AndEX Pie 9.0, nuevo proyecto para instalar Android en tu PC

Con los sistemas operativos de escritorio podemos hacer de todo y son la mejor opción para los ordenadores, pero estos sistemas aún podrían mejorar un poco más. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, haciéndose compatibles con las aplicaciones móviles. Compañías como Microsoft y Apple ya están trabajando (o consiguiendo) en ello, pero ¿y si lo que queremos es todo un sistema operativo móvil en nuestro PC? Para eso existen proyectos como Android-x86 o AndEX, un proyecto más joven basado en el primero.

AndEX Pie 9.0 ya está disponible y viene con muchas aplicaciones instaladas por defecto, todas ellas populares, como Firefox o Clash of Clans. Y hablando de las aplicaciones instaladas tenemos que hablar de un pequeño problema: las Google Apps no están disponibles, algo que sí están en Android-x86. Ni siquiera tiene Google Play Store, pero sí tiene instalada por defecto la tienda Aptoide, una tienda alternativa donde todas las apps son gratuitas y en donde encontraremos algunas que Google no acepta en su tienda oficial.

AndEX Pie 9.0 incluye Aptoide como tienda de apps

AndEX Pie se puede instalar y funcionar en prácticamente cualquier ordenador, algo que también podemos hacer por dualboot. También se puede ejecutar como Live USB o instalarlo en un pendrive. El problema es que para instalarlo de nativo hay que retocar el GRUB manualmente, algo que, por seguridad, no recomendamos a usuarios poco expertos. Las notas de instalación las tenéis aquí.

AndEX Pie 9.0 no es gratuito. Tiene un precio de 9$. Personalmente, habiendo probado la versión en la que está basado yo recomendaría, antes de comprarlo, asegurarse de que existe posibilidad de devolución. Esto lo comento porque es probable que algunas aplicaciones no se abran y si éstas son las que más necesitáis, vuestro AndEX Pie no os servirá de mucho. Entre las que me fallaron a mí cuando instalé Android-x86 tenemos Kodi y Movistar +.

Si estáis interesados en comprarlo y probarlo, no dudéis en dejar vuestras experiencias en los comentarios.