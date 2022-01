Hace un poco escribí un artículo sobre GNOME en el que mencionaba los motivos por los que me gusta y los motivos por los que no. Pero creo que hay algo que nos pasa a todos: cuando leemos «GNOME» o «KDE», lo primero que nos viene a la cabeza es la interfaz de usuario, el fondo de pantalla con un dock o panel en donde están las apps favoritas y, si lo tiene, el panel superior, pero no pensamos tanto en las aplicaciones de los diferentes proyectos.

Yo creo que las aplicaciones también deberían tener algo que decir en el momento de tomar una decisión al elegir una u otra opción. Cierto es que en Linux podemos instalar las apps de un proyecto en otro, pero al hacerlo también estaremos instalando ciertas bibliotecas y «ensuciando» un poco el sistema operativo. Aquí vamos a hablar de algunas aplicaciones de KDE Gear y algunas de GNOME Apps.

Aplicaciones de GNOME: sencillas; Aplicaciones de KDE: más funciones

Antes de continuar, tengo que decir que las aplicaciones que incluiremos en este artículo son algunas de las que aparecen por defecto en Ubuntu y Kubuntu, por ser distribuciones con una misma raíz que no cambian mucho lo que ofrecen los diferentes proyectos. En ambos casos se ha usado la v21.10 Impish Indri.

También voy a nombrar a las aplicaciones como están en español, y el mejor ejemplo lo tenemos en la primera comparativa: KDE llama a su herramienta de capturas de pantalla Spectacle independientemente del idioma en el que usemos la app, y GNOME la llama Captura de pantalla si tenemos el sistema operativo en es_ES.

Y un último apunte: yo tengo mi Ubuntu en modo oscuro, y las capturas de Kubuntu se han hecho cómo está por defecto, es decir, con el tono claro.

Spectacle y Captura de pantalla

La herramienta de capturas de pantalla se usa mucho independientemente del sistema operativo que estemos usando, hasta en móviles. Del mismo modo que nos ha servido como ejemplo sobre los nombres que le da cada proyecto a sus aplicaciones, Spectacle y Capturas de GNOME nos sirven de ejemplo de lo que buscan cada uno de ellos. La herramienta de GNOME es más bien sencilla, tiene las opciones justas para hacerle una foto a toda la pantalla, a una ventana o a una selección, nos permite mostrar o no mostrar el puntero y configurar un retardo. Poco más. De hecho, desde la misma app ni podemos decirle dónde guardará la captura por defecto.

Por otra parte, Spectacle ofrece más opciones. A lo que ya ofrece la propuesta de GNOME, y desde la pantalla principal, podemos incluir o eliminar las barras de título y bordes de la ventana, entre otras configuraciones. También tenemos el botón «Exportar» para que nos abra la captura en una app como GIMP. Si eso no nos parece suficiente, desde hace unos meses también tenemos disponible una herramienta para realizar anotaciones, como poner flechas, números o pixelar.

Dato importante: en GNOME 42 esta herramienta va a mejorar mucho y permitirá grabar la pantalla, entre otras novedades.

Gwenview y Visor de imágenes

Después de hacer una captura de pantalla, es probable que queramos verla. En este momento entran en juego el Visor de imágenes y Gwenview. Una vez más, comprobamos lo diferente que piensan ambos proyectos. El Visor de imágenes de GNOME es básicamente eso, para ver imágenes. Nos ofrece opciones como abrir la imagen en otra app, guardarla con otro formato o establecerla como fondo de escritorio, así como mostrar información sobre el archivo.

Por otra parte, Gwenview ofrece algunas herramientas de edición muy básicas, pero que en ocasiones son muy útiles. Entre ellas tenemos la de cambiar el tamaño de la imagen. Con un atajo del teclado (Shift +R) se puede reducir el ancho de 1920px a 1200px, lo que usamos en Linux Adictos. También se pueden reducir los ojos rojos, pero, en mi opinión, para ediciones más avanzadas ya prefiero usar otras apps.

Configuración y Preferencias del sistema

Lo mismo. Configuración es la aplicación de ajustes de GNOME, y se agradece que todo esté ordenado y sea fácil realizar cualquier modificación al sistema operativo, por lo menos las que se pueden hacer por defecto.

En las antípodas tenemos Preferencias del sistema, la aplicación de ajustes de KDE. Hay mucho más que retocar por defecto, y eso hace que la aplicación no sea siempre intuitiva. Cierto es que tiene una caja de búsquedas, pero también que está desarrollada para el inglés y no siempre encontraremos pronto qué tenemos que tocar para realizar un cambio.

Dolphin y Archivos (aunque aquí sí diré Nautilus)

Cuando un amigo mío y yo coincidíamos en el gimnasio y él veía que yo iba siempre apretando, él bromeaba diciéndome «quien mucho abarca, poco aprieta«. No sé si decir eso de Dolphin, el gestor de archivos de KDE, ya que ofrece muchas opciones y, por defecto, a mí me parece que está sobrecargado. De hecho, le quito algunas opciones del panel izquierdo y activo el panel derecho para ver la información de los archivos como en una «vista previa». Pero me costó hacerme a él. Además, tal y como lo ofrece KDE no se puede escribir sudo dolphin y navegar con privilegios de superusuario (se podrá pronto), por lo que hay que hacerse a él, y creo que eso no es algo positivo.

Por otra parte, Nautilus es más sencillo, ofrece todo lo que podamos necesitar y nunca ha tenido capada la opción de sudo nautilus, algo que creo que he usado desde 2006, cuando toqué Linux por primera vez. Puede ser muy simple para los que quieran algo más, pero no hay que olvidar que en GNOME hay extensiones para todo.

Gedit y Kate

Aquí también menciono el nombre Gedit en vez de «editor de textos» por su fama y por el futuro. En la actualidad, el editor de textos de GNOME es una aplicación sencilla para escribir texto plano con opciones básicas. Si existe es porque esa sencillez gusta mucho a los usuarios de GNOME, pero el proyecto está trabajando en una editor de textos que ofrecerá más opciones (más información).

Por otra parte, Kate está preparado para ser más productivo. Tiene bien a la vista, abajo a la derecha, un apartado para elegir qué tipo de archivo queremos crear, por ejemplo, HTML. No va a trabajar como Visual Studio Code, pero sí tiene sus cositas. Además, está más preparado para crear proyectos más complejos.

Ark y File Roller

Aquí podríamos repetir lo mismo que en comparaciones anteriores, que la opción de KDE ofrece más opciones por defecto que la de GNOME, pero hay algo que me gustaría decir antes que eso: Ark me ha fallado más que File Roller. Hubo un tiempo en el que no podía crear archivos desde Dolphin, mientras que File Roller siempre ha funcionado perfecto.

Por todo lo demás, estamos ante software que sirve para comprimir y descomprimir, y en ambos casos podemos hacerlo. Si algún formato no es compatible por defecto, se puede instalar el paquete desde el terminal o el centro de software.

Discover y Centro de Software

De entre estos dos, a mí me parece que la sencillez de GNOME gana al intento de KDE de ofrecer algo lleno de funciones. Me parece importante mencionar que aquí estamos hablando del Centro de Software de GNOME, y no del Ubuntu Software que es en realidad la Snap Store de Canonical que, bueno, recomendaría guardar en un cajón.

El Centro de Software se parece a una tienda bien diseñada, sin distracciones, que invita a navegar por ella. Sin embargo, Discover se parece a las Preferencias del Sistema de KDE: hay tanto que da pereza. moverse por sus menús.

Konsole y Terminal

Konsole ofrece muchas opciones por defecto, como la posibilidad de abrir nuevas pestañas o dividir la pantalla con sólo un clic, mientras que el Terminal de GNOME es bastante más sencillo. Aún así, si lo que queremos es una herramienta para ninjas de las líneas de comandos, probablemente sea una buena opción elegir otro software que no sea ninguno de estos dos.

Otras aplicaciones

Hay muchas más aplicaciones de las que podríamos meter en un post como este, pero prácticamente siempre diremos lo mismo: lo que ofrece KDE cuenta con más funciones, pero lo de GNOME es la sencillez y facilidad de uso. Entre otros ejemplos tenemos:

Elisa y Música, aunque en estos casos ambas aplicaciones poco cargadas.

Okular y el Visor de documentos, donde la primera nos permite incluso realizar anotaciones.

O el cliente de correo, que tanto en Kubuntu como en Ubuntu se han decantado por Thunderbird porque parece que ninguna otra opción les convence.

¿Aplicaciones sencillas o complejas?

Al final, y como en todo, la decisión debe tomarla cada uno, pero me parece importante tener en cuenta que la decisión de elegir entre GNOME, KDE, Xfce u otro escritorio no debe centrarse sólo en el entorno gráfico. Las aplicaciones también son importantes.