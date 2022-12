Hace muchos años, estaba yo en Windows 95 o 98, descubrí una función del sistema operativo que hacía que las cosas funcionaran con un clic. Si mi memoria no me falla, era una opción que ofrecía una experiencia similar a lo que vemos en Internet, pero a mí se me hacía muy difícil moverme así por el sistema. Casi no recuerdo la última vez que usé elementary OS de nativo, y por eso me ha sorprendido leer una de las novedades que han tratado en su artículo de diciembre de 2022.

Ya disponible en elementary OS 6.1, ahora es posible activar una opción para que un clic seleccione las carpetas, y no que las abra como hasta ahora. Para activar la opción, basta con hacer clic secundario (derecho en el ratón o dos dedos en el panel táctil por defecto) y elegir «Seleccionar carpetas con un clic». También se ha eliminado el comportamiento violento del hover (mover por encima de un icono) al hacer una selección y se han realizado varias correcciones.

elementary OS 7.0 esta cerca

También en 6.1, se ha corregido un problema con su repositorio flatpak que estaba evitando que se generaran actualizaciones delta. Ya sobre 7.0, Danielle dice:

Aquellos que sigan el tablero del proyecto OS 7 habrán notado algunos elementos nuevos en el tablero. Gracias a la gente de Early Access que ha informado de los problemas, hemos encontrado algunas cosas más que necesitan ser arregladas para hacer una gran versión. Recientemente se han incorporado varias mejoras en el instalador y en la configuración inicial para que la experiencia de la primera ejecución sea mucho más fluida, incluyendo una corrección que hacía que la ventana del instalador fuera demasiado grande para las máquinas virtuales que arrancaban en modo heredado. Seguimos ajustando las cosas basándonos en vuestros comentarios para hacer de OS 7 algo de lo que podamos estar realmente orgullosos. Agárrense bien, amigos, ¡el arco va a salir muy pronto!

No dice cuándo, pero sí que va a llegar muy pronto. En cuanto a las novedades, se sabe que llegará con un AppCenter mejorado y subirán mucho software a GTK4. Recordamos que ya se puede probar una versión preliminar.

Imagen e información: blog del proyecto.