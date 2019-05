Antergos Linux Project anuncia la muerte de Antergos

No hace mucho, el desarrollador principal de Linux Mint expresaba su cansancio y desilusión al trabajar en su sistema operativo. No debe ser fácil desarrollar una gran distribución de Linux, con todo lo que eso significa, y sobrevivir en un mundo en el que está repleto de opciones. Uno de los problemas puede ser la falta de tiempo libre, a no ser que se consigan patrocinios que permitan a los desarrolladores trabajar en su distribución a tiempo completo. Esto es lo que le ha pasado a Antergos, un sistema operativo que anunció su despedida ayer.

Tal y como nos explica Antergos Linux Project, lanzaron la primera versión de su sistema operativo hace unos siete años. Su intención era hacer un poco lo que Ubuntu hizo con Debian: hacer llegar un gran sistema operativo a un mayor número de personas, en su caso Arch Linux. Y lo consiguieron. En 5 años se descargó su sistema operativo casi 1 millón de veces, lo que no es poco si tenemos en cuenta, primero, que se trata de Linux (una minoría con respecto a Windows o macOS) y, segundo, la cantidad de versiones de Linux de escritorio que existen.

931.439 personas descargaron Antergos en 5 años

Pero el desarrollo de Antergos era un hobby, lo que significa que se tenía que desarrollarlo en su tiempo libre. Ante la ausencia de huecos en los que poder trabajar en su sistema operativo y pensando que no iban a ofrecer un buen servicio, han decidido dar por finalizado el proyecto. También creen que ahora es un buen momento para abandonarlo, puesto que el código aún funciona y algún que otro desarrollador podría hacerse cargo de él y continuar su trabajo, algo que no explican si podrían hacer con el mismo nombre.

Los usuarios que ya estén usando Antergos no deben preocuparse: su sistema operativo seguirá actualizándose directamente desde Arch Linux. Por otra parte, Antergos Linux Project lanzará una actualización que eliminará sus repositorios del sistema, así como cualquier otro paquete específico de Antergos que dejará de funcionar en el futuro.

Sin duda, esto es un jarro de agua fría para los usuarios de Antergos que ahora deben rezar para que otro siga con el proyecto o pasarse a Arch Linux. ¿Eres tú uno de ellos?