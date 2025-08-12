La AMD Radeon RX 9060 se posiciona como la opción de entrada en RDNA 4 para jugar a 1080p con solvencia, y ya circulan pruebas tempranas que la comparan directamente con las RTX 50 de NVIDIA. Los primeros datos apuntan a una ventaja clara frente a la RTX 5050 y un rendimiento muy cercano a la RTX 5060, aunque con matices según el juego.

AMD está enfocando este modelo inicialmente a equipos premontados (OEM), mientras los ensambladores preparan versiones personalizadas. Sobre el papel, es una RX 9060 XT recortada que mantiene el objetivo de ofrecer un buen equilibrio entre FPS, eficiencia y coste para el jugador que busca una GPU ajustada de precio.

Arquitectura y especificaciones técnicas

La RX 9060 utiliza el chip Navi 44 bajo arquitectura RDNA 4, con 28 Compute Units, 1.792 shaders, 112 TMUs, 64 ROPs, 28 aceleradores de Ray Tracing y 56 aceleradores de IA. Este recorte respecto a la XT permite contener consumos y mantener el foco en el rendimiento a 1080p.

En memoria, equipa 8 GB de GDDR6 con bus de 128 bits y 32 MB de caché L3, una configuración pensada para juegos actuales en FHD con ajustes altos. Es un diseño que prioriza la relación precio/rendimiento frente a la escalabilidad a resoluciones más altas.

Entre los modelos disponibles se encuentran Asus Dual y XFX Swift Dual D6, mientras que en pruebas independientes ha aparecido una Sapphire Pulse de doble ventilador y formato compacto. Todo apunta a que serán diseños discretos y compactos, ideales para torres pequeñas.

Rendimiento en juegos y pruebas independientes

Un canal coreano, Technosaurus, ha puesto a prueba una RX 9060 personalizada con drivers 25.6.3 en dos plataformas: Ryzen 5 7500F y Ryzen 7 9800X3D, para observar el impacto del procesador en 1080p. Se evaluaron 10 títulos dentro del segmento para el que fue concebida la tarjeta.

De media, la RX 9060 queda un 19,8% por encima de la RTX 5050 en resolución Full HD, y se sitúa a una distancia muy corta de la RTX 5060 (en torno a un 2%). Frente a su hermana, la RX 9060 XT, la diferencia ronda el 6,2% a favor de la XT, según estas mediciones.

En casos concretos, como Cyberpunk 2077 a 1080p (ajuste Alto), se han visto promedios de 78 FPS en la RX 9060 frente a 63 FPS de la RTX 5050, garantizando la superación de los 60 FPS en títulos exigentes. La brecha con la RTX 5060 se reduce a pocos FPS en varios juegos.

La tarjeta es compatible con FSR 4, que puede ayudar a estabilizar y elevar las tasas de imagen en escenas complejas. Sin embargo, los 8 GB de VRAM pueden ser justos en escenarios con texturas muy pesadas, algo a valorar si planeas jugar con mods o packs de alta resolución.

Precio, disponibilidad y destinatarios

El precio de referencia anunciado es de 249 dólares, por lo que en Europa debería situarse cerca de los 250 euros, compitiendo directamente con la RTX 5050. Por posicionamiento, busca relevar a la RX 7600 dentro del catálogo de entrada con un mejor equilibrio entre coste y rendimiento.

AMD ha indicado que la distribución inicial se centra en OEMs y ensambladores, por lo que no se venderá de forma independiente en el lanzamiento. Ya existen listados de ensambladores como Asus y XFX, y han comenzado a mostrarse PCs premontados con esta GPU, quedando a la espera de una eventual llegada al canal minorista.

Para quienes juegan a 1080p y priorizan una buena relación precio/FPS, la RX 9060 resulta especialmente interesante si vas a adquirir un equipo nuevo. La ausencia temporal en retail puede ser un obstáculo si solo quieres actualizar la tarjeta gráfica.

El mercado actual presenta escasez de opciones por debajo de 200 euros y las opciones de entrada han subido de rango. En ese escenario, esta RX 9060 surge como una alternativa competitiva para FHD, aunque su disponibilidad inicial limitada es un factor a considerar.

Su propuesta se centra en ofrecer una experiencia de 1080p: especificaciones equilibradas, un rendimiento que supera claramente a la RTX 5050 y que se acerca a la RTX 5060. Todo ello, con un precio de 249 dólares, principalmente dirigida a equipos premontados en esta fase inicial.