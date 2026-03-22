antiX 26 llega como una alternativa ligera pensada para dar una segunda vida a portátiles y ordenadores de sobremesa con hardware limitado, un escenario todavía muy habitual en hogares y pequeñas oficinas. El proyecto mantiene su apuesta por un sistema rápido, minimalista y flexible, orientado a usuarios que desean controlar con detalle qué se ejecuta en su máquina.

Este lanzamiento, construido sobre la futura rama Debian 13 “Trixie”, refuerza la filosofía de antiX de prescindir de componentes considerados pesados o demasiado intrusivos, como systemd. El resultado es un entorno que puede funcionar con fluidez en equipos antiguos, pero que al mismo tiempo ofrece herramientas modernas suficientes para el día a día, desde ofimática hasta reproducción multimedia y utilidades de administración del sistema.

antiX 26 con base Debian 13 y sistema sin systemd

antiX 26 se distribuye como una variante basada en Debian 13, pero completamente libre de systemd, libsystemd0 y elogind, algo poco habitual entre las distribuciones populares. En su lugar, el sistema recurre a eudev como sustituto de udev y propone un entorno más sencillo de depurar y comprender para quienes prefieren estructuras clásicas tipo Unix.

Una de las señas de identidad de este lanzamiento es la posibilidad de escoger entre cinco sistemas de inicialización. De fábrica se utiliza runit, pero también se incluyen SysVinit, dinit, s6-rc y 66, esta última una capa adicional sobre s6 procedente del proyecto Obarun. Esta variedad permite que administradores y usuarios avanzados adapten el arranque del sistema a sus preferencias, algo que cobra especial interés en entornos educativos o de laboratorio donde se enseña administración de sistemas.

Imágenes disponibles y arquitecturas soportadas

Para facilitar la instalación en distintos escenarios, el equipo de desarrollo ofrece antiX 26 en dos ediciones principales: una imagen full de alrededor de 2 GB que incluye un conjunto amplio de programas para usar el sistema desde el primer arranque, y una variante core de aproximadamente 660 MB, más básica, pensada para usuarios que desean construir su propio entorno desde cero.

Ambas imágenes se distribuyen para arquitecturas de 32 y 64 bits, un detalle relevante para quienes todavía dependen de equipos muy antiguos y de entornos de escritorio ligero, frecuentes en centros educativos o asociaciones donde se reutilizan ordenadores donados. La permanencia del soporte de 32 bits diferencia a antiX de otras distribuciones que han dejado de ofrecer esta opción.

Núcleos Linux y sistema de sonido

En el apartado del kernel, antiX 26 incorpora dos versiones del núcleo Linux: 5.10.240 y 6.6.119. El kernel 6.6 solo está disponible en la edición completa de 64 bits y se orienta a usuarios que necesiten mejor compatibilidad con hardware reciente, mientras que el 5.10 actúa como opción más conservadora y probada.

En la edición completa de 64 bits, el sistema adopta por defecto la combinación PipeWire y WirePlumber para la gestión del audio, una configuración moderna que mejora el manejo de dispositivos y flujos de sonido; además resulta compatible con reproductores como Audacious. Sin embargo, la imagen full para 32 bits opta por un enfoque más clásico y ligero mediante ALSA, lo que reduce consumo de recursos y resulta más adecuado para máquinas muy antiguas.

Gestores de ventanas ligeros en lugar de escritorios

En lugar de emplear entornos de escritorio completos como GNOME, KDE o Xfce, antiX 26 mantiene su apuesta por gestores de ventanas ligeros, que permiten ahorrar memoria y mejorar la respuesta del sistema. El entorno predeterminado es IceWM, un gestor con menús tradicionales y consumo reducido; para usuarios interesados en alternativas gráficas, existen entornos ligeros como LXQt que ofrecen otro enfoque.

Junto a IceWM, el sistema incluye Fluxbox, JWM y herbstluftwm, este último de tipo mosaico (tiling). Esta combinación da margen para que cada usuario encuentre el flujo de trabajo que mejor encaje con su forma de usar el ordenador, desde quienes prefieren una interfaz clásica con panel y menús hasta quienes buscan organizar las ventanas mediante atajos de teclado.

Turnstile: nueva gestión de sesiones en antiX 26

Una de las novedades técnicas más destacadas es la integración experimental de turnstile, un gestor de sesiones desarrollado en el entorno de Chimera Linux como alternativa a logind, el componente de systemd encargado normalmente de controlar las sesiones de usuario. Turnstile se ocupa de seguir la actividad de cada sesión y de lanzar servicios de usuario sin depender de un sistema de inicio concreto.

La combinación de cinco sistemas de arranque y turnstile se ha incorporado gracias al trabajo de uno de los colaboradores del proyecto, conocido como ProwlerGR. Con este enfoque, antiX refuerza su identidad como distribución centrada en la modularidad y en la posibilidad de intercambiar componentes sin quedar atado a una única pila tecnológica.

Aplicaciones incluidas en la edición completa de antiX 26

La imagen full de antiX 26 llega con un abanico de aplicaciones orientadas a que el sistema funcione desde el primer inicio sin necesidad de descargar demasiados paquetes adicionales. En el ámbito de la ofimática se incluye LibreOffice, mientras que para navegar por la red se opta por Firefox ESR, la edición de soporte extendido del conocido navegador.

Como cliente de correo se ofrece Claws Mail, una herramienta ligera adecuada para equipos con poca memoria, y para la impresión se integra el sistema CUPS, que facilita la gestión de impresoras locales y de red, algo relevante tanto para el uso doméstico como para pequeñas oficinas.

En la parte multimedia, antiX 26 incorpora varios reproductores de vídeo como Celluloid, mpv y Xine, y para audio se incluye el veterano XMMS. Además, la utilidad gtk-pipe-viewer permite reproducir vídeos de YouTube sin abrir el navegador, lo que puede reducir el consumo de recursos y resultar útil en conexiones lentas.

Para gestionar documentos PDF el sistema trae Evince, mientras que la administración de archivos se apoya en varios gestores: zzzFM, ROX-Filer y Midnight Commander, este último en modo texto para quienes prefieren trabajar desde la consola. En cuanto a edición de texto gráfico, se ofrecen Geany y Leafpad, cubriendo tanto necesidades sencillas como labores de programación ligera.

El conjunto se completa con herramientas para conversión multimedia, como WinFF para vídeo y Asunder para audio, de modo que es posible ripear y transformar archivos sin instalar programas adicionales.

Conectividad de red y utilidades específicas

La conexión a Internet y a redes locales se gestiona mediante ConnMan y ceni, dos herramientas que cubren la mayoría de escenarios inalámbricos y cableados. Para quienes todavía dependen de líneas de marcado, antiX conserva GNOME PPP, lo que puede ser útil en áreas rurales con infraestructura limitada.

Además de las aplicaciones genéricas, la distribución incorpora una serie de utilidades propias que buscan facilitar tareas habituales de administración. El antiX Control Centre actúa como panel centralizado para ajustar configuraciones del sistema, desde el hardware y la red hasta la apariencia.

Las herramientas iso-snapshot y remaster tools permiten crear imágenes ISO personalizadas a partir de una instalación ya configurada, lo que viene muy bien para desplegar el mismo entorno en varias máquinas de un aula o taller. El programa bootrepair ayuda a recuperar el cargador de arranque, y ddm-mx simplifica la instalación de controladores propietarios de NVIDIA cuando se necesitan mejores prestaciones gráficas; para tareas de particionado y mantenimiento del disco puede complementarse con herramientas como gestión de particiones.

Multimedia en streaming y gestión de archivos

Entre las aplicaciones desarrolladas específicamente para el proyecto, destacan antiX TV y antiX Radio, que han sido revisadas y ampliadas en esta versión. Ambas se integran con MPV para ofrecer acceso a contenidos de televisión y radio por Internet sin requerir plataformas externas ni servicios adicionales.

La utilidad Finder centraliza la búsqueda de archivos, aplicaciones instaladas e incluso páginas web desde una única interfaz, algo cómodo para usuarios menos técnicos. Para redes locales basadas en el protocolo SMB, el antiX SAMBA manager ayuda a gestionar recursos compartidos y permisos.

En el ámbito del sonido, se añaden las herramientas antiX equaliser toggle, que permite activar o desactivar rápidamente el ecualizador integrado en PipeWire/EasyEffects, y antiX acoustic colours, pensada para cambiar el perfil de salida de audio y adaptar el sonido a distintos escenarios, como altavoces de sobremesa o auriculares.

Otra utilidad destacada es wingrid-antix, que añade funciones de organización de ventanas en cuadrículas a gestores de ventanas apilados, acercando la experiencia a la de los gestores en mosaico. Para tareas de grabación y copia de seguridad se incluyen Xfburn para CD/DVD y LuckyBackup para respaldos programados, junto a herramientas de digitalización como Simple Scan y XSane para escáneres y multifunciones.

Herramientas de consola y redes avanzadas en antiX 26

antiX 26 mantiene un enfoque fuerte en el uso del terminal, por lo que incorpora de serie nano y vim-tiny como editores de texto en consola. Para quienes siguen consumiendo noticias vía RSS se ofrece newsboat, mientras que la comunicación en tiempo real se cubre con irssi, un veterano cliente de IRC.

En el campo multimedia desde la línea de comandos se proporciona mocp para audio y mpv para vídeo, capaces de funcionar incluso en hardware muy limitado. Para descargas P2P se incluye el cliente de torrents rtorrent, y para grabación de discos desde consola está disponible cdw.

Los repositorios del proyecto ponen a disposición varias herramientas adicionales centradas en la comunicación segura y la administración remota. Entre ellas se encuentran 1-to-1-voice-antix, destinada a realizar llamadas de voz cifradas entre dos equipos usando Mumble, y 1-to-1-assistance-antix, orientada a facilitar el acceso remoto a otra máquina. La utilidad ssh-conduit ayuda a gestionar conexiones a recursos mediante SSH, lo que puede simplificar la configuración de túneles o accesos a servidores; para gestionar conexiones SSH desde el equipo local puede complementarse con un gestor SSH ligero.

Para compartir archivos dentro de la red local se ofrece droopy-antix, que permite subir y bajar ficheros de forma sencilla, mientras que connectshares-antix se ocupa de manejar recursos compartidos accesibles desde el sistema.

Aspecto visual y localización

En el plano estético, antiX 26 utiliza el tema de iconos Qogir y una apariencia basada en arc-evopro2-theme-antix, que proporciona un estilo moderno pero sobrio. Aunque la prioridad sigue siendo el rendimiento, el sistema no descuida la presentación visual, algo que puede mejorar la aceptación entre usuarios acostumbrados a escritorios más llamativos; además es posible complementar la apariencia con herramientas externas como un monitor de sistema muy ligero.

El lanzador App Select funciona como un menú de aplicaciones avanzado, con funciones extra que facilitan localizar y ejecutar programas rápidamente. A nivel de idiomas, la herramienta User Language se encarga de ajustar la localización de muchas aplicaciones populares, algo importante para quienes quieren trabajar íntegramente en castellano u otras lenguas europeas sin tener que revisar cada programa uno por uno.

Gestión de paquetes sin Snap ni Flatpak

Fiel a su filosofía, antiX 26 no incorpora soporte para paquetes Snap, que dependen de systemd, ni para Flatpak, que requiere elogind. En su lugar, la instalación de aplicaciones se gestiona mediante sus propias herramientas Package Installer y Repo Manager, basadas en los repositorios tradicionales de Debian y en fuentes adicionales definidas por el proyecto.

Esta decisión puede interesar a usuarios y administradores que prefieren mantener un control estricto sobre el software instalado y evitar servicios en segundo plano asociados a formatos de paquete más pesados. A cambio, la instalación de ciertas aplicaciones modernas puede requerir algo más de configuración manual, aunque la comunidad suele proporcionar guías y repositorios preparados para los programas más demandados.

antiX 26 se consolida así como una opción a considerar para quienes buscan un sistema rápido, ligero y muy configurable, capaz de aprovechar equipos de hace años sin renunciar a un conjunto amplio de herramientas de trabajo, comunicación y administración. Su apuesta por múltiples sistemas de inicio, la ausencia de systemd y la integración de utilidades propias lo sitúan en un nicho particular dentro del ecosistema GNU/Linux, dirigido a usuarios que valoran la simplicidad técnica, el bajo consumo de recursos y la capacidad de adaptar el sistema a sus necesidades concretas.