ordenadores de escritorio? Pues sí, pero de manera oficial y para Linux sólo se soporta en sistemas basados en Debian. Por suerte, los usuarios de Arch Linux también tenemos ArchyPie-Setup.

Porque sí, está claro que en Arch Linux tenemos todo lo necesario para conseguir lo mismo que en RetroPie. De hecho, el software funciona en su mayoría con EmulationStation, RetroArch y otros emuladores, pero lo bueno de RetroPie es que es instalar y usar. Si un usuario de Arch Linux instala EmulationStation, se dará cuenta de que no puede hacer nada si no edita manualmente el archivo de configuración, demasiado tedioso para mi gusto (y supongo que no soy el único). Lo que hace ArchyPie-Setup es facilitar las cosas, y permitirnos tener «rpie» en Arch Linux.

ArchyPie-Setup, un simple pero potente script para instalar RetroPie en Arch

El uso de este script es muy sencillo, tal y como leemos en su página web oficial. Lo único es que, dependiendo del equipo en el que lo usemos, la instalación se tomará su tiempo, algo comprensible si tenemos en cuenta que va a instalar muchos emuladores «out of the box». Sólo necesitamos tener el equipo actualizado, git y ejecutar el script, lo que haremos con estos comandos:

Terminal sudo pacman -Syyu sudo pacman -S git git clone --depth=1 https://github.com/V0rt3x667/ArchyPie-Setup.git cd ArchyPie-Setup sudo ./archypie_setup.sh

De lo anterior, el primero actualiza los repositorios, necesario para las dependencias; el segundo, si no lo tenemos, instala git; el tercero clona el repositorio; con el cuarto entramos en la carpeta de ArchyPie-Setup; y con el quinto lanzamos el script. Lo que veremos será poco más o menos lo que vemos al instalarlo en la Raspberry Pi: va construyendo y bajando todo lo necesario. Cuando deja de trabajar, sólo tenemos que ir al menú de inicio y buscar «rpie». Al lanzarlo entraremos en EmulationStation y podremos empezar a jugar.

No se incluyen ni roms ni bios

Como RetroPie, ArchyPie-Setup no incluye ni juegos ni bios. Se los tenemos que añadir por nuestra cuenta. La carpeta se crea en nuestro directorio personal, y si queremos moverla hay que entrar en los ajustes para indicarle dónde tiene que buscar los juegos, roms y demás. «Peccata minuta» si tenemos en cuenta que podremos jugar a RetroPie, con todo configurado, en Arch Linux, del mismo modo que lo haríamos en Debian, Ubuntu o Linux Mint.