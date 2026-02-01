El pasado noviembre empezó a sonar el algo más que rumor sobre los planes de Google de llevar Android al PC. Este movimiento va mucho más allá de modificar ChromeOS o mejorar su versión Flex. Es una reinvención de su sistema operativo para ordenadores. El nombre del sistema operativo también tiene uno de metal, en este caso Aluminium OS, y ya podemos hacernos una idea de cómo será.

Ha sido Google quien ha filtrado por error los nuevos detalles, aunque estos errores… pueden no serlo tanto. La filtración se habría dado en un informe de error publicado en el Chromium Issue Tracker sobre las pestañas de incógnito en Chrome, en donde se incluían dos grabaciones de la pantalla del sistema. Se puede ver más información en el siguiente vídeo.

Aluminium OS filtrado: dock y ventanas flotantes en Android para PC

Lo cierto es que del vídeo anterior hay muy poco que llame la atención, y esto lo digo como algo positivo. Habrá un dock en la parte inferior, similar a los que encontramos en Windows o macOS, un panel en la parte superior como el de macOS y ventanas flotantes por el escritorio. Las ventanas cuando flotan quedan consistentes con el sistema operativo, y lo único que se me ocurre decir es que de verdad estamos ante un buen Android en PC, es decir, un sistema capaz de ejecutar aplicaciones de Android en equipos que no son móviles, y muy por encima del actual ChromeOS.

Esta demostración se realizó utilizando un portátil Chromebook HP Elite Dragonfly de 13,5 pulgadas. Se trata de un equipo sencillo en concepto, equipado con procesadores Intel Core i7 de 12ª generación (Alder Lake), gráficos integrados Intel Iris Xe y configuraciones de hasta 32 GB de memoria RAM LPDDR4X a 4.266 MT/s. Con estas especificaciones, el sistema operativo se comporta de manera muy ágil, algo lógico si tenemos en cuenta que su base es Android sobre Linux. Precisamente ahí reside la principal fortaleza de este tipo de dispositivos: ofrecer un coste más contenido, una amplísima compatibilidad de aplicaciones y una autonomía destacable.

El Android que siempre quise en un PC

Este Aluminium OS será el Android que siempre quise tener en un PC pero jamás conseguí. Recuerdo instalar una versión x86 que no me sirvió de mucho porque había pocas aplicaciones que soportaran la arquitectura x86 en aquel momento, así como varias ARM para mi Raspberry Pi. Lo que más se acercó fue lo que ofrece KonstaKANG, pero siempre me topaba con algo que no me hacía sentirme cómodo del todo. Por ejemplo, cierto tearing en Kodi.

En un principio, Aluminum OS será la apuesta de Google para los sistemas operativos de PC, y se espera que se pueda instalar en PCs normales además de los que vengan con el sistema operativo ya instalado por defecto. No miento cuando digo que me encantaría tenerlo en un mini PC chino que tengo, pero habrá que esperar a que salga de manera oficial y conocer más detalles.