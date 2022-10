En este post analizamos algunas alternativas a Youtube Premium, el popular servicio de Google que sufrirá fuertes incrementos en diversos países del mundo. Con alternativas nos referimos a cómo ver los videos sin soportar los anuncios. En otro post ya hemos sugerido servicios alternativos.

Una de las ventajas de Youtube sobre otros servicios es que no solo ofrece videos subidos por los usuarios, además tiene películas, series de tv, video tutoriales y audiolibros, Pero, como contrapartida la publicidad en la versión gratuita es francamente insoportable.



Alternativas a Youtube Premium

Seguir pagando por la suscripción

Aunque en España no se conoce el monto del incremento, observo que los medios de ese país se escandalizan por el 300% de incremento. Entiendo que impresiona, pero no tienen en cuenta que el monto no se actualizaba desde el 2019 y que la inflación acumulada en estos años es bastante más que eso. También que los importes actuales son mucho menores que lo que cuesta cualquiera de las plataformas de streaming o una entrada de cine. En realidad, hay muy pocas cosas que se puedan pagar con 400 pesos.

Dado que se trata de dos plataformas, una de video y otra de música, seguir pagándolo no es una mala idea.

Bloqueadores de anuncios

La publicidad de la versión gratuita de Youtube hace extrañar las extensas tandas publicitarias de la TV abierta. Sin embargo, existen formas de saltársela. Podemos usar extensiones en el navegador como Ublock Origin, extensamente recomendada por los lectores de este blog. La puedes encontrar en los buscadores de extensiones de Firefox o Chrome.

Otra alternativa es Adblock for Youtube que está designada específicamente para este sitio. Bloquea los avisos, la apertura de ventanas y los banners y no tienes que dar permisos para reproducir los videos. También disponible para Firefox y Chrome

Una tercera opción es el uso de un navegador que incluya su propio bloqueador de anuncios. El navegador Brave, además de ser de código abierto está basado en el mismo motor que Chrome y tiene versión para Android.

Las aplicaciones bloqueadoras de publicidad en Android duran poco en la tienda de Google y, no parecen existir en F-Droid, por lo tanto no voy a recomendar ninguna.

Visualizadores alternativos

Reproductores como SMPlayer o VLC permiten ver los videos de Youtube sin descargarlos. Están en los repositorios de casi todas las distribuciones Linux. Otras alternativas son:

NewPipe

Una genial alternativa si además de odiar los anuncios quieres mantener tu privacidad y tu dispositivo Android no cumple con los requisitos de Google. NewPipe no utiliza componentes privativos de Google ni requiere autenticación. Además, es compatible con PeerTube, Bandcamp y Mediaccd.de

FreeTube

Esta es una aplicación para el escritorio con versiones para Linux, Windows y Mac. El programa nos permite suscribirnos a nuestros canales preferidos sin que Google registre nuestros hábitos. También podemos importar nuestras suscripciones del servicio. FreeTube bloquea los anuncios, guarda todos los datos localmente y tiene una interfaz de usuario muy fácil de entender.

Descargas

No es una solución my cómoda ya que requiere esperar por la descarga y ocupa espacio de almacenamiento. Por supuesto, que eso dependerá del tamaño del archivo y la velocidad de la conexión. Algunas alternativas para descargar videos son.

Jdownloader 2

Un auténtico todo terreno de las descargas que trabaja con la mayoría de los servicios de pago y gratuitos. En el caso de Youtube nos permite distinguir que es lo que queremos descargar. Podemos optar:

Descargar lista de reproducción completa.

Descargar video.

Descargar audio.

Descargar subtítulo.

Otra ventaja es que podemos suspender la descarga para continuarla posteriormente.

Jdownloader está disponible para Windows, Linux y Mac y requiere la instalación de Java para funcionar.

Youtube-dl

Encontramos esta aplicación en los repositorios de las principales distribuciones Linux. También hay una versión para Windows. Este programa se usa desde la terminal y cuenta con varias opciones como la de descargar todos o algunos videos de una lista de reproducción.

Es posible también elegir el idioma de la descarga de subtítulos y establecer criterios de descargas basado en una lista o en la cantidad de visualizaciones.