Alpenglow Dark estará disponible en Linux a partir de Firefox 88

Han tardado mucho, pero, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, para muchos no será una gran dicha, pero para otros supondrá una bocanada de aire fresco, o sencillamente les alegrará saber que, por fin, la versión oscura de Alpenglow funcionará en Linux. Para el que ande un poco perdido, se trata de un tema que Mozilla añadió por defecto como opción en Firefox 81, hace nada menos que seis meses, y no se podía usar en Linux.

Por lo que parece, había un bug que impedía que el tema detectara que nuestro sistema operativo estuviera usando un tema oscuro, que así era como se activaba; si usamos un tema claro, la colorida “skin” de Firefox usaría un tema claro, pero si usamos un tema oscuro, pasaría a ser oscuro. En concreto, Alpenglow usa un fondo morado/azulado, mientras que en la cabecera también podemos ver colores rosáceos, pero son más discretos en la versión oscura.

Alpenglow, la colorida piel de Firefox pronto al 100% en Linux

Alpenglow funciona como el tema predeterminado en este sentido, con la diferencia de que los colores no son tan oscuros. Recuerda un poco al oscuro normal de Twitter o StartPage, con la diferencia de que el tema de Firefox tiene algo más de color. Leí en los foros de Mozilla que había usuarios que tenían ganas de usar esta opción, e incluso no entendían por qué no añadían la posibilidad de poder hacer el cambio manual, pero la intención es que cambie junto a la configuración del equipo, algo que cobra más sentido si tenemos activada la opción que hace que el tema general cambie dependiendo de la hora del día.

Por otra parte, también recuerdo leer a usuarios que decían que les daba igual, que preferían el tema oscuro original. Yo me encontraba entre las dos opiniones: por una parte, quería usar Alpenglow Dark, y de hecho llevo usándolo en Windows y macOS desde Firefox 81, pero no sé si terminaré cansándome y volviendo al tema oscuro normal. También es cierto que algunos de aquellos comentarios sonaban al cuento de la zorra y las uvas: «no están maduras», decía la zorra, pero como excusa para sentirse mejor sabiendo que no las podía alcanzar.

¿Y cuándo podremos disfrutar de Alpenglow Dark en Linux? Bueno, no ha habido ningún comunicado oficial, pero ya está funcionando en Firefox 88, actualmente en el canal Nightly. Tratándose de sólo un tema y que ya hace seis meses que está disponible en Windows y macOS, no veo motivo por el cual Mozilla deba retrasar algo como esto, por lo que yo diría que podremos usarlo a partir del 20 de abril, cuando la 88ª versión del navegador del zorro sea lanzada oficialmente.