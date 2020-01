AMD Zen 3 llega al kernel Linux con las últimas actualizaciones

AMD Zen 3 es la futura microarquitectura con la que la compañía pretende seguir haciendo daño a Intel. Los productos Zen, Zen+ y Zen 2 han resultado todo un éxito. Ahora, con la llegada de las APUs Ryzen 4000 Series se da un paso más para conquistar un sector en el que aún Intel domina muy duramente, como es el de los equipos portátiles. Estos nuevos chips siguen estando basados en Zen 2, a pesar de su numeración que parece hacer referencia a la 4º Generación que sería la correspondiente a Zen 3.

Aunque aún no ha aparecido Zen 3, los desarrolladores de AMD implicados en el kernel Linux ya han incorporado el código fuente necesario para que funcione de forma adecuada con el sistema. Estos futuros chips vendrán para equipos domésticos, pero también para otros de HPC, como servidores y supercomputadoras basadas en los EPYC. Un sector muy importante en el que Linux también es el rey indiscutible…

Independientemente de la noticia en sí, buena para Linux, también se han desvelado algunas novedades de lo que puede ser Zen 3. Como suele ser habitual cuando se agrega código fuente por adelantando al kernel Linux, se pueden analizar para desvelar ciertos detalles que aún no han sido mostrados oficialmente. En el CES 2020, la Dr. Lisa Su, actual CEO de AMD, ya anunció que Zen 3 vendría pronto.

AMD Bulldozer fue la Family 15h, incluyendo a Steamroller, Piledriver y Excavator. La 18h se reservó para Hygon Dhyana (cores AMD Zen licenciados a China).

El nuevo parche de Linux para dar soporte a esta familia 19h (Zen 2 eran 17h, como las APUs Ryzen 4000) de procesadores AMD. Y frente a este cambio de nomeclatura de AMD, que no ha dejado la serie 4000 para sus Zen 3, sino que lo adelanta a estas APUs, se puede intuir que podría venir un cambio importante en el paradigma de sus nuevos diseños.

De hecho, el propio Mark Papermaster ha dicho que “Zen 2 fue una evolución de la microarqutiectura Zen. Zen 3 se basará en una arquitectura completamente nueva.“. Se supone que traerá un incremento del rendimiento del IPC de dos cifras y usará nodo de 7nm+ mejorado de TSMC.

Otros rumores que se han levantado, pero que no dejan de ser rumores, es que podría incluir SMT4, es decir, que cada núcleo pueda ejecutar hasta 4 threads simultáneamente como ya hacen algunos POWER de IBM, etc. Eso doblaría a la capacidad de Intel HyperThreading (la marca registrada con la que Intel llama a su implementación de SMT), aunque para el escritorio no tendría demasiado sentido… sí para HPC, donde el software puede aprovechar un mayor paralelismo.

¡Sea como sea, Linux va a ser de los primeros en soportarlo!