Antstream: juegos retro en la nube gratis y disponibles para Linux

Los juegos en formato físico parecen tener los días contados. Ya hace mucho tiempo que se pueden comprar en tiendas como las de la PlayStation o la Xbox, pero ahora también se puede jugar a los títulos en la nube. Eso significa que no es necesario una consola, basta con un equipo que pueda conectarse a internet e instalar un navegador web. Mientras algunos como Google o Microsoft trabajan en ofrecernos los títulos más modernos, hay un servicio que apuesta por llevarnos al pasado, y su nombre es Antstream.

Porque los juegos actuales están muy bien, eso nadie lo niega, y menos alguien como yo que tantas horas ha pasado (y las que le quedan) jugando la saga God of War, pero los clásicos siempre serán clásicos. En mis tiempos muertos, aún suelo tirar de MAME para echarme un ratejo metiendo goles en Tehkan World Cup, pero de ahora en adelante pasaré más tiempo viendo los títulos que tiene Antstream.

Antstream nos permite jugar a 1000 juegos retro gratis

Y es que, ahora mismo, Antstream ofrece la posibilidad de jugar a más de 1000 títulos, pero todos ellos de máquinas recreativas, viejas consolas de los 80-90 o incluso ordenadores como el Commodore Amiga. ¿Lo mejor? Que es gratis. La plataforma se financia con publicidad, algo que personalmente no he visto en todo el tiempo en el que lo he estado jugando en Linux.

Antstream es un servicio web, pero para poder disfrutar de todo lo que tiene que ofrecernos tenemos que instalar una aplicación. No está disponible desde un navegador web. Los usuarios de Linux tenemos que instalar su paquete snap, desde el que, si no teníamos cuenta, podemos crearnos una. Como si de una plataforma de las más populares se tratara, tenemos nuestro propio perfil que puede ir subiendo de nivel conforme vayamos jugando, y hay un ranking con las puntuaciones. ¿Adivináis quién ha subido al Top Ten en su primera partida al Art of Fighting?

Navegar por la aplicación es muy sencillo. Tenemos la pantalla principal, la opción de buscar, nuestro perfil, los logros, mensajería y un apartado con los torneos que se están jugando. Si abrimos un juego, lo primero que veremos serán los controles, lo que suelen ser las flechas de navegación para mover el protagonista y las teclas Z, X, C o cercanas para la acción. Y no, no se pueden configurar las teclas. Pero ¡sí!, ¡podemos conectar controladores! Por ejemplo, el DualSock 3 funciona perfectamente, si te acostumbras a los botones por defecto.

Cómo lo instalo en Linux

No estamos hablando de una aplicación de una compañía tan famosa como Valve, ni siquiera de un proyecto como Libretro, responsables de RetroArch. Así que tenemos que conformarnos con lo que nos ofrezcan, que actualmente es un paquete snap. Por lo tanto, para instalarlo basta con abrir un terminal y escribir, sin las comillas, «sudo snap install antstream-arcade». En los sistemas en donde no esté habilitado el soporte, antes hay que habilitarlo, algo que está explicado en este enlace.

Así que ya lo sabéis. Si os va lo retro, Antstream es una gran opción porque es gratis y no requiere ninguna configuración especial. El único problema es que hay juegos famosos que no están, como los de Nintendo. Nadie es perfecto.