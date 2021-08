Cuando el año pasado por estas fechas, un poco antes, pedí mi PineTab, había visto algunos vídeos de Ubuntu Touch y pensé que sería casi como tener un PC táctil y en miniatura. Qué equivocado estaba. Ubuntu Touch puede, en teoría, ejecutar aplicaciones de escritorio con interfaz de usuario por medio de Libertine, pero, un año después, eso no es posible en la tablet de PINE64. Tanto Arch Linux como Mobian apostaron por Phosh, y Manjaro se ha centrado más en el PinePhone.

En mis pruebas, lo que más me gustó fue Manjaro en su versión Plasma Mobile, pero estaba siempre en vertical y las actualizaciones terminaban rompiendo el sistema operativo. Probablemente, el fallo tenía fácil solución, pero con tantas opciones uno se cansa de probar. Hoy, viendo si Manjaro había lanzado una nueva imagen he vuelto a ver que no, pero he buscado si lo había hecho Arch Linux y… ¡sí!

Arch Linux con Plasma sí merece la pena

En este artículo del año pasado explicamos cómo instalar los sistemas operativos en la PineTab. Es probable que pronto escribamos un artículo sobre JumpDrive, lo que nos permitiría instalarlos también en la memoria interna, pero de lo que tenemos que hablar hoy es de ese Arch Linux con Plasma «out of the box». Está disponible en este enlace, y su desarrollador, Danct12, dice que puede tener fallos. Y los tiene.

¿Qué fallos me he encontrado yo por el momento?

Si no se actualiza, al bajar lo que sería el centro de control con los interruptores o «toggles» puede quedarse ahí bloqueado. Esto no pasa tras actualizar el sistema operativo. NOTA : el WiFi de la PineTab no es muy bueno, por lo que se recomienda instalar las actualizaciones grandes estando cerca del router.

: el WiFi de la PineTab no es muy bueno, por lo que se recomienda instalar las actualizaciones grandes estando cerca del router. En apaisado, la barra de búsqueda y el centro de control, una vez actualizado, están desplazados a la izquierda si tenemos la tablet en apaisado. Viendo que, por ejemplo, al tener reproduciendo un vídeo de YouTube aparece un widget de reproducción a la derecha, esto podría ser así.

El sonido no funciona de inicio. Por lo menos en mi caso, hay que: Instalar alsa-utils. Escribir en el terminal «alsamixer». Presionar F6 (hace falta un teclado). Elegir la tarjeta de sonido «pinetab». Por último, des-silenciar (con la tecla «m») lo que necesitemos. Yo aún no he encontrado como activar los auriculares, no sé si es un bug.



¿Qué funciona?

Yo he instalado Firefox, GIMP, LibreOffice, Kate, Ktorrent, Kodi, Okular, Audacity (la última versión sin telemetría), RetroArch y Scribus y funcionan. Incluso Visual Studio Code, pero la instalación desde AUR tarda mucho.

La cámara, Megapixels, también va; Podemos usar la de selfie y la principal.

Se pueden hacer capturas de pantalla desde el centro de control. Ahora mismo, a veces sale el centro de control; tiene que mejorar.

Existe y funciona el color nocturno.

Tema oscuro.

Ya han traducido mucho de la interfaz y está en español.

El acelerómetro para pasar de apaisado a vertical.

El rendimiento, teniendo en cuenta lo limitada que es la PineTab, es decente. Angelfish no se arrastra como la mayoría de navegadores que he probado.

Arch Linux ARM pinta bien, crucemos los dedos

Aunque he tenido crisis de fe en el pasado, yo siempre decía que esto prometía, que en el futuro las cosas serían mejor si los desarrolladores no abandonaban sus proyectos. En el caso de Danct12 no sólo no lo ha abandonado, sino que hace un mes que lanzó una imagen con Plasma para la versión móvil de Arch Linux. Lo que más me impresionaba a mí hace casi un año era ver aplicaciones de escritorio en una tablet. Ahora las cosas han mejorado. El rendimiento es mejor, y además podemos usar un Plasma Mobile que parece que funciona.

El tiempo pasa y podemos llegar a desesperarnos. Llevamos cerca de diez años esperando para usar un Linux «real» en dispositivos móviles, más o menos desde que Canonical anunciara la convergencia que terminó abandonando. Ahora, eso parece estar más cerca que nunca. Están los PinePhone con Manjaro KDE, está este Arch Linux, cuya versión principal usa Phosh pero también tenemos otra con Plasma, y en unos meses lanzarán la JingPad A1 con JingOS en lo que será una tablet diseñada para el uso diario. Veremos qué nos depara el futuro, pero yo con un Arch Linux con software de KDE sin muchos bugs ya estoy contento.