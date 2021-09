Apache OpenMeetings 6.1 llega diversas correcciones de errores y algunas mejoras

La Apache Software Foundation dio a conocer hace ya varios dias el lanzamiento de la nueva versión del servidor de conferencias web Apache OpenMeetings 6.1, que permite conferencias de audio y video a través de la Web, así como la colaboración y la mensajería entre los participantes.

En esta nueva versión de OpenMeetings 6.1 se han realizado diversas correcciones de errores de las cuales la mayoría de ellas fueron enfocadas en solucionar los problemas que se tenían en relación con la compatibilidad con algunos navegadores web y tambien en la interfaz.

Para quienes desconocen de OpenMeetings, deben saber que este es un software de conferencias web que admiten tanto los seminarios web con un orador como las conferencias con un número arbitrario de participantes que interactúan entre sí. El código del proyecto está escrito en Java y distribuido bajo la licencia Apache 2.0.

Las características adicionales incluyen: herramientas para integrarse con un programador de calendario, enviar notificaciones e invitaciones individuales o de transmisión, compartir archivos y documentos, mantener la libreta de direcciones de los participantes, mantener un registro del evento, programar tareas de manera conjunta, transmitir el resultado de las aplicaciones en ejecución (demostración de screencast), realización de votaciones y votaciones.

Un servidor puede servir a un número arbitrario de conferencias celebradas en salas de conferencias virtuales separadas e incluyendo su propio conjunto de participantes. El servidor admite herramientas de gestión de permisos flexibles y un potente sistema de moderación de conferencias. La gestión e interacción de los participantes se realiza a través de la interfaz web.

Principales novedades de Apache OpenMeetings 6.1

En esta nueva versión que se presenta los desarrolladores destacan que han realizado pequeñas mejoras en la interfaz web y se ha mejorado la compatibilidad con los navegadores web, además de que se solucionaron diversos errores que afectaban enormemente el funcionamiento, como por ejemplo que la aplicación de prueba de audio/video no funcionaba con Safari, no había sonido y la cuenta regresiva no funcionaba, había fallas en la descarga de archivos, la herramienta no se mostraba correctamente, la grabación de la sala de entrevistas no funcionaba, se finalizaba de manera inesperada la sesión, lista de usuarios vacía en la sala de presentación, entre otras cosas más.

En la parte de las mejoras que se implementaron en esta nueva versión, esta por ejemplo que en la sección «Admin -> Config» ahora se pueden cambiar los temas, se han mejorado los permisos de administrador, se ha agregado un menú adicional configurable por el usuario a las habitaciones, localización fue mejorada del formulario de cambio de fecha y hora, se mejoró la estabilidad de las salas de conferencias y fueron resueltos diversos problemas relacionados con el uso compartido de pantalla.

De los demás cambios que se destacan en esta nueva versión:

Solución al error al presionar los botones Recording o Share-desktop

Actualización de las nuevas versiones de la biblioteca

Se abordaron los problemas informados por Sonar

Fusión de las contribuciones de etiquetas

Mejorar el ícono de carga del archivo

Menú de ayuda para la sala

Marcar grupo predeterminado en administración-> grupos

Wigets-page: apariencia y apariencia como otras listas

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión, puedes consultar los detalles dentro del anuncio oficial. El enlace es este.

¿Cómo obtener Apache OpenMeetings 6.1?

Finalmente, para quienes estén interesados en poder obtener esta nueva versión, pueden dirigirse al sitio web oficial del proyecto y en su sección de descargas podrán encontrar los paquetes binarios, así como también el código para su compilación o también una imagen de Docker ya preparada.

El enlace es este.

Mientras que para el caso de los que usan Arch Linux y derivados podrán encontrar el paquete ya listo en AUR.

También, pueden seguir las instrucciones que se detallan en este enlace, en donde simplemente tendrán que descargar el ultimo paquete estable de la aplicacion, desempaquetar y ejecutar el binario para que inicie el instalador web.

El enlace es este.