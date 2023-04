En los últimos años, se incrementó la cantidad de servicios que, ejecutados en el navegador, brindan prestaciones similares a las aplicaciones tradicionales para el ordenador. Hemos discutido en artículos anteriores las ventajas y desventajas de cada una, ahora analizaremos las alternativas instalables a servicios en la nube.

Desde el final del año pasado han aparecido innumerables servicios basados en la Inteligencia Artificial, características que las aplicaciones instaladas localmente no suelen ofrecer, al menos no sin necesidad de conectarse a Internet. Sin embargo, el costo de estas aplicaciones suele ser bastante alto y las prestaciones gratuitas son bastante limitadas.



Por ejemplo, Synthesia, una plataforma de creación y edición de videos usando Inteligencia Artificial cobra 30 dólares mensuales por los 10 minutos de videos generados. Veed.io, un editor que no usa IA da 1440 minutos por 20 dólares.

Por otra parte, resta saber cuántos de esos servicios basados en Inteligencia Artificial seguirán con nosotros dentro de un año. Por no hablar del tema de la privacidad y protección de datos personales.

Claro que todo dependerá del uso. Si no tenemos equipos muy potentes, no somos expertos en determinadas disciplinas o trabajamos con otras personas, sin dudas las aplicaciones en la nube son una excelente alternativa.

Alternativas instalables a servicios en la nube

Alternativas a Photopea

Photopea es un editor de fotos online que trabaja con algunos de los formatos gráficos más populares incluyendo PSD, XCF, AI y jpg. Las diferencias entre la versión gratuita y de pago (5 dólares) es la de sacar los avisos. permitir más pasos anteriores registrados y brindar más espacios de almacenamiento.

Dado que el objetivo de estos artículos es promover software nuevo no voy a caer en la obviedad de sugerir El Gimp.

Upscayl

Es una herramienta basada en Inteligencia Artificial que se ejecuta localmente por lo que necesitaremos un software con una buena tarjeta gráfica. El programa nos propone utilizar 4 diferentes algoritmos de código abierto para aumentar la resolución de la imagen permitiendo la ampliación sin perder la calidad.

Showfoto

Es un editor de fotos parte del proyecto KDE y desarrollado por los mismos responsables de Digikam. No es tan completo como El Gimp, pero cuenta con las herramientas y efectos básicos.

Canva

Amo Canva. Para los que nacimos con dos manos izquierdas y la perspectiva para el diseño de Mr Magoo, tener multitud de plantillas para crear diseños con la adición de algunas decentes (Aunque no espectaculares) herramientas de Inteligencia Artificial a menos de 7 dólares mensuales es una tabla de salvación.

Sin embargo, si tienes talento para el diseño puedes ahorrarte los dólares con estas herramientas:

Scribus

Scribus es una aplicación para la creación de publicaciones tanto digitales como impresas ya que puede manejar diferentes perfiles de colores. También sirve para la creación de formularios en pdf.

Inkscape

Este programa de dibujo vectorial es un clásico para diseñadores gráficos y web amantes del código abierto. Permite trabajar tanto con formas predefinidas como libres y trabaja con los formatos más comunes.

Figma

Es una herramienta de diseños de prototipos colaborativa que tomó mucha popularidad en los últimos años.

Penpot

Penpot es una alternativa de código abierto que utilizan varias comunidades de código abierto para establecer los borradores de diseño de sus sitios webs e interfases de usuario.

En realidad, estoy haciendo trampa, es una aplicación pensada para la nube pero autoalojada, por lo que en teoría puede usarse localmente desde el navegador.

MindMeister

Los mapas mentales son una muy popular herramienta para desarrollar proyecto y comunicar ideas. MindMeister es una de las más populares herramientas en línea para crearlos. Si usas Google Docs lo puedes agregar como extensión.

En caso de que prefieres usar software libre hay varias alternativas.

Wisemapping

Wisemapping puede usarse en su propia web o descargarse para usar bajo Docker. Está basada en HTML 5 y SVG.

Freeplane

Una aplicación local escrita en Java que encontramos en los repositorios de las principales distribuciones Linux. Cuenta con diferentes plantillas que facilitan la creación de los mapas más una selección de imágenes para ilustrarlas.