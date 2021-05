Android 12 llega con el mayor rediseño desde Material Desing

No parece que haya pasado tanto tiempo, pero ya hace siete años que Google Presentó Material Design. En aquel momento, la compañía que desarrolla el sistema operativo móvil más usado del mundo presentaba una nueva interfaz y manera de usar Android que rompía con la v4.x, y ahora van a hacer un movimiento similar. La versión que lo introducirá será Android 12, y cabe mencionar que por el camino también se le cayó el nombre del dulce que actuaba como apellido.

Google ha presentado Android 12 hace menos de 24 horas en la Google I/O. Como es habitual, y esto es algo que también hacen otras compañías como Apple con su iOS, han lanzado la primera beta meses antes del lanzamiento de la versión estable, en parte por el «hype», para que los usuarios tengamos ganas de probar el nuevo sistema, y en una parte más importante para que los desarrolladores tengan tiempo de probar sus apps con la próxima versión del sistema operativo, así como poder trabajar en cambios de diseño, widgets y demás, aunque Google ha avanzado que parte de estas transiciones serán automáticas.

Android 12 mejora el rendimiento, según Google

Entre las novedades que llegan junto a Android 12, Google destaca:

Material You. Google ha elegido este nombre para la nueva interfaz, la renovación más importante de Android hasta la fecha.

Rendimiento mejorado, tanto para el sistema como para las aplicaciones. Ahora solicita menos tiempo la CPU, un 22% menos, por lo que todo irá más rápido.

Mayor autonomía.

Performance Class, un set de capacidades que van más allá de los requerimientos de Android. Esto lo hacen pensando en el ecosistema Android.

Mejoras de privacidad, con funciones como hibernación de apps, permisos para comunicarse con dispositivos cercanos (Bluetooth) o mayor control sobre la localización.

De lo anterior, creo que lo más interesante es el cambio de diseño, porque es lo primero que vemos, lo que salta a la vista. Han realizado un cambio profundo que abarca colores y formas, la luz y el movimiento. Material You estará disponible en las aplicaciones cuando se actualicen, por lo que los desarrolladores no tendrán que hacer nada, aseguran. El nuevo diseño es más radondeado, lo que sigue un poco la tendencia que también siguen otros desarrolladores como Mozilla con su Firefox (89).

Nueva imagen, widgets y efectos

Los widgets, algo tan popular que hasta Apple se rindió y ya los permite en la pantalla de inicio de su iOS (no en su iPadOS), se han modificado para que sean más útiles y atractivos visualmente. Ahora incluyen cajas de verificación, interruptores y otros sistemas de personalización para que podamos dejar la interfaz como más nos guste.

Lo que no estaba disponible hasta Android 12 es el Stretch Overscroll, lo que es «un nuevo efecto de sobredesplazamiento en todo el sistema para que los usuarios sepan que se han desplazado más allá del final del contenido disponible en su interfaz de usuario. El efecto de estiramiento proporciona un indicador natural de parada de desplazamiento vertical y horizontal que es común a todas las aplicaciones, y está activado por defecto para los contenedores de desplazamiento en toda la plataforma y AndroidX«.

Google no ha dejado de mencionar otra novedad que no se verá, sino que se escuchará. A partir de Android 12, las transiciones de audio serán más suaves, lo que no tiene que ver o no actuará al estar escuchando música. Y es que algunos reproductores tienen una opción que hace que, al finalizar una canción, se aplique un efecto de salida, y eso es lo que hará Android 12: cuando un aplicación que está sonando deje de ser el centro, su audio se desvanecerá progresivamente, lo que proporcionará una transición más suave entre aplicaciones que reproducen audio y evitando que una suene por encima de la otra.

Disponible después del verano

Como hemos mencionado, estamos hablando de la primera beta de Android 12, por lo que aún no se puede probar de manera oficial. El lanzamiento de la versión estable llegará después del verano, con la fecha aún por confirmar.