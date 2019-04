Aplicaciones para músicos, especialmente si eres guitarrista

Cuando empecé en el mundo Linux, había una persona que me enseñó mucho. Fue esa persona quien me dijo cómo probarlo en una máquina virtual, cómo instalar programas, Synaptics, etc, y también fue quien me enseñó y me animó a “jugar” con la música. Ambos tocábamos la guitarra a un nivel básico, pero con la magia de la edición posterior hicimos cosas que, bueno, por lo menos nos gustaban a nosotros dos. En este post os hablaremos de lasque usábamos y hoy en día aún seguimos usando.

Porque una cosa está clara: prácticamente cualquier persona que se dedica a crear/editar música lo hace con un Mac. Apple y sus socios tienen software muy bueno y fácil de usar, pero ¿qué cuesta un Mac y ese software? Pues el Logic Pro X cuesta más de 200€, mientras que un secuenciador más básico y perfecto para un usuario medio que hay en Linux es totalmente gratis. Tenéis la lista de aplicaciones para músicos a continuación.

Aplicaciones para músicos en Linux

Ardour

Ardour es un secuenciador. Este tipo de programas sirve para grabar audio, editarlo, mezclar varias pistas y, así, crear canciones. Es parecido a un programa de edición de vídeo en el que tenemos una línea temporal: podemos subir y bajar el volumen de las pistas, añadirles efectos, decirles en qué lado tienen que sonar y mucho más. Mi queja con respecto a Ardour con el paso del tiempo es que no es tan intuitivo como, por ejemplo, GarageBand de Apple, pero Logic Pro tampoco lo es. Eso sí, nuestras primeras “trastadas” se editaron en Ardour y, una vez nos acostumbramos, no echaremos nada en falta.

TuxGuitar

En Windows y macOS tienen el Guitar Pro. Creo que no hace falta presentación, pero es el programa por excelencia para crear y compartir canciones en formato MIDI, o mejor dicho en GPX, el formato de Guitar Pro compatible con muchos programas MIDI. Y es que, aunque en su nombre incluya “Guitar”, también se le pueden configurar pistas de bajo, batería y otros instrumentos que sonarán mejor o peor dependiendo de nuestro equipo.

El equivalente gratuito creado por la comunidad Linux es TuxGuitar. No es tan completo como Guitar Pro, o no lo es desde mi punto de vista, pero sí puedo contar una anécdota que me gustó mucho: yo tengo un teclado MIDI, es decir, no solo el teclado que se conecta al ordenador, sino un teclado normal con todas sus funciones que también es compatible con el MIDI. Un día, probando cosas, me bajé la canción de Jump (Van Halen) en MIDI, la abrí con TuxGuitar, le conecté el cable MIDI que tengo a mi teclado y… ¡se puso a tocar solo! Sí, Guitar Pro también lo hace, pero es que TuxGuitar es tan fácil de usar que lo hace automáticamente.

Rosegarden

Otro editor MIDI que nos permite crear partituras es Rosegarden. La razón de ser de este editor está relacionada con el MIDI, por lo que para la creación de este tipo de archivos es mejor que Tux Guitar. Como podéis ver en la imagen anterior, también tiene su propio secuenciador en una línea temporal, lo que es mucho mejor para los que no somos especialistas en leer y escribir solfeo.

MuseScore

MuseScore es la aplicación que debemos usar si lo que queremos es crear partituras. Es una aplicación especialmente diseñada para ello, por lo que la precisión está asegurada. Es compatible con Guitar Pro y TuxGuitar, lo que nos permitirá combinar aplicaciones para que nuestra partitura sea exactamente como la imaginamos.

Audacity

Si lo que queremos es solo editar una “onda”, la aplicación multiplataforma por excelencia es Audacity. No sé cuándo la usé por primera vez, pero yo que usé un editor WAV en Windows 95 me sentí muy cómodo con esta app. Tiene todo lo necesario: podemos ver la onda, ampliarla, añadir efectos de todo tipo y exportarla a diferentes formatos de audio. Muchas de sus funciones están incluidas en los mejores secuenciadores, pero Audacity es una aplicación para músicos o para cualquier otro usuario que quiera editar una onda/canción. De hecho, un hermano mío la lleva usando desde que se la recomendé y no sabe nada de música.

Guitarix

Si lo que queremos es solo un amplificador de guitarra, Guitarix es lo que buscamos. Aunque se supone que tiene todo lo que necesitamos para ponerle “electricidad” a nuestra guitarra, es difícil conseguir el sonido deseado, por lo que solo se recomienda a usuarios que no tengan o no quieran gastarse dinero en un amplificador de verdad. La calidad del sonido dependerá del ordenador y, bueno, no perdemos nada por probar si no tenemos otro medio para añadir efectos a nuestra guitarra.

Rakarrank

Probablemente tendría que haber hablando antes de Rakarrank que de Guitarix. Y es que Rakarrank es como un emulador de una pedalera, es decir, esos maravillosos aparatos que nos permiten mezclar diferentes tipos de efectos para conseguir más o menos lo que nuestros artistas favoritos consiguen en el estudio. De hecho, en el momento en el que yo me puse a jugar a la música con mi amigo me compré una y más adelante otra. Los resultados son espectaculares, lo que también evita que tengamos que procesar el audio en el ordenador más adelante.

Si no podéis asumir el gasto de una de estas pedaleras, Rakarrank incluye más de 50 efectos de pedales que se pueden combinar entre ellos. Eso sí, los que tengan el oído más fino notarán la diferencia.

OpenSong

OpenShong es una aplicación de código abierto para crear partituras, pero de otro tipo. ¿Nunca habéis buscado tablaturas por internet y lo que habéis encontrado es algo con los acordes y la letra debajo? Esa es una de las cosas que podremos hacer con OpenSong y tenéis un ejemplo encima de estas líneas.

OpenSong nos permitirá incluir melodía, letras, acordes e información básica del tempo. Es una gran opción para escribir nuestras propias canciones, puesto que nosotros sabemos lo que tenemos en la cabeza y lo único que falta es plasmarlo. OpenSong no está diseñado para escribir las partituras exactas, pero en estos casos tampoco nos hace falta.

Lingot

Y cerramos esta lista de aplicaciones para músicos con Lingot, un afinador que funciona con cualquier instrumento. Es muy preciso y cumple perfectamente con su función, pero personalmente echo en falta algo: la opción de indicarle qué instrumento queremos afinar. Como Guitarrista y Bajista (no muy bueno, todo hay que decirlo), he probado muchos afinadores. El segundo que tuve fue uno electrónico al que podía indicarle si lo que quería afinar era bajo o guitarra y todos los demás también tienen algo parecido. Lo que sí es cierto es que, si ya lo hemos tenido afinado una vez, lo que se haya desafinado será poco. En esos casos, Lingot servirá siempre.

Pregunta para los músicos: ¿qué aplicaciones para músicos tenéis instaladas en vuestro PC con Linux?