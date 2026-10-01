Archinstall 4.5 ya está en circulación como la nueva entrega del instalador guiado de Arch Linux, ese asistente de texto que permite montar el sistema sin tener que escribir a mano cada paso de la guía oficial. La herramienta sigue siendo opcional, porque Arch mantiene su procedimiento manual para quien prefiera controlar hasta el último detalle. La versión ha llegado justo antes de la actualización mensual de la ISO de octubre, así que quienes arranquen con medios recientes deberían toparse con ella desde el entorno live.

El foco de esta actualización está repartido entre soporte para ARM64, kernels de tiempo real, seguridad de red y correcciones de instalación. No se trata de un cambio de rumbo ni de un rediseño completo, sino de una puesta al día con mejoras prácticas para hardware variado, perfiles de escritorio y flujos automatizados. Conviene mirar los detalles porque algunos afectan a decisiones que se toman durante el propio proceso de instalación.

AArch64 gana opciones de arranque, con matices, en Archinstall 4.5

Una de las novedades más visibles es que Archinstall 4.5 puede configurar instalaciones EFI con GRUB y Limine en sistemas AArch64, la arquitectura ARM de 64 bits. Antes, parte de la lógica de arranque estaba más centrada en equipos x86_64, así que esta ampliación acerca el instalador guiado y su compatibilidad con Limine a máquinas ARM que usan firmware UEFI convencional. También se incorpora el identificador de tipo de partición correcto para una raíz AArch64, lo que ayuda a que el software interprete mejor la disposición del disco.

Eso sí, no hay que llevarse a engaño: no todas las placas ARM se vuelven compatibles por arte de magia. Muchos dispositivos siguen dependiendo de firmware y requisitos de arranque muy concretos. La mejora afecta al proceso de instalación en hardware ARM64 que ya ofrece un entorno adecuado; no implica que Arch Linux como proyecto pase a soportar oficialmente cualquier cacharro con procesador ARM. La letra pequeña importa, sobre todo en placas de desarrollo y equipos con particularidades de fabricante.

Kernels de tiempo real al alcance del instalador

Otra incorporación destacada son los kernels linux-rt y linux-rt-lts, disponibles como opciones dentro de Archinstall. Estos núcleos buscan respuestas más predecibles y con menor latencia, algo que no suele ser necesario en un ordenador de escritorio corriente, pero que puede marcar diferencias en tareas de audio profesional, procesamiento en tiempo casi real o equipos dedicados a funciones industriales. Ambos paquetes están en los repositorios de Arch, así que el instalador simplemente facilita su elección desde el principio.

La ventaja práctica es que el usuario no tiene que instalar primero un kernel estándar y cambiarlo después. La selección se hace durante la configuración inicial, lo que reduce pasos y evita liarse con módulos o arranques intermedios. Para quien no necesite ese tipo de comportamiento, los núcleos habituales siguen siendo la opción lógica; para quien sí lo necesite, ahora el camino es bastante más directo.

Seguridad y red: menos sustos en la instalación

Archinstall 4.5 activa la verificación de certificados TLS, una medida que ayuda a confirmar que las conexiones HTTPS se hacen contra el servidor esperado. Sin esa comprobación, las operaciones de red quedan más expuestas a ataques de intermediario. En un instalador que puede descargar paquetes o recursos de configuración, tener esta protección por defecto es un detalle sensato y no un simple adorno.

También se endurecen los permisos de la partición EFI mediante la opción de montaje fmask=0177, lo que limita el acceso a los archivos expuestos en esa partición. Además, se corrige un fallo que impedía mostrar de forma fiable las redes Wi-Fi cuyo nombre incluye espacios. Parece una tontería, pero muchas redes domésticas, de oficina o hotel usan SSID con espacios; si el instalador no las lista bien, el usuario puede quedarse sin conexión justo cuando más la necesita para bajar paquetes.

Wayland cambia de portero en Archinstall 4.5

Los perfiles de escritorio Wayland para Hyprland, Labwc, Niri y Sway dejan atrás polkit y pasan a usar systemd-logind. Este cambio tiene que ver con la gestión de sesiones, asientos y acceso a recursos como dispositivos de entrada o hardware gráfico. En compositores Wayland, integrarse correctamente con ese sistema evita complicaciones raras de permisos y encaja mejor con la forma de trabajar que estos entornos esperan hoy.

Para el usuario final, la diferencia no tiene por qué notarse a simple vista, pero sí puede ahorrar quebraderos de cabeza después de instalar. Menos piezas intermedias y una gestión de sesión más alineada con el sistema suelen traducirse en menos ajustes manuales. Es el tipo de corrección que no da titulares espectaculares, aunque mejora la experiencia cuando se usa el equipo a diario.

Intel, impresión y Cockpit también reciben ajustes

En el apartado de hardware, la versión corrige la selección de paquetes para gráficos Intel de generaciones recientes, algo relevante para reproducción y procesamiento multimedia con aceleración por hardware. Sin las piezas adecuadas, aplicaciones como FFmpeg u OBS Studio podían encontrarse con problemas al intentar aprovechar esas capacidades. La idea es que una instalación guiada deje el terreno mejor preparado para este tipo de equipos.

También hay retoques en la configuración de impresión, donde se incorpora el soporte esperado para procesar documentos PostScript y PDF, y en la integración de Cockpit para administración de almacenamiento. Son cambios menos llamativos que el soporte ARM o los kernels RT, pero ayudan a que el sistema recién instalado no se quede a medias en funciones habituales. En un entorno de servidor o de escritorio avanzado, esos detalles marcan la diferencia entre algo que funciona y algo que obliga a intervenir después.

Una herramienta guiada, pero no obligatoria

Conviene recordar que Archinstall no sustituye a la instalación manual de Arch Linux. Sigue siendo un asistente opcional incluido en los medios de instalación, pensado para quienes quieren una ayuda sin renunciar a decidir sobre particiones, gestores de arranque, kernels o entornos de escritorio. El método tradicional con pacstrap, fstab y compañía continúa disponible para quien prefiera hacerlo todo a mano.

Debajo de la interfaz de texto, Archinstall también funciona como una base para instalaciones repetibles o automatizadas mediante archivos de configuración. Eso explica por qué tienen importancia cambios en la detección de hardware, los resúmenes, las particiones o los perfiles de paquetes, aunque no aparezcan como grandes novedades en pantalla. La herramienta se ha ido convirtiendo en algo más que un simple menú para principiantes.

Con estas mejoras, Archinstall 4.5 deja una actualización centrada en ampliar compatibilidad práctica, reforzar la seguridad y ordenar detalles que aparecen durante la puesta en marcha. El soporte AArch64 para GRUB y Limine, los kernels linux-rt y linux-rt-lts, la verificación TLS, los permisos de la partición EFI y el cambio a systemd-logind en perfiles Wayland forman el núcleo de la versión. No cambia la esencia de Arch Linux ni convierte al instalador en obligatorio, pero sí hace que la ruta guiada sea más útil en más escenarios y con menos sorpresas desagradables.