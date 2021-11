Android 12 ahora disponible para tu Raspberry Pi 4

Ahora podrás comenzar a probar Android 12 desde tu Raspberry Pi 4, 400 o CM. Como lo oyes, incluso si tu teléfono móvil aún no soporta el último lanzamiento del sistema operativo de Google, ahora podrás probarlo y probar todas las novedades gracias a XDA KonstaT (KonstaKANG) y la compilación no oficial de LineageOS 19.0, que se basa precisamente en la versión 12.

Y lo cierto es que no solo sirve para probar, sino que puede servir como tu sistema operativo habitual, ya que funciona bastante bien, como otros sistemas operativos diseñados para la Raspberry Pi. Solo tendrás que descargar la imagen del sistema operativo basado en Android 12 y pasarla a una tarjeta de memoria microSD, como harías como cualquier otro OS.

Al arrancar este sistema operativo Android no tendrás una configuración inicial para una cuenta de Google ni nada de eso, simplemente inicias el sistema desde la SD e ingresas en la sesión del escritorio. Verás que tienes dos espacios de trabajo disponibles de forma predeterminada, aunque puedes personalizarlo fácilmente para cambiar los widgets, fondo de pantalla, etc.

Podrás conectarte a Internet mediante WiFi DualBand como con otros SO, y también disponer de soporte Bluetooth. Así podrás descargar nuevas apps, navegar por la red con un navegador, etc. Por otro lado, la interfaz es fluida y sencilla de usar, permitiendo deslizar la pantalla como harías con un móvil, pero con el clic del ratón para desplazarte a los menús y apps disponibles (Calculadora, Gestor de Archivos, Calendario, Contactos, Reloj, Grabadora de voz, Galería de fotos, Música, Navegador web, Cámara, Configuración…).

Parece que existen problemas para instalar apps nuevas, aunque Google Play está presente. Espero que pronto solucionen eso…

Podrás disfrutar de muchas funciones de Android 12 en tu Pi, incluido el modo oscuro, soporte para pantallas multitáctil, incluidas las pantallas USB, o Waveshare SPI, etc. No obstante, existen aún algunas restricciones, como la reproducción de vídeos de YouTube, que no puede hacerse aún en resoluciones HD o FullHD. El desarrollador está trabajando en ello, para añadir más códecs.

También podrás conectar a los puertos de tu Raspberry Pi multitud de periféricos, como discos duros externos o pendrivers, ratón y teclado USB, etc. Incluye soporte para GPIO, SPI, USB-C (ADB, MTP, PTP), sensores (acelerómetros, giroscopio, humedad, magnetómetro, presión, temperatura), GPS mediante el uso de un módulo externo USB como U-BLox 7, Ethernet, pantallas HDMI y HDMI-CEC, y controles remotos por I2C IR, con módulos.

Descargar la imagen del sistema operativo