Hasta días antes de hacer el switch que me hizo empezar a usar Linux, recuerdo que yo usaba un programa que se llamaba MediaMonkey como biblioteca musical. Me gustaba, y me demostró que se podía tener toda la música bien ordenada en un mismo programa. En Ubuntu, en un principio nada me satisfacía, hasta que me recomendaron un reproductor que tenía un lobo aullando de logotipo. Mejoró lo existente, pero dejé de usarlo por un desarrollo en horas bajas y porque más tarde usé iTunes en mi Mac. Pero ese desarrollo se ha reactivado y ya está disponible Amarok 3.0.

Creo que no me equivoco cuando digo que Amarok 3.0 es la nueva versión del Elisa de hace casi dos décadas. Es un programa de KDE Extragear, es decir, de KDE pero que no forma parte de sus aplicaciones oficiales, pero es que KDE Gear no existía por aquel entonces. Hace un par de días lanzaron nueva versión estable, y entre sus novedades más destacadas tenemos que se ha puesto casi al día, subiendo a KDE Frameworks 5 y Qt5.

Novedades más destacadas de Amarok 3.0

Ahora se basa en KDE Frameworks 5.0 y Qt5. Sus desarrolladores dicen que están trabajando en llevarlo a lo mismo, pero en los seises.

Indicación visual de que se puede cambiar el tamaño de los applets de la vista contextual en el modo de edición.

Entrada de menú para contraer todos los elementos expandidos en la vista de colección.

Visualización del progreso de la canción en el menú OSD.

Posibilidad de copiar los detalles de la pista desde el applet contextual de la pista actual.

Reorganización mediante arrastrar y soltar en el editor de colas.

El modo dinámico ya no muestra controles de reproducción no funcionales.

Se prefieren los iconos simbólicos de la bandeja del sistema para mejorar la integración con KDE Plasma 6.

Sustitución de lyricwiki por un nuevo proveedor de letras de canciones.

Tal y como leemos en su nota de lanzamiento, el aterrizaje de Amarok 3.0 es oficial, pero no ofrecen ningún enlace de descarga. Los usuarios interesados deben compilar el código o esperar a que su distribución Linux añada los nuevos paquetes.