Creo que fue ayer cuando leí en un medio anglosajón que Amazon Music había empezado a estar gratis para todos los usuarios Prime, pero no le hice mucho caso a la noticia por una cuestión de precios. En Estados Unidos, Prime tiene un coste de 139$, y en España, país en el que resido, 49€ al año. Sencillamente no pensaba que esa promoción fuera a llegar a mi suscripción, pero esta mañana he recibido el correo que confirma que sí lo ha hecho.

A partir de ahora, en el precio de 49€ al año o 3.99€ al mes, los usuarios de Prime tendremos también acceso a los más de 100 millones de canciones del catálogo de Amazon Music, lo que debe haber hecho que los servicios rivales planten las orejas. Lo mejor de esta mejora, valga la redundancia, del servicio es que los usuarios existentes no notaremos ni tendremos que hacer nada, pero hay un gran «pero» para todos, y dos para los usuarios de Linux.

Los usuarios de Linux sólo podemos escuchar Amazon Music desde la web

Amazon Music está disponible para Android, iOS y PC, pero sólo para ordenadores que usen Windows. Lógicamente, también está disponible en los aparatos tipo Echo (altavoces inteligentes con Alexa), pero no para Linux. Era algo que ni siquiera había tenido en cuenta hasta hoy, cuando me han dado acceso a esos nada menos que 100 millones de canciones, pero tampoco es que haya sido como un jarro de agua fría esta «sorpresa».

Además, hace tiempo se estaba desarrollando Nuvola, un reproductor desde el que se podía acceder al contenido de diferentes servicios de música en streaming, entre el que estaba Amazon Cloud Player, que, sinceramente, no sé si tenía que ver con el actual Amazon Music. Lo que sí es seguro es que los usuarios de Linux sólo podemos acceder desde la versión web a Amazon Music, por lo menos de momento.

Lo más serio: sólo música aleatoria

El segundo «pero» fastidia un poco más, y deja claro que esto es más una estrategia de marketing que otra cosa, probablemente ahora que se sabe que Apple ha subido el precio de su servicio y se espera que Spotify vaya detrás. La cuestión es que tenemos acceso a esos 100 millones de canciones, pero no podemos navegar por ese mar de música y pescar lo que nos interese. Lo que sí podemos hacer es entrar a un artista, disco o canción y darle al botón de reproducir, que en vez de un triángulo de «play» son las dos flechas que se cruzan de «aleatorio».

Desde mi punto de vista, esto tiene dos maneras de verlo:

Para el que no le importe escuchar música aleatoria, el servicio es muy bueno, brutal, de hecho. Se puede, por ejemplo, entrar en el disco X del artista Y, darle a reproducir y lo reproduce entero, pero desordenado . Esta no cuenta. En mi primera prueba, me ha reproducido tres de un álbum y luego se ha pasado a una emisora basada en el disco elegido.

. Esta no cuenta. En mi primera prueba, me ha reproducido tres de un álbum y luego se ha pasado a una emisora basada en el disco elegido. Sirve como una especie de aplicación de radios personalizadas, a elegir la emisora entre una que se base en un artista, canción o las listas que ha creado Amazon.

Nos permite ver cómo lo ha organizado todo Amazon. Apple tiene un servicio muy ordenado que se parece mucho a un reproductor de música normal, y creo que eso le unos pocos puntos. Spotify es más un servicio web, algo menos ordenado. Amazon Music está a medio camino, y podría ser la mejor opción de las tres ahora que Apple ha subido precios.

Hace su papel

Esta mejora en el servicio, a mí me hará su papel, justo, pero lo hará. Me servirá para «escuchar emisoras de radio» diferentes a lo que suelo escuchar. Además, no hay anuncios, lo que está bien. Pero hay límite al pasar canciones, lo que no está tan bien. Lo que no puedo negar es que lo voy a probar a fondo, y quién sabe, si me gusta y no echo en falta nada, doy el salto.