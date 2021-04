Arch Linux es más fácil de instalar desde el lanzamiento de su última ISO

En el mundo de la informática hay incluso memes sobre esto: el usuario de Arch Linux es alguien que sabe bien lo que hace. Una de las razones de la existencia de otros proyectos como Antergos o Manjaro es que usar Arch sea más fácil, y quien ha probado el segundo, como es mi caso, lo entiende bien. Instalar Arch Linux no es fácil, y eso parece que también lo saben Aaron Griffin, Allan McRae y Anatol Pomozov, por lo que se han decidido a ponerle remedio.

Hasta ahora, si queríamos instalar este sistema operativo teníamos que dar algunos pasos extra y menos sencillos. Y no, no es que ahora sea igual que instalarlo con Ubiquity o Calamares, no. Es que han introducido una opción que facilita las cosas, pero no lanza un instalador con interfaz de usuario. Nada más iniciar este «instalador sencillo», nos pide el idioma, luego sigue con otra información como el disco de instalación, la red, el escritorio y un driver gráfico. Si lo necesitamos, podemos especificar paquetes extra para instalar.

archinstall, el instalador sencillo de Arch Linux

Para iniciar el instalador hay que escribir «archinstall». Yo lo he probado y, lógicamente, no es tan sencillo como en Manjaro, por ejemplo, pero no hace falta ser un experto de nivel avanzado para instalar el sistema operativo. Lo que configuraremos será lo siguiente:

Idioma.

País.

Disco en donde instalar el sistema operativo.

Sistema de archivos.

Clave si queremos cifrar el disco.

Nombre del equipo.

Contraseña root.

Creación de un súper-usuario, que podemos omitir.

Contraseña (2 veces).

Usuario, que podemos omitir si hemos creado un súper-usuario.

Contraseña (2 veces).

Si hemos añadido un usuario que no sea súper, indicamos si queremos convertirlo en ello.

Escritorio, a elegir entre awesome, desktop, gnome, kde, kde-wayland o xorg.

Qué tarjeta gráfica usamos.

Si queremos usar el driver propietario u open source.

Si queremos instalar algún paquete, como GIMP o VLC.

El tipo de instalación, a elegir entre que la coja de la ISO o ens3.

Zona horaria.

Una vez introducida la zona horaria, nos pide que presionemos Enter y empieza la instalación. En muchas opciones, cuando hay que elegir, podemos introducir el número o el texto que aparece. Como hemos explicado, no es como el instalador que incluyen la mayoría de distribuciones, pero sí cambia mucho las cosas.

Arch Linux funciona bastante bien y, ahora que es más fácil de instalar, ¿te animarás?