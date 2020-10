AMD compra Xilinx por 35.000 millones de dólares: consecuencias

No hace mucho NVIDIA hizo otro movimiento estratégico comprando Arm, con una serie de consecuencias. Positivas para la propia Graphzilla, y negativas para los que actualmente dependen de la tecnología del ecosistema ARM. Ahora ha sido AMD la que ha vuelto a hacer otro movimiento estratégico comprando Xilinx.

Y es que AMD está en su mejor momento, por eso ha aprovechado eso para pagar nada más y nada menos que 35.000 millones de dólares para hacerse con Xilinx y toda su cartera de productos y tecnología, especialmente importante la referente al 5G y a las FPGA.

Consecuencias positivas

En este caso no hay un impacto tan importante como en el caso de la compra de Arm por parte de NVIDA. Es cierto que los productos de Xilinx cuentan con multitud de clientes y empresas que también dependen de ello, pero en este caso existen algunas alternativas y, además, no tiene un impacto tan enorme como en el caso de ARM.

Evidentemente, AMD será el mayor beneficiado de esta compra, aunque podría implicar riesgo por la enorme cantidad de dinero que ha desembolsado. Algunos expertos auguran de que podría ser el fin de esta empresa, como el ex de Intel François Piednoël. Y es que, a pesar del buen momento de AMD, es demasiado dinero para las arcas de la compañía.

Todos recordarán lo sucedido cuando AMD compró ATI. Fue un movimiento clave, pero también es cierto que supuso un duro golpe para la fortaleza de AMD, y le costó bastante recuperarse de aquello. Es cierto que en aquel momento no era la misma AMD de la actualidad, pero habrá que ser cautos…

Como puedes comprobar, cada vez son más las fusiones de compañías. Las grandes necesitan cada vez más poder para poder competir en ciertos mercados clave, y eso responde a estas compras que se están sucediendo, como las de NVIDIA y Arm, o la anterior de Mellanox, y también ésta de AMD-Xilinx.

Intel, en cambio, no solo no está comprando, sino que están vendiendo su división de memoria flash a SK Hynix por 9.000 millones de dólares. Y no precisamente porque necesiten dinero, ya que sus cuentas están saneadas, sino porque no son competitivos en ese sector y se deshacen de su negocio de NAND flash (sus memorias Intel Optane pasan a manos chinas).

Intel se queda así con un negocio aún poderoso en cuanto a CPUs, y con una apuesta en GPUs con sus Intel Xe que aún está bastante verde y que no puede competir con AMD y NVIDIA por ahora. La situación de Chipzilla no es demasiado buena, habrá que esperar a ver si se hacen movimientos dentro de ella para revertir la situación.

Pero si no logran reaccionar, NVIDIA es una gran amenaza ahora que tiene todo para triunfar en el sector de GPUs siendo el líder actual, y también ahora las herramientas para hacerlo en el sector de las redes (con Mellanox) y las CPUs (con Arm), lo que la posiciona como una candidata a dominar el sector HPC.

AMD por su parte podrá contar ahora con tecnología móvil 5G de Xilinx para, quizás atacar también el sector de la movilidad (recordemos que erraron al vender su división de gráficos para móviles a Qualcomm, lo que se ha transformado ahora en las poderosas gráficas Adreno… ), por ejemplo, contra NVIDIA SmartNICs y contra el 5G de Intel.

También obtiene en su portafolio de productos las poderosas FPGAs de Xilinx, con las que poder incluir aceleradores específicos para ciertas tareas, los Adaptative SoC junto a sus EPYC, lo que podría ser una ventaja también en HPC. Recuerda que Intel también adquirió el negocio de FPGAs de Altera en 2015, por lo que podrá competir con es, con la diferencia de que Altera era un grande de los FPGA, pero Xilinx es líder en este sentido… La apuesta de AMD ha sido más fuerte.

La computación heterogénea es el futuro, usar procesadores específicos para ejecutar las tareas de la forma más rápida y eficiente posible. No tiene mucho sentido usar CPUs de propósito general para todo. Ya lo han demostrado las GPGPUs, pero también otros aceleradores específicos, como los de IA. Eso es el presente y futuro para los centros de datos…

Y por supuesto, cuenta con buena salud en cuanto a sus GPUs. Aunque no estén a los niveles de dominio de NVIDIA, pero les pueden hacer gran daño, y por el momento están muy por delante de Intel.

¿Consecuencias negativas?

Lo cierto es que aún no se conocen demasiados detalles del acuerdo de AMD y Xilinx, pero ante tal desembolso de dinero, es probable que sigan con todo el portafolio de productos de Xilinx adelante para obtener ganancias de ese sector. Intel lo ha hecho con los productos de Altera, que ahora ha continuado. Así que todo indicaría a que AMD también seguirá, y no cancelará ningún producto de los que ahora tiene Xilinx.

Lo que sí hará es usarlos en su beneficio, pero eso no debería preocupar demasiado a todos los actuales clientes de Xilinx. Además, las licencias no cambiarían como se temía en el caso de Arm.

Altera era la segunda en discordia y es propiedad de Intel. El líder Xilinx ahora lo será de AMD. Ya quedan pocas compañías en el negocio de las FPGAs que sean grandes. Algunos ejemplos son Lattice Semiconductor, Microsemi, y QuickLogic.

El que sí podría tenerlo más complicado es NVIDIA, el competidor directo de AMD. Ya que sus productos Mellanox de redes usan FPGAs de Xilinx para el diseño de sus interconexiones de alta velocidad. ¿Ahora seguirá manteniendo este trato con NVIDIA sabiendo que son competidores? Puede que AMD no tenga ningún deseo de surtir de tecnología a su competidor, por lo que NVIDIA tendría un serio problema.

Algunos expertos aseguran que no tendría mucho sentido retirar esta tecnología, ya que NVIDIA también puede ayudar a AMD en el sentido de que es un gran cliente que le aportará ganancias. Lo que sí pueden hacer es usar Xilinx en beneficio propio para su pila de red Ethernet completa de alta velocidad, y poder lanzar un producto competidor de la tecnología NVIDIA.