Si por algo destaca GNOME es por su facilidad de uso. Es el entorno gráfico por defecto en muchas de las distribuciones Linux más importantes, y no lo sería si no fuera una buena opción. Está pensado para atraer a la mayoría de usuarios, aunque los que preferimos mayor producción solemos terminar usando un gestor de ventanas o KDE. Los sistemas operativos no son lo mismo que los proyectos, y hay apps de un proyecto que pueden no estar en una distribución. Por ese motivo existe desde hoy Aplicaciones para GNOME.

Por ejemplo, Ubuntu usa GNOME en su edición principal, pero el reproductor multimedia que hay instalado por defecto es Rhythmbox y no GNOME Músic o Lollypop. En la página se recogen aplicaciones del proyecto y otras que están diseñadas para usar en el escritorio, como Kooha, la mejor opción si queremos grabar la pantalla ahora que Wayland se usa por defecto.

Aplicaciones para GNOME recoge apps del proyecto y de terceros

¡Nuestro sitio web de Apps for GNOME está ahora disponible en apps.gnome.org! Presenta las mejores aplicaciones del ecosistema GNOME.

Los objetivos de Aplicaciones de GNOME son:

Que la gente participe, ya sea con feedbacks, traducciones o financiando el proyecto.

Internacionalización: la página es la primera que tiene información traducida de las aplicaciones del ecosistema de GNOME. Es un paso adelante, pero creo que «Aplicaciones del núcleo» no es la mejor traducción para «Core apps».

Mantener la información actualizada.

Mostrar información de apps que no quedan bien en Flathub, como GNOME Software, Archivos o Terminal.

Todo lo que se incluye en apps.gnome.org son aplicaciones que coinciden con la filosofía de GNOME, es decir, son minimalistas e intuitivas, y tienen un diseño consistente con el resto de la interfaz de usuario. Por ejemplo, el mencionado Kooha, una aplicación en la que hay poco que configurar y es prácticamente abrir y usar. Otras aplicaciones que aparecen son GNOME Web, Boxes o Gedit.