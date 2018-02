Android 8. Oreo causa reinicios en los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus

Samsung ha informado sobre un evento indeseable que ha ocurrido en sus terminales de gama premium al actualizar a la nueva versión del sistema operativo de Google, Android 8.0 u Oreo como se le conoce en nombre clave. Los terminales afetados por este problema son tango los Samsung Galaxy S8 como la versión más potente Samsung Galaxy S8+. Ambos smartphones parecen tener reinicios inesperados con Android Oreo y esto es un problema para todos los usuarios que poseen uno de estos dispositivos.

Una semana tras el lanzamiento de éste se ha tenido que detener los lanzamientos y acutalizaciones, como bien ha informado SamMobile a sus usuarios, ya que se reportaron reinicios inesperados después de instalar dicha actualización. “Después de un número limitado de casos en que los dispositivos Galaxy S8 y S8+ se han reiniciado inesperadamente con el Oreo de Android 8.0, hemos detenido temporalmente la implementación de la actualización. Estamos investigando el problema internamente para garantizar que el impacto en los dispositivos afectados se minimice y el despliegue de la actualización puede reanudarse lo más rápido posible“.

Como Samsung ha indicado en su comunicado oficial, siguen investigando el por qué de este suceso y pronto tendrán una solución para el error y se podrá seguir actualizando los dispositivos S8 y S8+ a la nueva versión del sistema de Google sin que se reinice. Parece que hay bastantes usuarios que se han visto afectados por este problema, por lo que es un caso importante. Los que ya han instalado la actualización de Oreo no tendrán que hacer nada, solo esperar a la nueva actualización que lance Samsung para reparar el problema y aguantar mientras tanto los reinicios…

En cambio, si descargaste la actualización pero aún no la has instalado, se recomienda no hacerlo por el momento y ésta se eliminará automáticamente. Como he dicho, no parece que tardarán demasiado en lanzar la nueva actualización corregida, aunque bien es cierto que Samsung no ha hablado de fechas por el momento. Por el momento solo podemos esperar a ver cómo funciona el terminal si estás afectado y esperar que pronto se solucione todo.