Noticias como estas sorprenden, y, atendiendo al nombre del lanzamiento («alive again»), podríamos pensar que sus desarrolladores también están algo sorprendidos. Y es que se acaba de anunciar el lanzamiento de aMule 3.0.0, el software de descargas p2p basado en el popular eMule. Esta versión ha llegado tras nada menos que 5 años, y con una lista de novedades muy extensa. Entre ellas, los usuarios de Linux tendremos nuevos empaquetados para usar el software.

Cabe recordar aquí que eMule fue uno de los primeros gestores de descargas, o de los primeros que merecieron la pena. En la red eDonkey, la que usa este gestor de descargas, se podía encontrar de todo, desde discos, pasando por películas y terminando en programas. Literalmente todo estaba en esa red. Hoy en día se usa más la red Torrent, e incluso descargas directas o películas en streaming que no requieren descargar al disco duro, pero hace 20 años la cosa era muy diferente. Aunque hay usuarios que han vuelto a usarlo más recientemente. aMule es el hermano libre de ese eMule.

Novedades más destacadas de aMule 3.0.0

La llegada de aMule 3.0.0 supone un importante paso adelante para uno de los clientes eD2k y Kad más veteranos del software libre. Tras un largo periodo sin lanzamientos de gran relevancia, esta nueva versión moderniza buena parte de la base tecnológica del proyecto y mejora su compatibilidad con los sistemas actuales.

Uno de los cambios más importantes afecta directamente a Linux. Los desarrolladores han trabajado en la actualización de dependencias y herramientas de compilación para garantizar una mejor integración con distribuciones modernas. Esto facilita tanto la creación de paquetes como el mantenimiento del software en entornos actuales, algo especialmente importante para un proyecto con tantos años de historia.

Nuevos paquetes disponibles

Otra de las novedades destacadas es la incorporación de paquetes AppImage, un formato muy popular dentro del ecosistema Linux que permite ejecutar aplicaciones sin necesidad de realizar instalaciones complejas ni depender de repositorios específicos de cada distribución. Gracias a ello, los usuarios podrán disponer de una forma más sencilla de probar nuevas versiones de aMule en distintas distribuciones.

La actualización también introduce mejoras relacionadas con la compatibilidad multiplataforma. Además de Linux, el proyecto sigue ofreciendo soporte para Windows y macOS, simplificando el mantenimiento del código y reduciendo diferencias entre plataformas. Este trabajo ayuda a garantizar una experiencia más consistente independientemente del sistema operativo utilizado.

A nivel interno, aMule 3.0.0 incorpora numerosas correcciones de errores acumuladas durante años, además de ajustes orientados a mejorar la estabilidad general de la aplicación. Aunque muchas de estas mejoras no son visibles a simple vista, contribuyen a ofrecer un funcionamiento más fiable tanto en la gestión de descargas como en la conexión con las redes compatibles.

Otras mejoras

También se ha realizado un importante trabajo de modernización del código fuente. Este esfuerzo no solo facilita futuras actualizaciones, sino que además permite adaptar el proyecto a bibliotecas y herramientas de desarrollo más recientes, asegurando una mayor sostenibilidad a largo plazo.

En conjunto, aMule 3.0.0 representa mucho más que una simple actualización. Se trata de una renovación significativa que busca preparar el proyecto para los próximos años, con especial atención a los usuarios de Linux, que podrán beneficiarse de una mejor compatibilidad, métodos de distribución más modernos y una base tecnológica actualizada.

Descargas de aMule 3.0.0

Es importante mencionar que en el momento de escribir este artículo las descargas no están disponibles. Su SourceForge sigue ofreciendo como lo más reciente aMule 2.3.3, que es la versión de febrero de 2021. Próximamente deberían subir también aMule 3.0.0 a este servidor, y en su carpeta encontraremos su AppImage y paquete flatpak. Siendo la primera versión en ofrecer la posibilidad en flatpak, no se sabe si lo subirán a Flathub. En las notas de lanzamiento sí dicen que usan el tiempo de ejecución de GNOME, lo que nos hace pensar que sí lo subirán a una tienda que gestiona Project GNOME.

En caso contrario, siempre se podrá instalar el paquete flatpak descargando el archivo y escribiendo en un terminal flatpak install nombre-de-amule-3.0.0.flatpak.