Aprueban en Debian la distribución de firmware propietario

A finales de agosto compartimos aquí en el blog la nota sobre el inicio de las votaciones por parte de los desarrolladores de Debian involucrados en el mantenimiento de los paquetes y la infraestructura, que consideraron la cuestión de proporcionar firmware propietario (non-free) como parte de las imágenes de instalación oficiales y las compilaciones en vivo.

La votación fue ganada por el quinto ítem el cual describe el “Cambio del Contrato Social por el suministro de firmware no libre en el instalador con la provisión de montajes uniformes de instalación”. La opción elegida implica un cambio en el Contrato Social de Debian, que define los principios fundamentales del proyecto y las obligaciones del proyecto con la comunidad.

Se agregará una nota a la quinta cláusula del contrato social, que contiene el requisito de cumplir con los estándares de software libre, que los medios oficiales de Debian pueden incluir firmware que no sea parte del sistema Debian, si es necesario para garantizar que la distribución se ejecute en hardware que requiere dicho firmware para ejecutarse.

Los medios de instalación oficiales de Debian y las imágenes en vivo incluirán paquetes de la sección «firmware no libre», que contiene componentes relacionados con el firmware del repositorio no libre. Si tiene hardware que requiere firmware externo, el uso del firmware non-free requerido estará habilitado de forma predeterminada. Al mismo tiempo, para los usuarios que prefieren solo software libre, en la etapa de descarga será posible deshabilitar el uso de firmware no libre.

oficiales de Debian que contiene componentes relacionados con el firmware del repositorio no libre. Si tiene hardware que requiere firmware externo, el uso del firmware non-free requerido estará habilitado de forma predeterminada. Al mismo tiempo, para los usuarios que prefieren solo software libre, en la etapa de descarga será posible deshabilitar el uso de firmware no libre. Además, el instalador y la imagen en vivo proporcionarán información sobre qué tipo de firmware está cargado. La información sobre el firmware utilizado también se guardará en el sistema instalado para que el usuario pueda recuperar la información sobre el firmware utilizado en un momento posterior.

La información sobre el firmware utilizado también se guardará en el sistema instalado para que el usuario pueda recuperar la información sobre el firmware utilizado en un momento posterior. Si se requiere firmware para el funcionamiento del equipo después de la instalación, el sistema también sugiere agregar un repositorio de firmware no libre al archivo sources.list por defecto, lo que permitirá recibir actualizaciones de firmware con correcciones de vulnerabilidades y errores importantes.

El problema con el suministro de firmware se ha vuelto relevante, ya que los fabricantes de equipos recurren cada vez más al uso de firmware externo cargado por el sistema operativo, en lugar de suministrar firmware en la memoria permanente de los propios dispositivos. Este firmware externo es requerido por muchos adaptadores modernos de gráficos, sonido y red. Al mismo tiempo, la cuestión de cómo se correlaciona el suministro de firmware non-free con el requisito de enviar solo software libre en las compilaciones principales de Debian es ambigua, ya que el firmware se ejecuta en dispositivos de hardware, no en el sistema, y ​​se refiere al hardware.

Hasta ahora, el firmware non-free, no se ha incluido en las imágenes de instalación oficiales de Debian y se ha enviado en un repositorio no gratuito separado. Las compilaciones de instalación con firmware non-free tienen el estado de no oficiales y se distribuyen por separado, lo que genera confusión y crea dificultades para los usuarios, ya que en muchos casos el funcionamiento completo de los equipos modernos solo se puede lograr después de instalar el firmware non-free.

El proyecto Debian también se encargó de la preparación y el mantenimiento de compilaciones no oficiales con firmware non-free, lo que requirió un gasto adicional de recursos para crear, probar y alojar compilaciones no oficiales que duplican las oficiales.

Ha surgido una situación en la que las compilaciones no oficiales son más preferibles para el usuario si desea lograr un soporte normal para su equipo, y la instalación de las compilaciones oficiales recomendadas a menudo genera problemas en el soporte de hardware.

Además, el uso de compilaciones no oficiales interfiere con el ideal de proporcionar solo software de código abierto y, sin saberlo, conduce a la popularización del software non-free, ya que el usuario, junto con el firmware, también recibe un repositorio no libre conectado con otros no libres.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.