La alianza entre AMD y Cohere da un paso adelante con una extensión global que permitirá a clientes de Cohere ejecutar sus modelos directamente sobre la infraestructura de GPUs AMD Instinct. Esta evolución abre la puerta a más opciones de despliegue para empresas y administraciones, ajustando rendimiento y costes a cada caso.

Además de ofrecer esa alternativa a terceros, AMD incorporará la plataforma North de Cohere a sus propias herramientas internas de IA para ingeniería y desarrollo. Con ello, ambas compañías apuntan a proyectos de IA empresarial y soberana en los que la privacidad y la eficiencia resultan determinantes.

Modelos compatibles y despliegues sobre AMD Instinct

Los clientes de Cohere podrán poner en marcha la gama completa de modelos, incluidos North y la familia Command A (Vision y Translate), sobre servidores con aceleración AMD Instinct, lo que proporciona una mayor flexibilidad de despliegue en entornos privados, públicos o híbridos.

Este movimiento se apoya en el trabajo previo de optimización de los LLM empresariales de Cohere sobre hardware de AMD. Entre las mejoras destacan el razonamiento con contextos extensos, la ejecución de cargas complejas y una menor huella de cómputo que contribuye a reducir el coste total de propiedad.

Durante el evento AMD Advancing AI 2025, se mostraron implementaciones reales basadas en esta colaboración, con organizaciones que ya aprovechan mayor ancho de banda y capacidad de memoria para acelerar flujos de IA exigentes.

La combinación de la infraestructura de alto rendimiento de AMD con el enfoque de Cohere en seguridad y privacidad crea una base técnica sólida para escalar proyectos críticos, mantener el control sobre los datos y lograr mayor eficiencia operativa.

IA soberana, cumplimiento y adopción empresarial

Otro pilar del acuerdo es la habilitación de despliegues de IA soberana, de modo que gobiernos y organismos puedan cumplir requisitos nacionales de residencia de datos, seguridad y normativa, operando los modelos bajo sus propios términos y sin perder flexibilidad.

En paralelo, AMD integrará Cohere North en su porfolio interno para acelerar tareas de ingeniería y desarrollo, una muestra de que la colaboración trasciende el marketing y se traslada a usos reales dentro de la compañía.

Desde Cohere, su cofundador Nick Frosst señaló que llevar muchos de sus modelos a las GPU AMD Instinct ofrece a clientes públicos y privados una mayor libertad para desplegar IA según sus propias políticas y necesidades.

Por parte de AMD, Vamsi Boppana destacó que las soluciones de Cohere pueden ejecutarse sobre la infraestructura Instinct, permitiendo a organizaciones y administraciones escalar con alto rendimiento, eficiencia y capacidad de memoria.

Entre los beneficios que ya se perciben en clientes destacan los siguientes:

Optimización de LLM empresariales sobre GPUs AMD Instinct.

sobre GPUs AMD Instinct. Reducción del coste total de propiedad gracias a mejoras de eficiencia energética y de memoria.

gracias a mejoras de eficiencia energética y de memoria. Mayor memoria y ancho de banda , facilitando razonamiento con contextos largos y cargas complejas.

, facilitando razonamiento con contextos largos y cargas complejas. Flexibilidad de despliegue en nubes privadas, públicas e híbridas según requisitos de cada sector.

Con la ampliación de su alianza, AMD y Cohere buscan consolidarse en la IA empresarial combinando hardware de alto rendimiento con modelos centrados en seguridad y privacidad, para escalar proyectos con control de datos y un TCO más competitivo.