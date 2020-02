Últimamente, las noticias sobre uno de los sistemas operativos basados en Linux para usuarios más avanzados no están siendo muy emocionantes. Hace poco más de un mes informábamos sobre una primera versión de 2020 que llegaba con el cambio más importante del (casi) último kernel. Este mes han lanzado Arch Linux 2020.02.1, la versión de febrero del sistema operativo, y básicamente tenemos que dar una noticia que es un calco de la publicada el mes pasao.

En esta ocasión también han actualizado el kernel, pero no les ha dado tiempo a incluir un Linux 5.5 que fue lanzado hace poco más de una semana. El equipo de desarrolladores del kernel no aconseja la adopción masiva de la última versión estable hasta que se lanza una primera actualización de mantenimiento, algo que ya ha llegado pero no a tiempo para que fuera incluido en Arch Linux 2020.02.1. El kernel que han incluido en esta ISO es Linux 5.4.15.

Arch Linux 2020.02.01 usa Linux 5.4.15

Como muchos ya sabréis, Arch Linux usa un modelo de actualizaciones conocido como Rolling Release, lo que significa que, tras una instalación inicial, recibiremos actualizaciones de por vida desde el mismo sistema operativo. Lo que lanzan Aaron Griffin y su equipo cada mes son imágenes ISO actualizadas con todos los cambios que han introducido en los últimos 30 días, lo que en esta ocasión incluye la decimoquinta revisión de Linux 5.4. Otros paquetes, como las últimas versiones del navegador web y sus editores de texto, también han sido actualizados.

Los usuarios existentes pueden comprobar si hay actualizaciones pendientes e instalarlas abriendo un terminal y escribiendo el comando “sudo pacman -Syu”, sin las comillas. Los que quieran hacer una instalación de cero deben descargar la imagen de Arch Linux 2020.02.01 desde este enlace. La próxima versión ya será un Arch Linux 2020.03.01 que con toda probabilidad llegará con Linux 5.5. Su lanzamiento está programado para el uno de marzo.