AntiMicroX: práctica herramienta para el mapeado del teclado y ratón

AntiMicroX es un proyecto de código abierto y gratuito que quizás mucho no conocen. Pero si te gusta el gaming, seguro que le puedes sacar mucho provecho a esta herramienta. Gracias a ella podrás asignar al teclado y el mouse las entradas del gamepad mapeando a tu gusto.

Seguro que tu nombre te sonará, y es que hubo un proyecto original llamado AntiMicro. Pues bien, AntiMicroX es una continuación de aquel proyecto que fue abandonado. Así que no quedarás desamparado en aquellos títulos de videojuegos en los que no tienes soporte para gamepad o los ajustes no son demasiado flexibles.

Actualmente el proyecto ha lanzado la versión 3.2.1, y este lanzamiento supone un paso adelante para AntiMicroX con algunas funciones y características nuevas:

Añade notas sobre la actualización disponible (habilitado en Microsoft Windows).

Añade una base de datos de mapeados SDL gamepad (ahora más gamepads podrán ser habilitados por defecto)

Agrega información apropiada sobre los dispositivos de mando conectados para los logs o registros cuando algo no va bien y se necesita ver qué está pasando exáctamente o cuál es el origen del fallo.

Aplica el tema de forma correcta a una versión de app en Windows.

También incluye gestión de SIGABRT (con pila de impresión).

Configura el tema para Windows.

Mejoras generales del rendimiento y funcionamiento de la aplicación AntiMicroX.

Y algunos bugs de versiones previas corregidos, como suele ser habitual en la mayoría de versiones de software. Por ejemplo, el problema de AutoProfiles para usuarios que están haciendo uso de Wayland para su entorno gráfico ya no estará presente.

En definitiva, un proyecto bastante útil y que cada vez da más confianza trabajar con él. Especialmente tras la incorporación de esa bbdd SDL.

Más información del proyecto AntiMicroX y descarga – Sitio de GitHub

Descargar el paquete en formato flatpack – Flathub