El juego en Linux ha cogido tracción gracias a Proton y al empuje de Steam Deck, pero el muro sigue siendo el mismo: anti-cheat en Linux. Para muchos títulos multijugador, el anti-cheat determina si puedes o no jugar, y ahí es donde el pingüino todavía tiene las de perder.

En este contexto, el investigador de seguridad Samuel Tulach ha popularizado una explicación que encaja con la experiencia de miles de jugadores: el choque entre el modelo abierto de Linux y los anti-cheat intrusivos diseñados para operar a bajo nivel, tal y como ocurre en Windows.

Por qué los anti-cheat chocan con Linux

Las trampas suelen apoyarse en dos enfoques: inyectar código en el proceso del juego o leer/escribir su memoria desde fuera. Para frenarlo, las soluciones anti-cheat modernas tiran de varias capas: servicios en segundo plano, DLLs/bibliotecas dentro del juego y, sobre todo, drivers en modo kernel con vigilancia agresiva.

Esto funciona en Windows porque hay una autoridad que firma y valida qué drivers pueden tocar el núcleo. En Linux, en cambio, la apertura del sistema permite recompilar el kernel, cargar módulos alternativos o crear entornos donde el juego esté limitado y el cheat tenga privilegios elevados.

El resultado práctico es que igualar la barrera técnica de Windows es poco realista: bajo Proton, soluciones como EAC pueden operar, pero a menudo con comprobaciones más suaves. En comunidades se ha señalado que en algunos títulos competitivos podrían existir vías de elusión en Linux que serían mucho más costosas en la plataforma de Microsoft.

Ejemplos y estado del soporte en Proton

El caso de Vanguard (Valorant) suele citarse como referencia: se carga al arranque, blinda regiones de memoria, cifra datos clave y respalda su lógica con identificadores de hardware. Esa combinación de medidas activas y pasivas ha reducido trampas, aunque no sea infalible.

Por su parte, Easy Anti-Cheat y BattlEye anunciaron , pero la implantación es desigual: hay juegos que activan el soporte y otros que rompen tras una actualización, dejando a usuarios de Linux fuera. En foros y redes se han leído reportes de baneos y errores inesperados al jugar en Linux pese a promesas de compatibilidad.

La comunidad se apoya en recursos como Battleye y Steam Play para saber qué títulos funcionan bajo Proton. La foto cambia con frecuencia: actualizaciones del juego o del anti-cheat pueden pasar un estado de «jugable» a «no compatible» de un día para otro, afectando también a Steam Deck.

Riesgos técnicos y dudas de seguridad

Desarrolladores y proveedores de anti-cheat temen que la transparencia del código facilite el análisis inverso de sus defensas. Existen riesgos de seguridad en cualquier plataforma: una arquitectura modular y flexible de Linux invita a la experimentación, algo magnífico para innovar, pero que complica mantener cerradas todas las puertas a los tramposos.

Además, los anti-cheat a nivel kernel arrastran riesgos de seguridad en cualquier plataforma: un fallo en un driver con privilegios elevados puede abrir la puerta a exploits críticos. No extraña que parte de la industria pida prudencia con soluciones demasiado intrusivas.

Incentivos y cuota de mercado

Más allá de lo técnico, pesa la economía: la base de usuarios de Linux en plataformas como Steam es menor que en Windows, y algunos estudios priorizan recursos donde el retorno parece más claro. En equipos con presupuestos ajustados, adaptar, probar y mantener anti-cheat en Linux se relega a la cola.

La comunidad no se queda callada: quejas en foros y redes afloran cada vez que un parche rompe compatibilidad o aparecen baneos dudosos. La falta de confianza entre jugadores, editoras y proveedores de anti-cheat ensancha la brecha.

Vías de avance sin invadir el kernel

Si reproducir el modelo de Windows no es viable, la alternativa pasa por reforzar el servidor: validar cada acción del cliente, limitar la confianza en los datos que envía el jugador y usar telemetría y detección de patrones para identificar comportamientos imposibles.

También ayudan técnicas pasivas como ofuscación, virtualización y rotación de claves que cambien con cada actualización. Casos conocidos han mostrado que, cuando la lógica de red es frágil, ni el mejor anti-cheat en el cliente evita abusos como el speedhacking.

Algunos investigadores proponen enfoques híbridos —detección en espacio de usuario combinada con salvaguardas específicas del kernel de Linux—, pero todo ello requiere colaboración real entre estudios, proveedores de anti-cheat, Valve y la comunidad.

Papel de la comunidad y movimiento de la industria

Herramientas comunitarias como Are We Anti-Cheat Yet? permiten decidir qué comprar y dónde jugar. En debates técnicos se explora incluso la evolución del trampeo hacia dispositivos externos, lo que obligaría a replantear la batalla más allá del software.

El mayor despliegue de SteamOS en dispositivos portátiles está presionando a la industria para mejorar soporte. Proton ha recortado distancias, pero el anti-cheat sigue siendo el cuello de botella que separa a Linux de una compatibilidad plena en los competitivos.

La fotografía que queda es clara: Linux ha madurado para jugar, y los single-player o cooperativos van finos; mientras, los multijugador competitivos dependen de un cambio de enfoque hacia el servidor, políticas coherentes y un esfuerzo coordinado para que el anti-cheat no sea una barrera insalvable.