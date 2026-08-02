Archcraft 26.08 estrena una nueva sesión Sway y Linux 7.1

Archcraft 26.08 ya está disponible como una nueva versión de esta distribución basada en Arch Linux, conocida por ofrecer un sistema minimalista, muy ligero y cuidadosamente personalizado alrededor de gestores de ventanas en lugar de entornos de escritorio tradicionales. El lanzamiento introduce una nueva sesión basada en Sway para Wayland, actualiza el sistema al kernel Linux 7.1 y mejora tanto el proceso de instalación como la integración de aplicaciones GTK y GNOME.

A diferencia de otras distribuciones orientadas a ofrecer un escritorio completo desde el primer momento, Archcraft apuesta por un enfoque mucho más minimalista. Su objetivo es proporcionar un sistema rápido, visualmente atractivo y altamente personalizable, manteniendo un consumo de recursos muy reducido. Gracias a ello, se ha convertido en una de las opciones más populares entre los usuarios que buscan un entorno ligero sin renunciar a un acabado cuidado ni a una experiencia moderna.

Archcraft 26.08 incorpora Sway y Linux 7.1

La principal novedad de Archcraft 26.08 es la incorporación de una nueva sesión basada en Sway, el conocido compositor Wayland compatible con la filosofía de i3. Esta nueva opción se suma a los gestores de ventanas ya disponibles en la distribución y ofrece una configuración predeterminada cuidadosamente ajustada para proporcionar una experiencia coherente desde el primer inicio. Entre otros cambios, la sesión desactiva las decoraciones del lado del cliente para conseguir una apariencia más uniforme entre aplicaciones.

La distribución también adopta el kernel Linux 7.1, mejorando el soporte para hardware reciente y ofreciendo las últimas optimizaciones incluidas en el núcleo. Junto a ello, los desarrolladores han renovado la pantalla de inicio de sesión con un nuevo tema para SDDM basado en Qt 6, modernizando el aspecto del sistema desde el proceso de autenticación.

Otro apartado que recibe atención es el instalador. Archcraft 26.08 mejora la fiabilidad de las instalaciones cifradas y amplía la compatibilidad con sistemas de archivos Btrfs y XFS, facilitando el despliegue del sistema en diferentes configuraciones de almacenamiento. Asimismo, se han realizado ajustes para mejorar el funcionamiento bajo VirtualBox, algo especialmente útil para quienes desean probar la distribución en una máquina virtual antes de instalarla en hardware físico.

Mejor integración con GNOME

La actualización también introduce una mejor integración con aplicaciones GTK y GNOME, reduciendo las diferencias visuales entre programas y ofreciendo una experiencia de escritorio más consistente. A ello se suma una nueva aplicación de bienvenida que facilita el acceso a la documentación, las herramientas de configuración y otros recursos útiles para los nuevos usuarios.

Con Archcraft 26.08, el proyecto continúa perfeccionando una distribución que apuesta por la ligereza, la estética y la personalización. La incorporación de Sway como nueva sesión Wayland y las mejoras introducidas en la instalación, la compatibilidad y la integración de aplicaciones refuerzan su posición como una de las alternativas más interesantes para quienes desean disfrutar de una experiencia Arch Linux lista para usar sin renunciar a un consumo de recursos muy contenido.