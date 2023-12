Hace ya un tiempo escribí un artículo en nuestro blog hermano Ubunlog en el que explicaba cómo añadir soporte para flatpak en Ubuntu. El tema o lo que dificulta un poco la tarea es que Canonical no lo soporta, y su tienda de software, entonces conocida como Snap Store, ni siquiera ofrece la posibilidad. Tampoco hay soporte directo en Raspberry Pi OS, ya que no cuenta con ninguna tienda de software y lo que ofrece es un gestor de paquetes incompatible con Flathub.

Pero todo en Linux tiene solución. Puede costar más, puede costar menos, pero (casi) todo lo que puede hacer una distro puede hacerlo otra. Lo cierto es que activar el soporte para paquetes flatpak en la Raspberry Pi con su sistema oficial es muy sencillo, y la única piedra en el zapato es que hay que escribir los comandos para instalar el software.

Cómo activar el soporte para Flatpak en la Raspberry Pi

Lo primero que quisiera comentar es que no tendría mucho sentido seguir este tutorial si se ha elegido la versión de 32-bit de Raspberry Pi OS. No es que no sea compatible, pero la mayoría de aplicaciones soportan sólo 64-bit, sea en AMD o ARM. Así que si tu sistema es de 32-bit, casi mejor que dejes de leer. Si tienes el de 64-bit, los pasos a seguir para activar el soporte para flatpak e instalar apps de Flathub quedarían así:

Abrimos un terminal. Ningún misterio aquí, más aún cuando la app de terminal está fijada en el panel. Escribimos estos dos comandos (el primero instala el paquete necesario y el segundo añade el repositorio de Flathub):

apt install flatpak flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Después de esto sólo queda reiniciar, y el soporte ya estaría activado.

¿Y cómo instalo software de Flathub en mi Raspberry?

Instalar el software también es sencillo, aunque hay que hacerlo a la vieja usanza, es decir, con el terminal. Y para saber cuál es el comando, hay que fisgar en Flathub. Los pasos para instalar RetroArch serían estos:

Opción A

Vamos a flathub.org. En la caja de búsqueda introducimos el nombre del software que queremos instalar.

Como cabría esperar, la búsqueda nos mostrará unos resultados. Hay que ver el programa que nos interesa y hacer clic en su enlace.

En la página del software hay mucha información relevante. Hay capturas, una explicación y, en la parte de abajo, las arquitecturas disponibles («Available Architectures»). Tenemos que comprobar que ponga aarch64, lo que indica que soporta dispositivos como la Raspberry Pi. Si sólo vemos x86_64, esta arquitectura es la que se usa en ordenadores (y consolas como la Steam Deck) y no nos vale. Por ejemplo, aunque estaría bien, RetroDECK no es compatible con la Raspberry Pi.

Si la app es compatible, volvemos arriba y buscamos el botón de «Install». Si le hacemos clic, la Raspberry Pi descargará un archivo para instalarlo. Lo que tenemos que hacer es clic en el desplegable, a la parte derecha del botón, y ahí veremos el comando para instalar el programa. Para este ejemplo es flatpak install flathub org.libretro.RetroArch.

Vamos al terminal y escribimos el comando de instalación. Nota: para pegar en el terminal, el atajo es Ctrl + Shift + V .

Se supone que si hemos puesto el comando de Flathub encontrará la coincidencia. Para comenzar la instalación, pulsamos la tecla Y (yes) o S (Sí) si estuviera en español. Como cuando lo hacemos con APT, nos mostrará las dependencias necesarias, que suelen guardar relación con la plataforma. Volvemos pulsar la Y/S para continuar. Esperamos a que finalice el proceso. Por lo general, los primeros paquetes que instalamos nos instalan también más dependencias, por lo que puede tomarse su tiempo.

Opción B

La opción B es más directa, pero también aporta menos información. Es todo desde el terminal:

flatpak search nombre-del-paquete buscará todas las coincidencias y mostrará algo de información, como los nombres de los programas.

El comando para instalar el paquete es el mismo que el explicado en la opción A, pero tras «install» hay que poner lo que aparezca en la columna «ID de aplicación».

Podría quedar un paso extra, que es lanzar la aplicación, para lo que hay que volver al paso 5 y esta vez escribir el comando para lanzar la app, en este ejemplo flatpak run org.libretro.RetroArch. No debería ser necesario, pero no está de más dejar el dato por si no pasa lo del siguiente punto.

Además, esto puede ser válido para cualquier distribución Linux que permita instalar el paquete «flatpak» y no cuente con una tienda de software compatible.

Opción C

Esta opción no la recomiendo, pero también es una posibilidad. Pasa por instalar una tienda de software compatible con paquetes flatpak y buscarlo desde ella. Por ejemplo, Discover soporta paquetes flatpak, y GNOME Software también si se le añade le añade/instala el complemento necesario (sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak).

No siendo lo mejor, si tuviera que recomendar una de las dos me decantaría por GNOME Software. Y no es porque me guste más o menos que Discover; es por un tema de bibliotecas. Raspberry Pi OS usa el entorno gráfico propio que bautizaron como Pixel, y Pixel, si no estoy muy equivocado, sigue estando basado en LXDE. Ahora se está usando más LXQt, pero no es así en el caso de Raspberry Pi OS, no aún y si no estoy equivocado. Como GNOME, LXDE es más GTK que Qt, por lo que la elección parece clara.

¿Icono en el menú de aplicaciones?

Tras la instalación de un paquete flatpak, el icono debería aparecer en el menú de aplicaciones. Si no se da el caso, siempre se puede reiniciar, ejecutar el comando para iniciar el programa y si sigue sin aparecer se puede crear un archivo .desktop. Pero por las pruebas que he hecho yo, el icono acaba en su sitio.

Para actualizar las aplicaciones, lo que tenemos que hacer es escribir en el terminal sudo flatpak update. Se actualizarán todas.

Y con esto se abren muchas posibilidades. Por ejemplo, está Vivaldi desde hace algunas semanas, RetroArch, Pegasus, versiones actualizadas de GIMP y LibreOffice… Así sí tendremos la Raspberry Pi completa.