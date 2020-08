AMD Ryzen + Wraith Prism RGB: control desde Linux

A veces, cuando se adquieren ciertos productos de hardware y usas GNU/Linux, no cuentas con todas las funciones con las que cuentan los usuarios de Windows, especialmente cuando se refiere a técnicas como modding, software para overclocking, etc. Pero no siempre es así, y cada vez existen más proyectos que pretenden hacer que estas diferencias se disipen y que los usuarios de Linux puedan disfrutar en plenitud de todo. Y es el caso del que hoy te voy a hablar, y que seguro que te gusta si tienes un AMD Ryzen con un ventilador AMD Wraith Prism RGB.

Pues bien, si ese es el caso y no puedes controlar los LEDs de colores de este ventilador, eso se ha acabado. Ahora podrás hacerlo desde tu distro favorita con este software. Y es que cuando algunos proveedores oficiales no se preocupan por la plataforma, la comunidad responde con proyectos como Wraith Master para AMD.

Es un proyecto similar a CM-RGB, que seguro que conoces. Pero Wraith Master proporciona una interfaz de usuario con funciones completas, así como una aplicación para línea de comandos con la que poder controlar los LEDs de colores de este producto de refrigeración de AMD.

Aunque está en una etapa muy temprana de desarrollo, pero ha recibido su versión 1.1 recientemente, con lo que hace a Wraith Master algo mejor y lo encamina en la buena dirección. En este caso, vas a encontrar algunas novedades.

Además, la interfaz de usuario de este programa tiene un poco más de trabajo para mejorar la experiencia de usuario y viene con un gran número de bugs solucionados. Al igual que la herramienta equivalente para Windows, la herramienta Wraith Master para Linux necesitará que el ventilador esté conectado con el cable USB interno para comunicarse con él y poder controlarlo. De lo contrario, no funcionaría…

Para saber más sobre el proyecto y comenzar a usarlo, puedes acceder a esta página de GitLab.