Android 17 ya es oficial y llega con una hoja de ruta clara: dejar de ser solo una plataforma para aplicaciones y convertirse en una capa inteligente que trabaje por el usuario. Google ha aprovechado el Android Show: I/O Edition 2026 para detallar una actualización en la que la inteligencia artificial, la seguridad y la integración entre dispositivos pesan tanto como los cambios visuales.

Con esta versión, el sistema de Google da un salto hacia un entorno más conectado, en el que móvil, coche, reloj, portátil e incluso futuras gafas comparten funciones y contexto, apoyado por la convergencia del kernel. Aunque muchas de las novedades se desplegarán de forma gradual y primero en móviles Pixel y Samsung Galaxy, el objetivo final es que todo el ecosistema Android se beneficie de esta nueva capa de automatización.

Gemini Intelligence, la nueva capa que manda en Android 17

La gran protagonista del anuncio es Gemini Intelligence, el paraguas bajo el que Google agrupa todas las funciones de IA avanzada que se integran directamente en Android 17. No se trata solo de responder preguntas, sino de permitir que el asistente actúe dentro de las aplicaciones para completar tareas que hasta ahora exigían varios pasos manuales.

Gracias al marco de trabajo conocido como AppFunctions, las apps pueden exponer determinadas acciones para que Gemini las ejecute con instrucciones en lenguaje natural. Así es posible, por ejemplo, preparar una compra online a partir de una lista escrita en notas o incluso de una fotografía, buscar un viaje a partir de una imagen o rescatar datos concretos de Gmail para utilizarlos en otra aplicación sin ir copiando y pegando.

Google insiste en que el control sigue en manos del usuario. Las tareas iniciadas por Gemini muestran un progreso visible en la pantalla y necesitan confirmación antes de ejecutar operaciones sensibles como pagos, reservas o publicaciones. Al menos en su primera fase, el despliegue de Gemini Intelligence llegará primero a los Pixel más recientes y a los últimos Galaxy, para extenderse después a otros dispositivos y categorías como relojes, coches o portátiles.

Buena parte de estas capacidades también se integran en Chrome para Android. Desde el icono de Gemini en el navegador será posible resumir páginas web, pedir explicaciones sobre un contenido concreto o lanzar consultas relacionadas con lo que aparece en pantalla, sin abandonar el sitio que se está visitando. Esta función aterrizará primero en algunos mercados y en teléfonos con Android 12 o superior.

Además, Chrome incorpora una herramienta de automatización llamada auto browse, pensada para encargarse de procesos repetitivos como reservar aparcamiento, gestionar pedidos sencillos o completar formularios usando información contextual del propio usuario. Como en el resto del sistema, Google promete avisos claros y confirmaciones adicionales antes de cualquier operación de compra o acción delicada.

Rambler, widgets generados por IA y una pantalla de inicio más inteligente

Android 17 también lleva Gemini al teclado y a la pantalla de inicio. En Gboard aparece Rambler, una función diseñada para transformar mensajes de voz en texto de una forma más limpia de lo habitual. No se limita a transcribir palabra por palabra: elimina repeticiones, titubeos y pausas innecesarias para producir mensajes más coherentes y legibles.

La compañía explica que el audio se utiliza solo para la transcripción en tiempo real y no se almacena de forma permanente, un punto importante de cara a la privacidad, especialmente en Europa, donde estas cuestiones suelen estar bajo mayor escrutinio regulatorio.

Otro frente donde la IA toma protagonismo es la creación de widgets. Con la función Create My Widget, Android 17 permite describir con lenguaje natural qué tipo de información se quiere tener a mano en la pantalla principal, y es Gemini quien se encarga de construir un widget funcional con datos relevantes.

Durante la presentación se mostraron ejemplos muy variados, desde paneles con recetas semanales y listas de tareas hasta widgets de clima extremadamente detallado o módulos de productividad con diferentes fuentes de información combinadas. La idea es que el usuario no tenga que ir probando plantillas una a una, sino que el propio sistema genere una solución a medida.

Todo este conjunto de funciones se complementa con nuevas capacidades de automatización de tareas en apps de transporte, compras o comida a domicilio. Android 17 puede, por ejemplo, tomar una lista de la compra guardada en notas o en una foto para preparar un pedido online en segundo plano, reduciendo al mínimo la interacción necesaria para completar procesos cotidianos.

Android Auto y el coche: nueva interfaz, más IA y mejoras multimedia

El coche es uno de los escenarios donde Android 17 más se deja notar. Google ha preparado una de las mayores renovaciones recientes de Android Auto, tanto a nivel visual como funcional, apostando por una interfaz que se adapta mejor a distintos formatos de pantalla y que integra más información sin saturar al conductor.

La nueva versión se basa por completo en el lenguaje de diseño Material 3 Expressive, introduciendo paneles más claros, nuevos widgets visibles durante la navegación y una actualización profunda de Google Maps en el salpicadero. Esta modalidad, llamada en algunos casos Immersive Navigation, añade vistas en 3D con edificios, carriles diferenciados, semáforos y señales de stop, algo que desde la propia empresa consideran uno de los mayores cambios en Maps dentro del coche en la última década.

Android Auto también se refuerza en el apartado multimedia con reproducción de vídeo en Full HD a 60 fps cuando el vehículo está aparcado o cargando, con cambio automático a audio si el coche se pone en marcha en aplicaciones compatibles. A esto se suma un mejor tratamiento del sonido espacial, con soporte para tecnologías como Dolby Atmos en sistemas adecuados.

Gemini se integra además en la experiencia a bordo para gestionar mensajes con más contexto, consultar datos del calendario o del correo y, en determinados mercados, preparar pedidos en servicios asociados mientras el usuario se centra en la conducción. En paralelo, los coches con Google integrado de fábrica amplían catálogo de aplicaciones, funciones de videoconferencia y opciones ligadas directamente al vehículo.

De esta manera, Android 17 no solo se juega su papel en el móvil, sino también en el coche conectado, un ámbito donde el mercado europeo es especialmente relevante y donde la competencia con otros sistemas de infoentretenimiento es cada vez mayor, hasta el punto de que algunos fabricantes exploran la sustitución por HarmonyOS en sus dispositivos.

Rendimiento, gaming y cambios en la instalación de APKs

Más allá de la inteligencia artificial y del coche, Android 17 incorpora un conjunto de mejoras de rendimiento invisibles a simple vista pero importantes en el día a día. El kernel es capaz de aprender de los perfiles de ejecución de las aplicaciones para reducir tirones en la interfaz y acelerar la apertura, una tecnología conocida internamente como AutoFDO.

Para los juegos, el sistema añade soporte nativo para el remapeo de botones de mandos de Xbox o PlayStation, así como un modo de mando virtual que traduce los toques de pantalla en señales físicas. Esto permite usar controladores físicos en títulos pensados únicamente para controles táctiles, algo que puede interesar a quienes utilizan monitores externos o accesorios específicos.

La memoria RAM también entra en escena con más protagonismo. Android 17 introduce límites de uso de RAM por aplicación en función de la cantidad disponible en cada dispositivo. Si una app intenta consumir más de lo razonable, el sistema puede cerrarla para evitar bloqueos generales y preservar la fluidez. Es un ajuste especialmente relevante para móviles con especificaciones más modestas, todavía muy presentes en buena parte de Europa.

Uno de los puntos más delicados de esta versión tiene que ver con la instalación de APKs fuera de la tienda oficial. Google endurece los requisitos y exigirá que los desarrolladores verifiquen su identidad para que sus archivos APK puedan instalarse, incluso aunque se distribuyan desde repositorios ajenos a la Play Store. Este movimiento se encuadra dentro de un proceso interno conocido como Advanced Flow.

La medida se justifica bajo el paraguas de la seguridad, pero supone un golpe a la histórica libertad de Android a la hora de instalar software de fuentes alternativas. Parte de la comunidad de usuarios avanzados y proyectos de software libre ve con preocupación el impacto que pueda tener en tiendas independientes y desarrolladores que tradicionalmente han operado sin pasar por el circuito oficial.

Seguridad, privacidad y protección frente a fraudes

Android 17 dedica un bloque amplio a la seguridad, un apartado especialmente sensible en regiones como la Unión Europea, donde las normativas de protección del usuario son cada vez más estrictas. Google refuerza Live Threat Detection para identificar en tiempo real comportamientos sospechosos en aplicaciones, como desvío de SMS, abuso de servicios de accesibilidad o cambios extraños en iconos y lanzadores.

Chrome para Android añade una capa de revisión adicional cuando se descargan archivos APK desde el navegador. Si el usuario tiene Safe Browsing activado, el navegador analiza las aplicaciones descargadas para detectar malware conocido antes de que lleguen a instalarse en el dispositivo, reduciendo el riesgo de infecciones derivadas de descargas casuales.

El modo Advanced Protection también gana alcance en esta edición, con restricciones más severas para las apps que no se han adaptado a las últimas recomendaciones de accesibilidad, limitaciones adicionales en determinadas funciones de desbloqueo entre dispositivos y mecanismos para mitigar ataques dirigidos. Son ajustes que se notarán más en usuarios que opten por los modos de protección avanzados, pero ayudan a construir una capa de seguridad más sólida.

En respuesta al incremento de robos y estafas, Android 17 incorpora nuevas barreras contra el robo físico del terminal. La función de marcado como perdido podrá exigir autenticación biométrica para volver a desbloquear el teléfono, incluso si alguien conoce el PIN. Se refuerzan además medidas como ocultar ajustes rápidos en situaciones de riesgo y bloquear ciertas conexiones nuevas que puedan usarse para extraer datos.

Google amplía el despliegue global de protecciones antirrobo como Remote Lock o Theft Detection Lock en móviles nuevos o actualizados a Android 17, con la intención de que estas herramientas lleguen a más países europeos sin necesidad de configuraciones complejas. En paralelo, el sistema incorpora una verificación específica para llamadas bancarias: en colaboración con determinadas entidades financieras, Android puede analizar si una llamada que parece provenir del banco ha sido suplantada y, en caso de detectar anomalías, cortar la comunicación automáticamente.

Nuevos controles de privacidad, OTP más seguros y cambios en el día a día

La privacidad es otro de los pilares de Android 17. El sistema introduce un botón de localización temporal que permite compartir ubicación precisa solo mientras una app concreta está abierta, evitando permisos permanentes para tareas puntuales. Además, se muestra un indicador claro cuando una aplicación accede a la localización, junto con un panel reciente donde revisar qué servicios la han utilizado.

Los permisos de contactos también se vuelven más finos. Las aplicaciones pueden solicitar acceso únicamente a contactos específicos o a determinados campos, en lugar de abarcar toda la agenda. Este enfoque, similar a lo que ya se había visto en otros sistemas, encaja con la tendencia regulatoria europea de limitar el acceso masivo a datos personales.

Para los códigos de verificación enviados por SMS, Android 17 incorpora nuevas protecciones para los OTP, endureciendo su acceso y dificultando que aplicaciones maliciosas puedan leerlos de forma silenciosa. En determinados escenarios, el sistema puede retrasar o restringir el uso de estos mensajes para apps de terceros, un movimiento dirigido a frenar fraudes bancarios y ataques que se aprovechan de la verificación en dos pasos.

En el plano de la conectividad se recupera algo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando: la separación de los controles de WiFi y datos móviles en los ajustes rápidos. Es un cambio menor sobre el papel, pero facilita la gestión del consumo de datos, especialmente para quienes combinan tarifas móviles y redes inalámbricas en su día a día.

Entre los ajustes pensados para el bienestar digital aparece Pause Point, una opción que introduce una pequeña pausa antes de abrir aquellas aplicaciones marcadas como potencialmente distractoras, como redes sociales o juegos. No bloquea el acceso, pero añade un paso intermedio que puede ayudar a reducir aperturas impulsivas y a ganar algo de control sobre el tiempo que se pasa en el móvil.

Por último, Google ha renovado por completo su colección de emojis, con más de 4.000 iconos que adoptan un aspecto algo más tridimensional, con mayor profundidad y detalle respecto a versiones anteriores más planas. Estas novedades gráficas empezarán a llegar primero a los terminales Pixel y, posteriormente, al resto de fabricantes a medida que integren Android 17 en sus capas.

Experiencia entre dispositivos, portapapeles universal y creación de contenido

Uno de los objetivos clave de Android 17 es mejorar la interoperabilidad entre dispositivos, un área en la que Google quiere competir de tú a tú con otros ecosistemas bien integrados. La llegada del portapapeles universal permite copiar texto o contenido en el móvil y pegarlo en el ordenador, y viceversa, sin procesos intermedios complicados, algo que hasta ahora estaba más asociado a otros fabricantes.

La compatibilidad ampliada de Quick Share con AirDrop va en la misma línea. A lo largo del año, el sistema de envío rápido de archivos de Google se abrirá al intercambio con dispositivos de la competencia, haciendo más sencillo pasar fotos, documentos o enlaces entre móviles Android, ordenadores y otros equipos, sin depender tanto de cables o aplicaciones de terceros.

Android 17 también incorpora mejoras en las herramientas de creación de contenido. En los Pixel se estrena Screen Reactions, una función que permite grabar simultáneamente la pantalla y la cámara frontal, pensada para vídeos de reacción, tutoriales o contenido educativo. Google, además, está trabajando con plataformas como Instagram para aprovechar mejor las capacidades de los móviles más avanzados: Ultra HDR, estabilización reforzada o modos nocturnos optimizados.

En el terreno de la edición, la aplicación Edits suma opciones como mejoras automáticas de imagen y separación de audio por pistas, mientras que herramientas profesionales como Adobe Premiere están previstas para llegar de forma nativa al ecosistema Android. El objetivo es que el teléfono pueda cubrir no solo la captura, sino también buena parte del proceso de edición y publicación.

Todo esto se enmarca en una visión en la que Android quiere dejar de depender tanto de la intervención manual del usuario para tareas simples y convertir a la inteligencia artificial en un componente estructural del sistema. A medida que el despliegue se vaya extendiendo por Europa y el resto de regiones, serán los propios usuarios quienes comprueben hasta qué punto estas novedades encajan con su día a día y con las exigencias regulatorias de cada mercado.

Con la presentación oficial de Android 17, Google dibuja un escenario en el que Gemini Intelligence, las mejoras de rendimiento, las nuevas capas de seguridad y la interoperabilidad entre dispositivos se combinan para ofrecer un sistema más proactivo, más protegido y mejor integrado, pero también algo más controlado en lo que respecta a la instalación de software externo, marcando un punto de inflexión en la evolución de la plataforma.