Android 10, primera versión de Android en abandonar los dulces

Estos meses, hemos estando publicando entradas sobre Android Q, la próxima versión del sistema operativo móvil de Google. Lo hemos hecho porque, desde la primera versión, la compañía del famoso buscador ha incluido el nombre de un dulce para acompañar al nombre del sistema operativo y desde la A de Apple Pie siguieron un orden alfabético. Android 9.0 fue Pie, por lo que esperábamos que la próxima versión de Android fuera Android Q-algo, pero Google ya ha anunciado que el nombre de la próxima versión será Android 10.

En parte, cambiarán el nombre para no generar confusión. Para sus desarrolladores, elegir el nombre del dulce era una tradición que llegaba a ser divertida, algo que también le parecía a algunos usuarios, pero otros se quejaron de que los últimos nombres no siempre eran entendidos por la comunidad general. Como ejemplo ponen que la L y la R suenan muy parecidas en algunos idiomas. Por otra parte, los nuevos usuarios escuchan por primera vez el nombre de un dulce, algo más difícil de entender que un número.

Android 10, porque los números se explican mejor que los dulces

Android está disponible en todo tipo de dispositivos en prácticamente cualquier parte del mundo, por lo que el nombre tiene que entenderse en todo el planeta. Y es que ellos entienden que “marshmallow” es un dulce muy bueno, pero en países como España muchos no sabríamos de qué están hablando si no fuera por la película de los Cazafantasmas; aún habiéndola visto, muchos de nosotros no hemos visto un marshmallow en toda nuestra vida. Básicamente, la intención al cambiar el nombre es que el mismo no se sienta diferente dependiendo del país.

Además del nombre, también van a cambiar el logotipo. Más concretamente, el color del texto. A partir de ahora, el color oficial del texto pasará a ser negro en vez del verde al que nos tienen acostumbrados. Es un cambio mínimo, pero el negro se lee mejor que el verde, por lo menos para gente con problemas de vista. Google empezará a usar el nuevo logotipo en las próximas semanas, coincidiendo con el lanzamiento final del que ahora ya sabemos que se llamará Android 10.

Yo creo que el cambio de nombre es positivo. ¿Cómo lo ves tú?