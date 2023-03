En los años ochenta la revista Selecciones del Reader’s Digest bromeaba sobre un anciano que aseguraba usar el ordenador para almacenar sus notas. El chiste era que el uso era servir de superficie para pegar notas autoadhesivas. Si prefieres usar la parte de adentro del ordenador te comentamos algunas aplicaciones para tomar notas en Linux. Varias de ellas también son multiplataforma.

Estoy haciendo un curso online por la plataforma Zoom. Para mi sorpresa tengo dos clases de compañeros: los que toman notas con papel y bolígrafo y los que usan el procesador de textos. En el medio hay un montón de aplicaciones más adecuadas para la tarea.

Aplicaciones para tomar notas en Linux

Una pregunta que algunos pueden hacerse es ¿Por qué está mal tomar notas a mano o en el procesador de textos?

No se trata de que esté bien o mal. Incluso hay expertos que dicen que a efectos de la memorización son mejores las notas manuscritas. Corrijo mi afirmación anterior, no esta mal siempre que sea una elección consciente y no por desconocimiento o por falta de voluntad de aprender el uso de una aplicación específica.

Las notas se diferencian del texto más elaborado en su duración, en el tiempo en que se dedica a escribirlas y en su propósito. Sirven para hacernos recordar algo como un mensaje, una idea o los puntos importantes de una conferencia. En general su naturaleza es transitoria y no están pensadas para ser compartidas.

Esto hace que las aplicaciones de tomas de nota no dispongan de tantas opciones de formateo, diagramación o formatos de guardado de archivos como los procesadores de textos. Como contrapartida su uso es más fácil de aprender.

Formatos de texto para tomar notas

Antes de empezar a enumerar los tipos de aplicaciones y sugerir algunos títulos debemos explicar que es Markdown. Para esto comencemos definiendo qué es un lenguaje de marcado.

Los lenguajes de marcado consisten en un conjunto de símbolos que se utilizan para establecer la estructura, formato y apariencia de un documento. Esto permite separar la presentación del documento de su contenido.

Por ejemplo, para separar los títulos de este post del resto del texto los pongo entre los símbolos <h> y <h>. Si quiero poner un texto en negrita lo ubico entre los símbolos <b> y </b>

Uno de los lenguajes de marcado más usado es Markdown que permite aplicar a texto plano formatos como títulos, negrita, énfasis y agruparlo en listas numeradas o viñetas. Además se puede convertir fácilmente a otros lenguajes de marcado. Una vez que te aprendes los símbolos (y donde están las teclas de mayor y menor) se escribe mucho más rápido que si tienes que andar buscando las opciones de formateo en el menú.

En las aplicaciones para tomar notas en Linux podemos encontrar tanto las que admiten solo texto plano como Markdown. El texto plano es aquel donde los únicos formatos y estructura son los que puedes darle con las teclas Enter, bloqueo de mayúsculas y la barra espaciadora.

Clasificación de las aplicaciones de notas para Linux