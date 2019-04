Desde hace algunos años, los usuarios somos más conscientes de lo importante que es nuestra privacidad. Ese parece ser el motivo por el que DuckDuckGo ha conseguido atraer a cientos de miles de usuarios, porque se trata de un servicio que no guarda nada de nuestras búsquedas. También se ha disparado el uso de las VPN, un software con el que podremos simular que estamos conectados desde otros países. Aunque no lo mencionan así, eso parece ser lo que es anonymoX, algo que podremos instalar directamente en nuestro navegador web.

anonymoX es una extensión disponible para Firefox y Chrome que, como su nombre indica, nos permitirá navegar de manera totalmente anónima. Para ello nos cambia de IP y de país, lo que nos permitirá cambiar nuestra “matrícula” para que ninguna web o servicio sepa que estamos donde realmente estamos. Uno de los mejores ejemplos nos lo da Netflix, una compañía que no permite a usuarios de fuera de un país de su lista suscribirse y disfrutar de su contenido. Sí es posible si se usa un servicio como el que ofrece anonymoX y se configura para que se conecte desde un país soportado.

Con anonymoX podremos conectarnos a webs bloqueadas por nuestro operador

Desde hace unas semanas, las grandes operadoras de España han bloqueado algunas webs por orden judicial. Si intentamos entrar a ellas veremos un error como el famoso 404 diciéndonos que la web no está disponible. Esto se puede evitar con anonymoX y otras extensiones, pero lo bueno de esta en concreto es que no tendremos que hacer nada; cuando detecta que una web no va a cargar porque está bloqueada, la desbloqueará automáticamente. Lo malo es que, como comentaremos más adelante, esto tiene un precio. O dos precios para ser exactos, y uno de ellos no tiene nada que ver con el dinero.

Usar anonymoX es de lo más sencillo. Una vez instalada la extensión y reiniciado el navegador (recomendado), veremos una X azul en el apartado de extensiones. Si no queremos hacer nada, podemos navegar como siempre lo hemos hecho, pero esto no lo recomiendo en absoluto. Lo que yo recomiendo es configurar las páginas que más visitemos para que no actúe si no es necesario. Para ello haremos clic en el icono de la extensión, luego en “Active” para desactivar el interruptor y luego haremos clic en “Save settings for this site” (sólo en Firefox).

anonymoX Premium, mejores servidores y datos ilimitados

La razón de ser de anonymoX es que. Esto está bien… o mal, según se mire. Un ejemplo perfecto es una web como la del editor de Linux Adictos: si lo tengo activo provoca fallos que, por ejemplo, no me dejan subir imágenes. Son “pequeñas” molestias a las que cualquier usuario del navegador Tor estará acostumbrado, puesto que se trata de un navegador que incluye muchas funciones activadas por defecto y provoca muchas incompatibilidades con muchas webs, todo por la seguridad. Con esto en mente, no sé si es bueno que todo esto esté activo por defecto en una extensión para Firefox o Chrome, para lo que habrá distintos puntos de vista.

Las opciones también nos permiten elegir desde dónde conectarnos, aunque en la versión gratuita sólo podremos elegir Estados Unidos, el Reino Unido u Holanda. Como podríamos esperar, las mejores opciones, como unos servidores más rápidos, estarán disponibles sólo en la versión Premium, con lo que obtendremos:

Tráfico ilimitado.

Descargas más rápidas de hasta 16,384 Kbit/s.

Capa adicional de cifrado.

100% libre de publicidad.

Más de 149 identidades adicionales.

El precio del Premium por un mes suelto será de 5€. Si nos suscribimos, el precio variará dependiendo de la modalidad, quedándose en 4.50€/mes si renovamos mensualmente, 4.41€/mes si renovamos al trimestre o 4.27€ si renovamos al año. La renovación anual se quedaría en un total de 51.30€/año, lo que es un precio competitivo si lo comparamos con otras opciones que pueden llegar a superar los 60€.

La pregunta del millón: ¿Es la mejor opción?

Como cantaba Jarabe de Palo, “depende”. anonymoX no es un servicio VPN como otros, sino que estamos hablando de una extensión para navegador. ¿Qué diferencia hay? Un servicio VPN lo podemos usar de diferentes maneras en aplicaciones o incluso configurándolo en nuestro PC para que todo el tráfico pase por él. Esto significa, por ejemplo, que podemos usar los datos/certificados de un servicio VPN en nuestro ordenador y programas como Kodi podrán acceder a servicios que no podían hacerlo sin un VPN. Dicho de otro modo, anonymoX nos permitiría acceder a Netflix desde un país no soportado, pero tendríamos que acceder a él desde el navegador. Un VPN configurado en nuestro PC nos permitiría acceder desde el navegador y desde cualquier otra aplicación.

Por otra parte, también tenemos que diferenciar entre la versión de pago y la gratuita. La versión gratuita ralentiza muchísimo la conexión, algo de lo que nos avisan, en letra pequeña, en su página web: “Por favor, ten en cuenta: anonymoX hará tu internet más lento. Esto es porque usas servidores de anonimización de nuestra red de anonimización gratuita. Nosotros pagamos por esos servidores, tú los usas gratis. Esto sólo funcionará mientras limitemos la velocidad de uso“.

Conclusión

Así pues, desde mi punto de vista anonimoX es una buena opción si lo que queremos es navegar de manera anónima, primero, desde el navegador y, segundo, si usamos la opción de pago, puesto que el precio sí me parece competitivo. Si no vamos a cumplir uno de los dos requisitos anteriores, creo que hay mejores opciones, como es el caso de usar la extensión Touch VPN que no sólo tiene tiene extensión gratuita para Firefox y Chrome, sino que también tiene aplicaciones móviles y ofrece un servicio completo, con certificados incluidos que podríamos usar en otro tipo de software.

Y es que, sin ir más lejos, en Linux tenemos opciones como Riseup, un VPN gratuito que se financia única y exclusivamente con donaciones. Eso sí, creo que ningún VPN o anonimizador gratuito es perfecto y si queremos garantías tendremos que usar alguna opción de pago como anonymoX. ¿Qué opinas de este servicio que promete navegación 100% anónima desde Firefox y Chrome?