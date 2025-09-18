AMD ha presentado su familia EPYC Embedded 4005, una propuesta para computación en el borde que combina arquitectura Zen 5, el zócalo AM5 y configuraciones de hasta 16 núcleos y 32 hilos. En su rango más alto, las frecuencias pueden alcanzar 5,7 GHz, con TDP ajustable entre 65 W y 170 W para adaptarse a distintas plataformas.

Diseñados para escenarios exigentes como servidores edge, firewalls de nueva generación y sistemas industriales en tiempo real, estos procesadores buscan equilibrar rendimiento, eficiencia y una vida útil prolongada. La disponibilidad garantizada durante siete años ayuda a asegurar continuidad en despliegues que requieren estabilidad a largo plazo.

Características clave de la serie

La familia se apoya en un proceso de 4 nm y un diseño chiplet, incorpora hasta 128 MB de caché L3, y añade soporte para instrucciones AVX-512 para acelerar cargas intensivas y sensibles a la latencia, incluidas tareas de inferencia en IA en el borde.

Compatibilidad con DDR5 a 5600 MT/s , bus de 128 bits y ECC de banda lateral.

, bus de 128 bits y ECC de banda lateral. Interfaz PCIe Gen 5 con hasta 28 líneas y 11 puertos raíz para expansión de red y almacenamiento.

con hasta 28 líneas y 11 puertos raíz para expansión de red y almacenamiento. Tecnologías de seguridad AMD Infinity Guard orientadas a proteger datos y entornos aislados.

orientadas a proteger datos y entornos aislados. Frecuencias pico de hasta 5,7 GHz y TDP configurable de 65 W a 170 W.

Además, la plataforma mantiene el socket AM5, lo que facilita reutilizar placas y diseños existentes, simplificando la integración y reduciendo tiempos de validación en productos embebidos.

Modelos y alcance de rendimiento

La gama incluye seis modelos que cubren un espectro amplio: desde los 6 núcleos del EPYC 4245P hasta los 16 núcleos del EPYC 4585PX. Todas las variantes comparten la base Zen 5 y el zócalo AM5, permitiendo diseños escalables que van de plataformas compactas a equipos con múltiples interfaces de alta velocidad.

En función del SKU, se combinan configuraciones de hasta 16 núcleos/32 hilos, caché L3 de hasta 128 MB y las citadas frecuencias máximas de 5,7 GHz. Este abanico posibilita ajustar consumo y prestaciones para cargas que van desde procesamiento de paquetes de red hasta control industrial de baja latencia.

Memoria, E/S y conectividad

Para sostener el rendimiento sostenido, la serie ofrece soporte de memoria DDR5 a 5600 MT/s con bus de 128 bits y mecanismos de corrección de errores (ECC). En el apartado de expansión, los 28 carriles PCIe 5.0 y hasta 11 puertos raíz facilitan la integración de NICs de alto ancho de banda, aceleradores y almacenamiento NVMe de última generación.

Estas capacidades de memoria y E/S, junto con las instrucciones AVX-512, están pensadas para aplicaciones en las que importa la latencia y el ancho de banda, como la inspección profunda de paquetes, la analítica local y la inferencia de modelos en el borde.

Seguridad, fiabilidad y ciclo de vida

En lo relativo a protección y resiliencia, la plataforma integra AMD Infinity Guard y un conjunto de funciones que elevan la confiabilidad: detección de errores en PCIe, memoria DRAM con ECC y corrección de errores dentro del chip, incluidas mitigaciones frente a Meltdown y Spectre. Este enfoque ayuda a sostener operaciones 24/7 con requisitos estrictos de integridad.

Un aspecto destacable para integradores es el compromiso de 7 años de disponibilidad en fabricación, clave para mantener compatibilidad y piezas de repuesto durante el ciclo de vida de productos industriales y de red.

Casos de uso previstos

Los EPYC Embedded 4005 encajan en servidores edge que agregan y procesan datos próximos a la fuente, en firewalls de nueva generación que demandan alto rendimiento por vatio y en sistemas de control en tiempo real con durabilidad extendida. También resultan apropiados para cargas mixtas que combinan analítica, virtualización ligera y funciones de seguridad.

Con su equilibrio de Zen 5, DDR5, PCIe 5.0 y opciones de potencia flexibles, esta familia se orienta a arquitecturas donde la latencia, la eficiencia y la continuidad operativa pesan tanto como el rendimiento bruto.