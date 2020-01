Anbox es una herramienta de código abierto que nos permite instalar y ejecutar aplicaciones de Android en Linux. Basada en esta tecnología, Canonical acaba de presentar Anbox Cloud, una nueva plataforma que se ha desarrollado para meter en contenedores las cargas de trabajo de Android como sistema operativo invitado para la distribución a escala de aplicaciones móviles del sistema operativo de Google directamente desde un proveedor de la nube.

Anbox Cloud está basada en el kernel de Ubuntu 18.04 y aprovecha el sistema de contenedores LXD de Canonical para ofrecer una alternativa más ligera para emular aplicaciones Android en máquinas virtuales. Además, la plataforma también incluye el MAAS (Metal as a Service) de Canonical para abastecer a la infraestructura remota y Juju para facilitar el desarrollo y gestión a costes reducidos.

Anbox Cloud está basada en tecnología de código abierto

Canonical anunció hoy Anbox Cloud, una plataforma que contiene cargas de trabajo utilizando Android como sistema operativo invitado que permite a las empresas distribuir aplicaciones desde la nube. Anbox Cloud permite a las empresas y proveedores de servicios entregar aplicaciones móviles a escala, de forma más segura e independiente de las capacidades de un dispositivo. Los casos de uso de Anbox Cloud incluyen juegos en la nube, aplicaciones de trabajo en empresas, pruebas de software y virtualización de dispositivos móviles.

Los desarrolladores que usen Anbox Cloud podrán entregar experiencias bajo demanda a clientes finales, quienes podrán ejecutar las apps vía streaming directamente desde sus dispositivos usando una red 5G. Esto incluye todo tipo de aplicaciones, desde apps más potentes pasando por los videojuegos, y no será necesario que se descarguen en el dispositivo para poder probarlas. No tener que bajar las apps también permitirá a los desarrolladores probar miles y miles de aplicaciones, puesto que el almacenamiento no será un problema.

Gracias a la seguridad que ofrece Canonical y su kernel, las empresas también podrán usar “la nube Anbox” para entregar aplicaciones directamente a los empleados de sus oficinas, todo a muy bajo coste. Por si les preocupa la privacidad, este sistema puede alojarse en nubes públicas o privadas. Tenéis más información en la nota informativa de Canonical.