Los nuevos móviles POCO X8 Series llegan al mercado con una idea que ya es habitual en la marca: ofrecer mucho por poco precio, pero esta vez con una diferencia bastante clara en el planteamiento. A un lado queda el POCO X8 Pro Iron Man Edition Gold, una edición especial que convierte el diseño y la identidad visual en parte fundamental del producto. Al otro, el POCO X8 Pro Max se presenta como el modelo más ambicioso de la gama, con una ficha técnica superior en varios puntos clave y una orientación mucho más centrada en la experiencia completa de uso.

Aunque ambos comparten apellido, capa de software, resistencia IP68, carga rápida de 100 W y una base muy competitiva para la gama media-alta, basta pasar unos días con ellos para comprobar que no están pensados exactamente para el mismo tipo de usuario. Uno entra por los ojos y tiene un valor añadido evidente como edición limitada; el otro da la sensación de haber sido afinado para convertirse en la opción más redonda de la familia.

La comparativa, por tanto, no consiste solo en ver cuál es mejor sobre el papel, sino en entender dónde destaca cada uno y qué sensaciones deja en el uso real. Así que, comencemos a analizar los nuevos móviles de POCO.

Diseño y construcción

Dos formas de llamar la atención

El diseño es, probablemente, el punto en el que más claramente se separan ambos terminales. El POCO X8 Pro Iron Man Edition Gold parte de la base del X8 Pro estándar, pero se transforma con un cuerpo negro con detalles dorados, un tema personalizado inspirado en Iron Man, una caja especial basada en la armadura MK5 y accesorios adaptados a la colaboración con Marvel, como el cable de datos personalizado o la herramienta de expulsión de SIM tematizada. En dimensiones, se sitúa en 157,53 x 75,19 x 8,38 mm, con un peso de 201,47 gramos, y mantiene certificación IP68 frente a agua y polvo.

El POCO X8 Pro Max, por su parte, opta por una línea mucho más sobria. Mide 162,9 x 77,9 x 8,2 mm, pesa 218 gramos y también cuenta con certificación IP68, pero en este caso la sensación general es la de un dispositivo construido para priorizar robustez, autonomía y presencia. No busca impresionar con elementos visuales temáticos, sino con un cuerpo más grande, más contundente y más coherente con el resto de su propuesta técnica.

Un modelo seduce por estética y el otro convence por ergonomía

La edición Iron Man resulta atractiva desde el primer momento, aunque con un matiz importante: su estética en negro y dorado transmite más una idea de lujo contenido que una reinterpretación especialmente agresiva del superhéroe.

Eso no es necesariamente un defecto, pero sí cambia un poco la expectativa. En lugar de apostar por un diseño más explosivo o más reconocible a simple vista, POCO ha preferido una aproximación más elegante, lo que seguramente hará que guste a un público más amplio, aunque también deja la sensación de que podía haber llevado todavía más lejos el homenaje a Iron Man.

En el uso diario, además, aparecen detalles que no se ven en una ficha técnica. El acabado del Iron Man Edition resulta algo más deslizante, y con la funda colocada el tacto no es del todo uniforme en la zona inferior, algo que se nota especialmente al jugar durante sesiones largas. El Pro Max, en cambio, aun siendo más grande y pesado, se siente más cómodo en mano para un uso intensivo. La mayor superficie de pantalla ayuda, pero también influye una sensación general de mejor equilibrio en el conjunto.

Uno destaca por personalidad; el otro, por comodidad. Y esa diferencia ya anticipa bastante bien cómo se comportan ambos en el resto de apartados.

Pantalla y experiencia multimedia

Dos AMOLED muy serias, con ventaja en tamaño para el Pro Max

La pantalla del POCO X8 Pro Iron Man Edition es una AMOLED ultrabrillante de 6,59 pulgadas, con resolución 1.5K de 2756 x 1268 píxeles, tasa de refresco de hasta 120 Hz, brillo máximo de 3500 nits y tiene compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, además de protección Corning Gorilla Glass 7i. Sobre el papel, es un panel excelente para su rango y uno de esos apartados en los que POCO ha querido competir sin complejos.

El POCO X8 Pro Max sube ligeramente el listón con una AMOLED ultrabrillante de 6,83 pulgadas, resolución 2772 x 1280, también 120 Hz, mismo brillo y misma compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. No solo es un panel más grande, sino uno claramente planteado para reforzar el perfil multimedia y gaming del terminal.

Dos pantallas muy buenas, pero una se disfruta más

Cuando estás usándolos, ambos paneles ofrecen muy buen resultado. La fluidez es excelente, la respuesta táctil acompaña y tanto la navegación como el consumo de vídeo o el juego se sienten ágiles y agradables en los dos dispositivos. No hay una diferencia radical en calidad visual que haga parecer anticuado al Iron Man Edition, ni mucho menos.

Sin embargo, el Pro Max termina resultando más satisfactorio en uso prolongado. Su mayor diagonal hace que jugar, ver contenido o simplemente interactuar con el sistema resulte más cómodo. No es una cuestión de “más es siempre mejor”, sino de que el extra de tamaño encaja muy bien con el resto de su planteamiento.

En la práctica, la pantalla del Iron Man Edition cumple de sobra y deja sensaciones muy buenas, pero el Pro Max aprovecha mejor su condición de dispositivo orientado a una experiencia más completa y envolvente.

Rendimiento y experiencia en gaming

Dos móviles potentes, pero con procesadores de distinto nivel

El POCO X8 Pro Iron Man Edition monta un MediaTek Dimensity 8500-Ultra fabricado en 4 nm, acompañado por memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1. La unidad analizada, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, ya deja claro que no se trata de una edición especial construida solo para lucir, sino de un teléfono con una base de rendimiento muy seria.

El POCO X8 Pro Max juega en un escalón superior gracias al MediaTek Dimensity 9500s, fabricado en 3 nm, con una CPU más avanzada, GPU Immortalis-G925 MC11 y la misma memoria LPDDR5X a 9600 Mbps junto a almacenamiento UFS 4.1. Sobre el papel, la diferencia existe y es relevante: el modelo Max cuenta con una plataforma más moderna, más potente y más eficiente.

La diferencia no está en si rinden bien, sino en cómo aguantan el esfuerzo

En juego real, ambos dispositivos se comportan muy bien. Títulos exigentes como Rainbow Six Mobile o Genshin Impact con los ajustes gráficos al máximo funcionan con fluidez, con FPS estables y sin tirones apreciables. Se nota especialmente al aprovechar funciones como Game Turbo, el modo Wildboost y los ajustes de mejora visual con HDR dentro del juego. En otras palabras, ninguno de los dos deja la sensación de ir justo de potencia.

Donde empiezan a aparecer diferencias es en el uso continuado. El Iron Man Edition tiende a calentarse un poco más, aunque sin llegar a convertirse en un problema serio, mientras que el Pro Max transmite una sensación de mayor estabilidad térmica. También en multitarea se percibe una pequeña ventaja del modelo Max, que responde con algo más de consistencia cuando se le exige con varias aplicaciones abiertas y un uso más intensivo. No se trata de una distancia enorme, pero sí suficiente como para que el Pro Max termine sintiéndose más sólido y más sólido en rendimiento sostenido.

Cámara

Misma resolución, distinta ejecución

Tanto la edición de Iron Man como el Pro Max apuestan por una cámara principal de 50 MP con OIS y sensor de 1/1.95″, acompañada por una ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 20 MP. En el caso del Iron Man Edition, el sensor principal es un Sony IMX882 con apertura f/1.5, mientras que el Pro Max recurre al sensor Light Fusion 600, también con apertura f/1.5. Ambos permiten grabar en 4K a 30 y 60 fps, además de 1080p y varios modos a cámara lenta.

Sobre la hoja de especificaciones, por tanto, la base es muy parecida. Más allá del flash extra que trae el Pro Max, la diferencia real hay que buscarla en cómo interpreta cada uno la escena, cómo gestiona la luz y qué sensación deja el procesado de imagen. Bajo mi punto de vista, el Pro Max deja mejores sensaciones.

Una calidad de imagen difícil de mejorar en su gama

En fotografía diurna, ambos terminales ofrecen resultados nítidos y más que competentes para su segmento. Sin embargo, el Pro Max muestra una ligera ventaja en dos puntos concretos: el control de las luces intensas y la fidelidad del color. En escenas con sol o con fuentes de luz muy marcadas, reduce mejor los halos y reflejos en lente, mientras que el Iron Man Edition tiende a mostrar con mayor frecuencia esos efectos. Además, el color en el modelo Max se siente más natural, más realista.

En vídeo, la sensación también favorece ligeramente al Pro Max, aunque aquí la diferencia es menos evidente. Los dos graban bien, cuentan con una estabilización muy competente y permiten resultados muy aprovechables, pero el modelo Max vuelve a transmitir ese punto extra de refinamiento. La cámara frontal, por su parte, cumple bien en ambos y ofrece bastante nivel de detalle, incluso hasta el punto de verte como en el espejo. En conjunto, ninguno decepciona, pero el POCO X8 Pro Max vuelve a parecer la variante más afinada.

En conjunto, tanto en vídeo como en selfie, la serie POCO X8 mantiene un nivel sólido y coherente con su propuesta, sin grandes diferencias entre modelos, pero con ese pequeño margen a favor del Pro Max que ya se repite en otros apartados.

Batería, carga y autonomía

Aquí sí hay una diferencia clara desde la ficha técnica

La batería del POCO X8 Pro Iron Man Edition es de 6500 mAh, con 100 W HyperCharge y carga completa en 48 minutos en modo Boost según la marca. Son cifras ya muy ambiciosas y suficientes para situarlo por encima de muchos rivales directos en autonomía.

El POCO X8 Pro Max, sin embargo, lleva este apartado mucho más lejos gracias a una batería de 8500 mAh, también con 100 W HyperCharge, además de carga inversa por cable de hasta 27 W. Esa capacidad marca una diferencia enorme sobre el papel y define parte de la personalidad del dispositivo.

Los dos duran mucho, pero el Pro Max juega en otra liga

En uso real, ambos superan el día de autonomía con comodidad. No hay sensación de quedarse corto de batería en ninguno de los dos, ni siquiera con un uso exigente. Ahora bien, el Pro Max aguanta claramente más, y esa diferencia también se deja notar jugando. En una carga de trabajo comparable, el Iron Man Edition consume antes, mientras que el modelo Max conserva mejor la batería y transmite una mayor sensación de holgura.

A pesar de su enorme capacidad, los 100 W hacen magia: el Pro Max pasa del 0 al 50 % en apenas 24 minutos. No es el más rápido del mercado en tiempos totales (por pura física de su tamaño), pero la relación capacidad/velocidad es imbatible.

Además, ambos incluyen además el modo Ultimate, pensado para elevar el rendimiento a costa de un mayor consumo y más temperatura. Es una función útil, pero también una pequeña prueba de estrés para la batería. Y ahí, otra vez, el modelo Max demuestra que su enorme capacidad no está de adorno. Si la autonomía es uno de los criterios principales de compra, la balanza cae de forma bastante clara de su lado.

Audio, conectividad y extras

El modelo Max también está mejor armado en sonido y conectividad

El Iron Man Edition integra altavoces estéreo, doble micrófono, certificación Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, además de compatibilidad con Dolby Atmos. El Pro Max también cuenta con estas certificaciones, pero añade un sistema de altavoces estéreo simétricos, algo que ya sobre el papel sugiere una experiencia sonora más equilibrada.

En conectividad, el Max hace honor a su nombre con Wi-Fi 7, Dual Bluetooth, compatibilidad con eSIM y lector de huellas ultrasónico en pantalla. Esto mejora con creces al Wi-Fi 6, Dual SIM tradicional y lector en pantalla del Iron Man Edition. Es verdad que todavía hay pocos router Wi-Fi 7, pero cuando se convierta en el estándar, será mucho más aprovechable.

Si nos paramos a escuchar a fondo ambos dispositivos, el Pro Max da una impresión más convincente. Los graves tienen más presencia y el conjunto se siente algo más lleno y equilibrado. No es una diferencia brutal, pero sí perceptible. El Iron Man Edition cumple sin problema, pero el modelo Max vuelve a sumar otro pequeño punto a favor en una comparativa donde, precisamente, lo que acaba marcando la distancia son esos detalles acumulados.

Software y experiencia de uso

HyperOS 3 y un planteamiento muy parecido en ambos

Los dos terminales llegan con Xiaomi HyperOS 3 y un conjunto de funciones de IA que incluye Google Gemini, Circle to Search, AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter y otras herramientas similares. También comparten elementos como el emisor IR y NFC. Es decir, vienen completos a nivel de ecosistema y experiencia base. Por tanto diría que la distancia entre ambos no es tan grande como en procesador o batería.

Muy fluidos, con el bloatware habitual como peaje

En el uso diario, los dos se sienten rápidos, ligeros y muy fluidos. La alta tasa de refresco se nota, el sistema responde bien y no hay sensación de software pesado en ninguno de ellos. La principal pega vuelve a ser la ya conocida presencia de aplicaciones preinstaladas y ciertos elementos molestos, como publicidad en algunas funciones del sistema, algo que sigue siendo mejorable en este tipo de dispositivos.

Aun así, más allá de ese detalle, la experiencia es buena en los dos. Solo cuando se busca un uso especialmente exigente o muy intensivo aparece esa pequeña diferencia que vuelve a favorecer al Pro Max. Para un usuario normal, ambos van sobrados. Para alguien que quiere exprimir cada apartado al máximo, el modelo Max resulta más convincente.

Veredicto final: ¿cuál merece más la pena?

La comparativa entre ambos deja una conclusión bastante clara. El POCO X8 Pro Max es el dispositivo más completo de los dos. Tiene una pantalla más grande, un procesador superior, mucha más batería, mejor conectividad, mejor sonido y una sensación general de mayor estabilidad en uso exigente. No es solo una impresión: la ficha técnica respalda bastante bien esa sensación.

Eso no significa que el POCO X8 Pro Iron Man Edition quede en mal lugar. Al contrario, comparte una base excelente, rinde muy bien, tiene una pantalla notable, una cámara solvente, carga rápida de 100 W, resistencia IP68 y una experiencia general que sigue siendo claramente premium. Además, añade algo que el Pro Max no tiene: carácter. Su presentación, su diseño y su valor como edición limitada le dan un atractivo especial que no se puede medir solo con cifras.

La edición de Iron Man es más cara y más exclusiva

Ahora bien, el factor precio introduce un matiz interesante en la ecuación. El POCO X8 Pro Iron Man Edition se sitúa en torno a los 499,99 €, una cifra que no solo refleja el dispositivo en sí, sino también todo el componente de edición especial que lo acompaña. No es únicamente un smartphone, sino un producto pensado también para quien valora el diseño, la exclusividad y ese punto diferencial que lo separa del resto.

El POCO X8 Pro Max, por su parte, se posiciona incluso ligeramente por debajo, con un precio aproximado de 469,99 €, lo que refuerza aún más su propuesta. Básicamente no se trata solo de cuál es mejor, sino de qué se está priorizando realmente en la compra.

La elección final depende, por tanto, del tipo de usuario. Quien busque la opción más equilibrada, más duradera y más redonda en el día a día encontrará en el POCO X8 Pro Max la propuesta más lógica, especialmente teniendo en cuenta que ofrece más por menos. Quien valore el diseño, el coleccionismo o simplemente quiera un móvil diferente, con una identidad propia muy marcada, verá en el POCO X8 Pro Iron Man Edition una alternativa con mucho encanto.

Uno convence por conjunto; el otro, por personalidad. Y pocas veces una misma familia de teléfonos deja tan claro que no siempre todo se reduce a cuál tiene más potencia, sino a qué tipo de experiencia se quiere tener desde el primer momento.