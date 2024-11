Es noticia, pero no es nada nuevo. El tema de la falta de soporte o el abandono del mismo para usuarios de Linux es algo recurrente, ya sabido, por desgracia. Recientemente, EA y Respawn han estado haciendo cambios para que Apex Legends sea más seguro, ¿y qué es lo más fácil? Eliminar el soporte. ¿A qué? A «Linux OS», que somos «cuatro gatos» y todos somos unos hackers maliciosos.

En la página web de EA publicaron a mediados de la semana pasada que Linux ya no podrá acceder a Apex Legends. El motivo es que quieren mantener la integridad de la competición, y han identificado a «Linux OS» como una vía de uso para una variedad de exploits y trampas. Por lo tanto, han decidido cortar por lo que consideran sano, caiga quién caiga. Total, como también explican, sólo afecta a un pequeño número de jugadores de Apex Legends.

Apex Legends ya no se puede jugar en la Steam Deck

Para eliminar el vector de trampas, «hemos tomado la decisión de impedir el acceso al juego a los usuarios de Linux. Esto significa que Apex Legends será injugable inmediatamente para aquellos que ejecuten este sistema operativo. Jugar en dispositivos portátiles, como el Steam Deck, sigue siendo posible si el usuario opta por instalar Windows«, explican.

Como ya he explicado con no poca indignación, ellos han tomado la decisión usando una balanza, en un lado los pocos usuarios de Linux y en el otro la gente que no hace trampas desde Windows, que son muchos más. Porque buscar una solución que mejorara la seguridad sin abandonar a nadie es un esfuerzo. Un esfuerzo que sin duda harían si esto pasara también con los usuarios de Windows. Al final, poderoso caballero es don dinero.

La solución fácil: estás usando el sistema operativo equivocado

Es muy fácil echar la culpa a otros y no poner esfuerzo por nuestra parte. Esto me recuerda a hace mucho tiempo, cuando todo el mundo usaba Internet Explorar y un conocido mío, que ya usaba Linux, se decantaba por Firefox. Visitaba páginas web que no funcionaban, les informaba y solía recibir la respuesta de que «Su navegador está limitado», a lo qué él le respondía que era un navegador de cierta relevancia y que lo limitado era su página web por no soportarlo. Investigar por qué no funcionaba la página en Firefox cuando casi todos usábamos IE, ¿qué locura es esa?

¿Qué es el «Linux OS» que abandona Apex Legends?

Por otra parte, mis ojos sangran al leer «Linux OS», siempre puesto entre comillas en este artículo. Podemos hablar de Linux para referirnos a sistemas con base Linux; nosotros lo hacemos y no pasa nada. Pero todos sabemos que Linux no es un sistema operativo. Es un kernel, un núcleo, y «Linux OS» no existe. Si no saben referirse a un tema como debe, ¿cómo van a saber ponerle solución? Los tramposos existen, por desgracia, en los juegos y en la vida. Pero existen porque no hay suficiente capacidad para atraparlos.

También me parece una discriminación que si en vez de afectar a los «usuarios de Linux» afectara a los de un país, etnia o religión, a los que hubieran estado soportado, no se atreverían a tomar. Eso de señalar a un colectivo y que paguen justos por pecadores, ¿os imagináis la que les caería?

Dicho sea de paso: EA, digan «GNU/Linux» para referirse a un «sistema», que tampoco sería correcto del todo, o simplemente «Linux», lo que usamos los medios para referirnos a sistemas operativos con base Linux.

Siempre nos quedará Windows…

EA y Respawn echan balones fuera con bonitas palabras como «es lo mejor», «afecta a unos pocos» o «hay que mirar a la mayoría», ¿quién no estaría de acuerdo? Pues los afectados, aquellos que no han hecho nada. ¿Que te has gastado un dinero personalizando tu personaje? Te fastidias. Pásate a Windows, que sigue funcionando incluso si lo instalas en tu Steam Deck.

Pero bueno, no vamos a cambiar nada, y menos aún si no expresamos nuestro enfado por este tipo de prácticas. Ahora bien, somos muy pocos y usamos un sistema operativo con base Linux que sólo usan delincuentes. Mejor señalarnos y no permitirnos la entrada que trabajar para que las cosas sean mejor para todos, sin discriminaciones.