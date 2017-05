AMD vs NVIDIA: qué tarjeta gráfica es mejor para jugar en Linux

Es una de las eternas preguntas, por lo general, hace unos años NVIDIA tenía un mejor soporte para Linux en comparación con las ATI, pero esto ha cambiado mucho en los últimos años. AMD ha impulsado bastante el soporte de sus drivers para Linux, y no solo me refiero a los de código cerrado, también ha habido grandes avances en los abiertos como AMDGPU, por lo que el soporte del kernel para este tipo de tarjetas gráficas es bastante bueno en la actualidad, tanto si optamos por los drivers libres, como si queremos usar los propietarios.

Evidetemente, con los propietarios que nos suministra tanto AMD como NVIDIA los resultados serán más óptimos. Además, las nuevas mejoras de otros proyectos como Vulkan, MESA, etc., también han contribuido a mejorar el aspecto gráfico en el kernel Linux, haciendo que los sistemas operativos GNU/Linux cuenten con una muy buena pila gráfica para las delicias de los jugadores más empedernidos. Una pena que la cantidad de títulos no sea equiparable a la de Windows, ya que en aspectos técnicos, Linux ha llegado a un nivel bastante similar al de Windows en cuando a rendimiento para videojuegos…

Ahora bien, muchos benchmarks realizados en ambos sistemas demuestran que Windows en este aspecto está un poco por delante de algunas distros Linux, no lo voy a negar. Hay que reconocerlo y esperar a que esto mejore poco a poco como lo está haciendo. Sin embargo, los resultados de los últimos tiempos son mucho más esperanzadores que los de hace unos años, donde Linux no era rival en este aspecto. Pues bien, volviendo al hardware, qué GPU o tarjeta gráfica elegir para nuestro videojuegos y que funcione adecuadamente en Linux:

La respuesta es sencilla, ambos fabricantes ofrecen buenos productos y buenos drivers como hemos dicho. Pero si queremos ser algo más técnicos y examinar los resultados. Pues bien, los resultados siguen dando victoriosa a la GeForce de NVIDIA, aunque no por mucho (además todo depende de la gama que elijas). Si comparamos por ejemplo las nuevas Radeon R9 Fury con la GeForce GTX 1080, 1070 y 980 Ti, estas tres últimas dan mejores resultados en frames por segundo. Aunque también dependerá de la gama como he dicho, por ejemplo, las Radeon RX 480 han dado mejores resultados que las GTX 780 Ti o las GTX 1050 Ti, etc. O la R9 285 mejor que las GTX 960 e incluso la Radeon R7 370 se ha portado mejor que la GTX 1050 en algunas pruebas…

¡Ojo! Y esto también dependerá del videojuego al que estéis jugando, ya que algunos están más optimizados para unas tarjetas que para otras, y los resultados pueden ser alucinantes…