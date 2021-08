Alternativas a Google Play donde encontrar aplicaciones Android

Hace unos días que estamos repasando algunas alternativas a los servicios de Google. En este caso veremos opciones donde conseguir aplicaciones para nuestro dispositivo móvil.

Cuando Steve Jobs anunció que los dispositivos de Apple utilizarían una tienda de aplicaciones como medio de instalación, muchos pensamos que era una buena idea. Después de todo, era un viejo conocido de los linuxeros, el gestor de paquetes aunque con un poco de marketing. La idea fue adoptada por Google para Android y con mucho menos éxito por Microsoft y Ubuntu (en este último caso terminaría abandonándola definitivamente en favor de esa abominación conocida como Centro de software de GNOME)

Una década después, las tiendas de aplicaciones oficiales no cumplieron sus promesas. No solo no logran proteger al usuario de virus y malware, si no que llueven las acusaciones contra Apple, Google y Amazon (tiene su propia tenda para Android) por privilegiar sus propios productos y exigir comisiones abusivas a los desarrolladores.

Por suerte, en el caso de Android podemos optar por descargar desde otras tiendas muy buenas aplicaciones de código abierto. Esto es importante tenerlo claro. No vas a encontrar acá ni WhatsApp, no Spotify ni ninguna versión crackeada de aplicaciones de pago. Son aplicaciones perfectamente legales subidas por sus desarrolladores.

Alternativas a Google Play

F-DROID

Probablemente, de las alternativas a Google Play sea la tienda más conocida de todas. Podemos dividirla en dos servicios. Por un lado el repositorio de aplicaciones propiamente dicho en el que puedes ver buscar e incluso descargar aplicaciones y, por el otro una aplicación que luego de instalarla en el móvil se ocupa del proceso de descarga, instalación y actualización. Si descargas la aplicación manualmente, deberás activar en las opciones de desarrollador del dispositivo la opción de instalar paquetes manualmente.

En cuanto a los paquetes, F-Droid distingue entre dos tipos; fuente y binario. En el primer caso es porque fue construida y firmada por F-Droid a partir del código fuente que puedes encontrar en la versión web.

A este tipo corresponde la mayoría de las aplicaciones.

En el caso de los binarios, son construídos por el desarrollador y obtenídos directamente de él.

Para garantizar la seguridad del software distribuído, este se construye en un entorno de máquina virtual no conectado a Internet y que se elimina una vez utilizado.

Fossdroid

Esta tienda de aplicaciones utiliza los repositorios de F-Droid por lo que las aplicaciones son las mismas. Lo que cambia es la presentación más esmerada y un ordenamiento más parecido a Google Play.

Tambíen nos muestra aplicaciones relacionadas y por orden de popularidad.

Alternativas para descarga de apps privativas

Aurora Store

En este caso hablamos de una aplicación de código abierto que te permite descargar cualquier programa gratuito de Google Play sin necesidad de descargar las librerías adicionales de Google. Esto es muy útil si tú teléfono utiliza una versión de Ándroid no soportada por Google.

No puedes descargar nuevas aplicaciones de pago, aunque, si decides utilizar tu cuenta, podrás descargar las que ya tenías.

En caso de que no quieras utilizar tu cuenta podrás operar en forma anónima.

Por supuesto que es inevitable que Google acceda a ciertos datos. Ellos son:

Lista de aplicaciones descargadas para buscar actualizaciones. Igual es posible ocultar algunas.

Las búsquedas y descargas realizadas durante la decisión actual

La dirección IP del dispositivo.

En el caso de los inicios de sesión anónimos, Aurora Store genera un token de acceso a Google Play y es una de sus IP la que se registra

Con respecto a la propia Aurora Store, solo se registra la dirección IP cuando debido aún uso anormal es necesario bloquear o restringir el acceso.

Por supuesto, existen otras muchas más alternativas a Google Play, por no mencionar la descarga directa desde la web de los desarrolladores. Sin embargo, preferí dedicar el artículo a aquellas que o bien se dedican al código abierto o en cambio privilegian la privacidad del usuario