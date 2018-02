ArchLabs se ha actualizado a su versión 2018.02

Para quienes no conozcan ArchLabs les comentare un poco acerca de esta distribución de Linux, ArchLabs está basada de Arch Linux, por lo cual, esta es una distribución Rolling Release contando con todas las bondades de este tipo de actualizaciones.

Los creadores de esta distribución fueron fuertemente influenciados por BunsenLabs, lo cual fue la base para poder crear ArchLabs y su magnífica apariencia minimalista.

ArchLabs cuenta con el entorno de escritorio openbox (gestor de ventanas) y junto con tint2 (panel) hacen un conjunto impresionante, ya que se ayudan diversos scripts para su configuración y lograr la estupenda apariencia que nos ofrece esta distribucion.

Dentro de los beneficios y bondades que nos ofrece su creador, a lo que el nos comparte encontramos:

Aspectos destacados de ArchLabs:

Entorno de escritorio mínimo

Instalación fácil usando ABIF

Solo unas pocas aplicaciones básicas preinstaladas.

Script de bienvenida para facilitar la instalación de aplicaciones adicionales Administradores de ventanas y equipos de escritorio

Los WM / DM disponibles incluyen Openbox, XFCE4, i3, Bspwm y Awesome

Cambie libremente entre paneles y docks con facilidad

Devolución de los favoritos Conky & Tint2

El tema ArchLabs Dark Openbox & GTK3 / 2 se establece como el tema predeterminado

El icono de ArchLabs personalizado es el tema de icono predeterminado

Aplicaciones y scripts de ArchLabs incluidos

Aplicaciones predeterminadas: Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV, Skippy-XD para la gestión de ventanas

Si bien esta distribución se ha actualizado a su versión 2018.02 con lo cual nos trae muchas nuevas mejoras y varias correcciones, pero no te preocupes, no hay necesidad de descargar la nueva ISO, si ya cuentas con este sistema solo debes de ejecutar el siguiente comando, ya que al estar basado en un sistema Rolling Release con este ya no dependes de nuevas instalaciones solo actualizas y ya.

El comando es el siguiente:

sudo pacman -Syuu

Dentro de los cambios más importantes encontramos:

Se elimino Gorice del sistema

Se someto a revision Al-Hellow.

Se ha cambiado Obmenu por pipmenus.

El instalador ha sido moficiado para ser mas eficaz.

Puedes descargar la imagen de esta distribución desde su página web oficial, el link es este.