La idea de usar Android como sistema también en el ordenador deja de ser un experimento y pasa a proyecto tangible: en una charla pública en el Snapdragon Summit, Google y Qualcomm confirmaron que avanzan hacia una base técnica común entre móvil y PC, con Android como eje.

El plan busca trasladar al escritorio todo el ecosistema de apps y la capa de inteligencia artificial de Google, con Gemini y sus modelos como pieza central. Desde Qualcomm aseguraron haber probado el proyecto y lo describen como la materialización de la convergencia entre móvil y ordenador, apuntando incluso a prototipos de hardware en pruebas internas.

Qué está preparando Google para llevar Android al PC

Hasta ahora, los sistemas de Google para teléfonos y ordenadores habían evolucionado por caminos distintos. El nuevo esfuerzo se centra en unificar la plataforma para que Android, sus APIs, su tienda y su pila de IA funcionen de forma nativa en equipos de escritorio, con el objetivo de entregar una experiencia coherente y continua entre dispositivos.

Las bases ya se están colocando en Android 16: el modo escritorio oculto ha ganado enteros con ventanas redimensionables, multitarea real y mejor soporte para monitores externos. En pruebas recientes se comporta con solvencia, lo que sugiere que la transición hacia un uso más «de PC» está más madura de lo que parecía.

En paralelo, crece el ruido sobre un posible portátil con Android desarrollado por socios de Google. No hay fechas ni fichas técnicas, pero la conversación pública de los directivos deja entrever prototipos que van más allá del software.

¿Y Chrome OS? Escenarios de convergencia

La unificación no implica necesariamente el final inmediato de Chrome OS, pero sí abre la puerta a una plataforma común donde Android gane protagonismo en ordenadores. Google ha hablado de «combinar» y de una base compartida, así que lo razonable es esperar una convergencia progresiva con roles más solapados entre ambos sistemas.

El resultado podría ser una línea de portátiles que adopten un Android reforzado para pantalla grande, manteniendo las ventajas del ecosistema Play y sumando las capacidades de productividad que hoy asociamos al escritorio, con la IA como elemento transversal.

Ventajas de usar Android en tu PC

Acceso directo a millones de aplicaciones, posibilidad de jugar con teclado y ratón y una interfaz pensada para la inmediatez hacen de Android un complemento interesante en sobremesa y portátil. Además, puede dar nueva vida a equipos veteranos, ya que el sistema es ligero y se mueve bien en hardware modesto.

Las opciones de personalización, la gestión de ventanas y las herramientas para productividad han mejorado con el enfoque en pantallas grandes. Si a esto se suma la llegada de modelos de IA al escritorio, el escenario que dibuja Google es el de un Android más flexible y útil en cualquier formato.

La foto fija es clara: Google y Qualcomm trabajan para que Android también sea un sistema de escritorio de pleno derecho, mientras que, hoy, quienes quieran llevarlo al PC cuentan con rutas maduras (VMs y emuladores), instalaciones nativas con cautelas (Android-x86/AndEX) y una oferta lúdica al alza con Play Juegos para PC; un camino que apunta a una convivencia real entre móvil y ordenador sin perder lo mejor de cada mundo.